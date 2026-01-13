Katlanabilir telefon dünyasının en popüler serilerinden biri olan Galaxy Z Flip 8 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Özellikle kamera performansı konusunda büyük bir sıçrama bekleyen kullanıcılar için gelen son haberler biraz kafa karıştırıcı olabilir. Peki, Galaxy Z Flip 8 kamera donanımıyla kullanıcıları tatmin edebilecek mi?

Galaxy Z Flip 8 kamera donanımı tanıdık gelebilir

Samsung’un önümüzdeki Temmuz ayında tanıtması beklenen yeni katlanabilir cihazı hakkında ilk teknik detaylar gün yüzüne çıktı. Galaxyclub tarafından paylaşılan raporlara göre Galaxy Z Flip 8, kamera kurulumu açısından önceki iki nesil ile benzer bir yol izliyor.

Cihazın arka tarafında 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alması bekleniyor. Bu lense 12 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise yine 10 MP değerinde bir özçekim kamerasının bulunacağı iddia ediliyo

.Aslında bu rakamlar Galaxy Z Flip 8 modelinin selefleri olan Flip 7 ve Flip 6 modelleriyle birebir aynı görünüyor. Samsung’un donanım tarafında radikal bir değişikliğe gitmek yerine mevcut yapıyı optimize etmeye odaklandığı söyleniyor.

Sensör iyileştirmeleri ve tasarım detayları

Donanım numaraları aynı kalsa da Samsung’un sensör tarafında güncellemeler yapabileceği belirtiliyor. Bu durum kağıt üzerinde aynı görünen kameraların yazılım ve yeni sensörler sayesinde daha iyi performans sunması anlamına gelebilir.

Kamera performansı Z Flip modellerinde genelde bir zayıf nokta olarak görülüyordu. Samsung’un bu algıyı Galaxy Z Flip 8 ile kırıp kırmayacağı merak konusu. Ancak sızıntılar asıl sürprizin tasarım tarafında olabileceğine işaret ediyor.

Yeni sızıntılara göre Galaxy Z Flip 8 selefinden çok daha hafif bir yapıda geliyor. Flip 7 modelinin 188 gramlık ağırlığının yeni modelde 150 gram seviyesine çekilmesi planlanıyor. Bu durum cihazın taşınabilirliğini ciddi oranda artırıyor.

Galaxy Z Flip 8 hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığını hatırlatmakta fayda var. Şirketin her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleştireceği Unpacked etkinliğinde tüm detayları netleştirmesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir: Redmi Turbo 5 Max tasarımı sızdırıldı. Yeni seri neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un kamera donanımını sabit tutup tasarımı hafifletmesi sizin için yeterli bir sebep mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!