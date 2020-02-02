Samsung Galaxy Z Flip çalışırken görüntülendi!

Samsung’un katlanabilir ikinci akıllı telefonu Galaxy Z Flip, sayılı günler sonra Unpacked etkinliğinde duyurulacak. Tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy Z Flip, çalışır halde ilk kez görüntülendi!

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Samsung Galaxy Z Flip, şimdi de çalışır halde ortaya çıktı!

Samsung konusunda daha önce pek çok doğru bilgi paylaşan Ben Geskin’in tweeti, katlanan telefonu ilk kez çalışır durumdayken ortaya çıkardı. Videonun başında kapağı kapalı konumdaki telefon, kenarındaki butona basılarak açık konuma getiriliyor. Oldukça uzun bir ekran formatına sahi olduğu görülen Samsung Galaxy Z Flip’in kalın çerçeveleri de gözlerden kaçmıyor. Samsung, bilindiği üzere Galaxy Fold’da ekran filmi sorunu yaşamıştı ve çerçevelerin güvenlik önlemi olarak kalınlaştırıldığı düşünülüyor.

Özellikleri daha önce sızdırılan Galaxy Z Flip, 6.7 inç boyutunda bir ekran ile gelecek. Full HD+ çözünürlüğündeki Super AMOLED ekran, markanın geliştirdiği ultra ince cam (UTC) teknolojisi ile ekstra dayanıklı olacak. Telefonun kapak kısmındaki 1.06 inçlik AMOLED ekran ise saat, pil durumu ve bildirimler gibi önemli bilgileri sürekli olarak yansıtacak.

Qualcomm Snapdragon 855+ işlemciye sahip olan Samsung Galaxy Z Flip, beklenenin aksine 5G bağlantı teknolojisine sahip olmayacak. 8 GB RAM, 256 GB depolama, 12+12 megapiksel çift arka kamera, 10 megapiksel ön kamera, 3.300 mAh batarya ve Android 10 işletim sistemi ise cihazın öne çıkan diğer teknik özellikleri arasında yer alıyor.

Samsung Galaxy Z Flip – First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRB — Ben Geskin (@BenGeskin) February 2, 2020

11 Şubat’ta düzenlenecek olan Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip’in yanı sıra Galaxy S20 ailesi de duyurulacak. Son olarak katlanabilir telefonun 1.400 Dolar bandında bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacağını belirtelim.