Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip çalışırken görüntülendi!
Samsung’un katlanabilir ikinci akıllı telefonu Galaxy Z Flip, sayılı günler sonra Unpacked etkinliğinde duyurulacak. Tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy Z Flip, çalışır halde ilk kez görüntülendi!
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Samsung Galaxy Z Flip, şimdi de çalışır halde ortaya çıktı!
Samsung konusunda daha önce pek çok doğru bilgi paylaşan Ben Geskin’in tweeti, katlanan telefonu ilk kez çalışır durumdayken ortaya çıkardı. Videonun başında kapağı kapalı konumdaki telefon, kenarındaki butona basılarak açık konuma getiriliyor. Oldukça uzun bir ekran formatına sahi olduğu görülen Samsung Galaxy Z Flip’in kalın çerçeveleri de gözlerden kaçmıyor. Samsung, bilindiği üzere Galaxy Fold’da ekran filmi sorunu yaşamıştı ve çerçevelerin güvenlik önlemi olarak kalınlaştırıldığı düşünülüyor.
Özellikleri daha önce sızdırılan Galaxy Z Flip, 6.7 inç boyutunda bir ekran ile gelecek. Full HD+ çözünürlüğündeki Super AMOLED ekran, markanın geliştirdiği ultra ince cam (UTC) teknolojisi ile ekstra dayanıklı olacak. Telefonun kapak kısmındaki 1.06 inçlik AMOLED ekran ise saat, pil durumu ve bildirimler gibi önemli bilgileri sürekli olarak yansıtacak.
Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciye sahip olan Samsung Galaxy Z Flip, beklenenin aksine 5G bağlantı teknolojisine sahip olmayacak. 8 GB RAM, 256 GB depolama, 12+12 megapiksel çift arka kamera, 10 megapiksel ön kamera, 3.300 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi ise cihazın öne çıkan diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.
Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB
— Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020
11 Şubat’ta düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip’in yanı sıra Galaxy S20 ailesi de duyurulacak. Son olarak katlanabilir telefonun 1.400 Dolar bandında bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Mobil cihazlarda tek tip kablo standardı geliyor!
Avrupa Parlamentosu, 2014 yılından bu yana üzerinde çalıştığı ve mobil cihaz üreticilerine tek tip bağlantı zorunluluğu getiren yasa tasarısını oyladı. Gündeme alınması kabul edilen tasarı, özellikle Lightning girişi kullanan Apple’ı bir hayli zor durumda bırakacak!
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Avrupa Parlamentosu, mobil cihazlarda tek tip bağlantı önerisini kabul etti!
Apple, Avrupa Parlamentosu’nun gündeminde olan “mobil cihazlarda tek tip bağlantı standardı” önerisine geçtiğimiz günlerde sert şekilde karşı çıkmıştı. Perşembe günü toplanan AP Genel Kurulu, 40 ret oyuna karşı 582 kabul oyu ile öneriyi kabul etti. Buna göre, konu ile ilgili çalışmalarda bulunacak bir komisyon tek tip şarj girişi ile ilgili ortak bir standart belirleyecek. Daha sonra komisyon Temmuz ayına kadar bir rapor hazırlayacak ve bu rapor sonucu planlanan yasal düzenlemeler kesin karar için oylanacak.
Günümüzde pek çok akıllı telefon üreticisi USB Tip-C standardını yaygın olarak kullanıyor. Kısıtlı sayıdaki yeni cihazda eski tip USB 2.0 bağlantısı görülürken, Apple ise iPhone ve iPad modellerinde Lightning standardını tercih ediyor. Cupertino merkezli marka, söz konusu düzenlemelerin yasalaşması durumunda yeni cihazları için USB-C’ye geçmek zorunda kalabilir. Ancak Apple, elektronik atık oranını artıracağı gerekçesiyle böyle bir düzenleme yapılmasını istemiyor.
Öte yandan, AP tarafından gündeme getirilen düzenleme yalnızca mobil cihazlarda şarj girişinin standart hale getirilmesini kapsamıyor. Üreticilerin kablosuz şarj standartlarında ortak hareket etmesi ve şarj kablosu geri dönüşümünün teşvik edilmesi gibi konular da tasarıda bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Motorola Moto G Stylus tüm özellikleriyle sızdırıldı!
