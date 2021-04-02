Samsung Galaxy Z Flip2 modelinin bataryası ortaya çıktı!

Samsung katlanabilir telefonları ile alakalı yeni detaylar sunmaya devam ediyor. Galaxy Z Flip2 modelini geliştiren Güney Kore devi, cihazını bu yıl içerisinde kullanıcıları ile buluşturacak. Artık geri sayıma geçilen katlanabilir akıllı telefon, ile alakalı yeni birkaç bilgi daha ortaya çıktı. Merakla beklenen cihazın batarya kapasitesi ve bataryanın görüntüleri ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy Z Flip2 çift batarya ile piyasaya çıkacak!

Katlanabilir akıllı telefonlar ve tabletler gün geçtikçe yaygın bir hale geliyor. Birçok akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu bu rekabette yenilikçi ürünler ön planda. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin öncü olduğu bu sistemde yeni katılımcılar gelmeye devam ediyor. Ayrıca mevcut yarışmacılar da ürün yelpazelerini genişletiyor. Bu firmalar arasında yer alan Samsung da, Galaxy Z Flip2 modeli için kolları sıvadı. İstiridye kabuğu tasarımı ile dikkat çeken seri, katlanabilir olması nedeniyle boyut anlamında da önemli işler başarıyor. Bu sene içerisinde kullanıcılarını karşılayacak katlanabilir akıllı telefon ile alakalı da yeni detaylar ortaya çıktı. Tasarımının yanı sıra güçlü donanımı ile de dikkat çeken seri, kendine has hayran kitlesini oluşturmuş bulunmakta. Bir takım sertifika sitelerine şimdiden uğramaya başlayan katlanabilir akıllı telefonun batarya kapasitesi ortaya çıktı.

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Çift bataryaya sahip olacak katlanabilir akıllı telefon, toplamda 3300 mAh‘lik pil ile piyasaya çıkacak. Bataryanın bu konuda bir önceki model olan Galaxy Z Flip‘ten herhangi bir farklılığı bulunmuyor. İki bataryadan biri olan EB-BF711ABY kod adlı pil 2370 mAh değerinde. EB-BF712ABY kod adlı diğer pil ise 903 mAh değerinde kullanıcılarını karşılayacak. Akıllı telefon katlanabilir yapısı çift hücreli pile sahip olacak. Bu yüzden akıllı telefon piyasasındaki “normal” rakiplerine nazaran küçük bir batarya ile geliyor. Ancak ergonomik açıdan Samsung‘un bataryayı küçük tutma zorunluluğu da bulunmakta. Safety Korea üzerinde ortaya çıkan pilin, resimleri de görüntülendi. Bunun dışında DEKRA ve 3C üzerinde de ortaya çıkan akıllı telefon, sertifikalar almayı da başardı. Güvenlik konusunda sıkıntı yaratmaya bataryalar kullanıma hazır. Katlanabilir akıllı telefon Samsung‘un yapacağı etkinlikle birlikte yanına Galaxy Fold3 modelini alarak Temmuz 2021‘de kullanıcılarının karşısına çıkacak.

Samsung Galaxy Z Flip2 teknik özellikleri

Son ortaya çıkan batarya kapasitesi ile birlikte akıllı telefonun birçok teknik özelliği belli oldu. Ancak belki de en kritik teknik özelliklerden birkaçına ise henüz ulaşılamıyor. Ancak akıllı telefonun serinin önceki modellerinden geri kalır bir yanının olmayacağı iddia ediliyor. Bir önceki iki model de amiral gemisi işlemciler ile piyasaya çıkmışlardı. Bu nedenle Galaxy Z Flip2 modelinin de amiral gemisi bir işlemci kullanacağı iddia ediliyor. Öte yandan akıllı telefonun daha uygun fiyatlı olarak piyasaya çıkacağını iddia eden ciddi bir kesim de bulunmakta. Ortaya çıkan spekülasyonlara göre firma artan maliyetleri düşürmek isteyebilir. Yine de bu iddialar amiral gemisi işlemci iddiaları kadar kuvvetli değil. Ayrıca akıllı telefonun RAM kapasitesi de henüz ortaya çıkmadı. Ancak yine önceki modeller ile kıyaslarsak, 8 GB RAM seçeneğini cihazda görmemiz oldukça mümkün. Akıllı telefon serisi, amiral gemisi normal cihazlar ile rekabet edebilme konusunda pek de geri kalır olmayacak gibi gözüküyor.

Akıllı telefonun 6.9 inçlik bir katlanabilir ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu ekranın 120 Hz yenileme hızına sahip olabileceği de konuşulmakta. Delikli ekranla piyasaya çıkacak akıllı telefon bir adet özelliği henüz bilinmeyen ön kamera ile geliyor. Ancak cihazın arka tarafında kaç adet kamera olacağı henüz belli olmadı. 128 ve 256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak akıllı telefon, kullanıcılarına hafıza konusunda pek de sorun yaşatmayacak. Bununla birlikte akıllı telefonun dört adet renk seçeneğine sahip olacağı konuşulmakta. Bu renkler ise açık menekşe, gri, siyah ve bal köpüğü olarak belirlenmiş. Cihaz Android 11 tabanlı OneUI 3.5 arayüzü ile piyasaya çıkacak. Son olarak, akıllı telefonun katlanabilir ekranının bir önceki seriye nazaran daha da dayanıklı olacağı iddia ediliyor. Firmanın bu konudaki geri dönüşleri oldukça ciddiye aldığı bilinen bir gerçek. Bakalım merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip2 piyasada önemli bir yere sahip olabilecek mi bekleyip göreceğiz.