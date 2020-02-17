Samsung Galaxy Z Flip parçalarına ayrıldı!

Katlanabilir yapıdaki akıllı telefonlar, mobil cihazlara farklı bir form faktörü getirse de özellikle tamir konusunda büyük tereddütler yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan Samsung Galaxy Z Flip detaylı olarak parçalarına ayrıldı ve tamir durumu ortaya çıktı!

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Samsung Galaxy Z Flip kolayca tamir edilebiliyor mu?

Mobil cihazların tamir edilebilirliğini ölçen iFixit, geçtiğimiz günlerde Moto RAZR 2019’a “kabul edilemez” anlamına gelen 1 puan vermişti. Bu durumdan sonra gözler haliyle iddialı telefon Samsung Galaxy Z Flip’e çevrildi. Bir YouTube kanalı, satışa çıktığı gibi temin ettiği telefonu parçalarına ayırdı. Videonun sonucu ise izleyen herkesi şaşırtacağa benziyor.

Cihazın söküm videosu, cihazın arkasında yer alan iki adet panelin çıkarılması ile başlıyor. Samsung Galaxy Z Flip ikinci ekranının flex kablosu da yuvasından çıkarıldıktan sonra telefonun kalbi resmen görülüyor. 2 parçalı batarya yapısı bulunan Galaxy Z Flip’in alt kısmında ana pil hücresi yer alırken, anakartın olduğu üst bölüme ise daha küçük bir pil yerleştirilmiş. Bu noktada cihazın batarya ve USB şarj soketinin değişimi oldukça kolay gibi görünüyor.

Kullanıcıların en çok merak ettiği ekran değişimi ise biraz daha detaylı bir çalışma istiyor. Anakart ile iç ekran flex bağlantısının ayrılmasından sonra sıra görünen kısımdaki işleme geliyor. Ön yüzeydeki plastik koruma katmanının ayrılmasının ardından esnek cam, menteşe sisteminin altından kolayca çıkarılıyor. Ayrıca telefonun tüm parçaları çıkarıldıktan sonra menteşe sisteminin çalışma prensibi hakkında da ufak ipuçlarına yer veriliyor.

Videoda Galaxy Z Flip’in tamir edilebilirliği hakkında olumlu görüş belirtilmiş. Cihazın iFixit incelemesinden nasıl bir sonuçla ayrılacağı ise merakla bekleniyor.