Motorola 23 Şubatta Moto G8, Moto G8 Power ve Moto Edge + ‘ı duyurmasını beklediğimiz bir etkinliğe katılacak ve bunların yanı sıra Lenovo yan kuruluşunun da özellikleri çevrimiçi olarak sızdırılmış olan Moto G Stylus adlı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor.
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Motorola Moto G Stylus hakkında neler sızdırıldı?
Moto G8 Power‘ın bir çeşidi olan ve XT2043-4 model numarasını taşıyan Motorola Moto G Stylus, Snapdragon 665 SoC tarafından desteklenecek. Android 10 ile kutudan çıkacak olan cihazda 4 GB RAM ve depolama alanı olarak ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek ile gelecek. Ekran kalemi ile gelecek olan telefon daha önce sızdırılan görüntülere göre sol üst köşede delik olan bir kamera tasarımıyla gelecek. Ekran özellikleri ise 6.36 inçlik FHD+ çözünürlüklü bir ekran ile karşımıza çıkıyor.
Kamera özellikleri neler olacak?
Motorola Moto G Stylus kamera tarafında ise 25 MP değerinde bir ön kamera ile gelecek. Arka tarafta ise 48 MP ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP büyüklüğünde makro kamera bulunacak. 16 MP büyüklüğündeki kamerasını ilk olarak Motorola One Action‘da görmüştük.
Tasarım kısmında ise arka tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Telefonda 10W şarj hızına sahip 4000 mAh‘lik bir batarya bulunuyor. Ayrıca bölgeye bağlı olarak çift sim ve NFC ile gelecek.
Bunlara ek olarak yeni sızan bir render bize 3.5 mm kulaklık jakı, birincil mikrofon, hoparlör, USB-C bağlantısı ve Stylus için bir yuvanın cihazın altında olduğunu gösteriyor. Stylus‘tan bahsetmişken kalemi yuvadan çıkardığınızda bir uygulama açmanıza izin verecek bir özellikle geleceği söyleniyor.
Telefon ayrıca bir şey çizmek için kalemi kullanırken parmağınızı silge olarak kullanmanıza izin veren “Moto Note” adlı bir uygulama ile gelecek. Bu uygulamada kaydettiğiniz notların tarihini görebileceksiniz. Ayrıca uygulamayı kullanarak ekran kaleminin nerede olduğunu da izleyebileceksiniz. Kalemin son görüldüğü yeri ve saati de aynı şekilde takip edebileceksiniz.
Akıllı Telefonlar
Nokia Captain America, Nokia 5.2 olabilir!
Nokia, 23 Şubatta İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşecek MWC 2020‘ye hazırlanıyor. Şirket, etkinlikte hangi akıllı telefonları açıklayacağını paylaşmadı. Ancak “Nokia Captain America” kodlu Nokia akıllı telefon ortaya çıktı ve etkinlikte resmi olarak tanıtılabilir.
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Nokia Captain Amerika kim tarafından sızdırıldı?
Popüler sızıntıcı Evan Blass, Nokia 5.2 olabilecek Nokia Captain America ile ilgili birkaç görüntü paylaştı. Resimler, bir su damlası çektik ekrana sahip olacağını ve hoparlör olarak ise geniş bir hoparlör ızgarası ile birlikte geleceğini ortaya koyuyor.
Yeni Nokia telefonla ilgili görsellerde gözümüze çarpan bir başka detay ise, arka tarafta akıllı telefonun dairesel bir plaka içinde dört kamerayla çevrili bir LED flaşı var. Parmak izi okuyucusu ise hemen kameranın alt tarafına yerleştirilmiş. Ses seviyesini ayarlamamızı sağlayacak olan buton ve güç düğmesinin, USB bağlantı noktası altta olacak şekilde sağ tarafa konumlandırıldığını da görebiliriz.
Kaynağa göre, Nokia Captain America‘nın 6 GB RAM ile birlikte 64 GB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor. Telefonun fiyat olarak ise 180 dolardan çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Piyasaya sürülme tarihi ise MWC 2020‘den sonra resmi olarak duyurulacak fakat tahminlere göre 4 Martta telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyor. MWC 2020′de tanıtılması beklenen telefonlar ise, Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 ve son olarak Nokia 1.3 olması bekleniyor.