Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA’da görüntülendi!

Tamamen yeni Opel Mokka tanıtıldı. Karşımıza ilk olarak %100 elektrikli olan “Mokka-e” haliyle çıkan araç, elektrikli hali kadar yeni tasarımıyla da dikkat çekiyor.

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İkinci nesil Mokka, Opel’in gelecekteki tüm modellerinde yer alacak olan “Vizor” isimli yeni marka yüzünü ve markanın yeni nesil ve tamamen dijital “Pure Panel” kokpit özelliğini taşıyan ilk model. Otomotiv sektöründe pek de yaygın olmayan bir durum olarak yeni Mokka, eski nesline göre kısaldı. 125 mm kadar kısalan aracın uzunluğu 4150 mm olarak açıklandı. Buna rağmen dingil mesafesi 2 mm kadar uzamış ve araç 10 mm kadar da genişlemiş. Bagaj hacmi ise eski nesline göre 6 litre küçülerek 344 litre olmuş.

Aracın kabinininde Pure Panel ekran sistemi bizleri karşılıyor. Direksiyonun arkasın, kadranların yer aldığı ekran 12 inç boyutundayken, konsolun ortasında bulunan 10 inç boyutundaki kısım ise sürücüye doğru dönük bir tasarıma sahip. Sürücünün dikkatinin dağılmaması adına, orta konsoldaki fiziksel butonları en aza indirmeye çalışmışlar. Opel bunu, “alt menülerde tehlikeli gezintilerden kaçınmak” olarak açıklıyor. Apple CarPlay ve Android Auto, canlı navigasyon hizmetine sahip OpelConnect standart olarak geliyor. Ayrıca araçta, kablosuz şarj donanımı da yer alıyor.

Yeni Mokka’da PSA Grubu‘nun CMP mimarisinin yeni bir versiyonu kullanılmış. Bu platform ile araçta, önceki nesle göre 120 kg civarında hafifleme olmuş. Yeni platform, içten yanmalı motorların yanında elektrikli motorların da kullanılmasına izin veriyor. Mokka-e, 134 beygir güç ve 260 Nm tork değerlerine sahip motoru ile 50 kWh değerinde bir bataryayı buluşturuyor. WLTP döngüsüne göre Normal sürüş modunda 320 km civarında menzil sunması beklenen aracın, Eco modu ile daha fazla menzil sunması bekleniyor. Sport modu ise bildiğimiz gibi, aracın en yüksek performansını ortaya çıkardığı hali olarak yeni Mokka’da yerini alıyor.

Yeni Mokka’da yer alan teknolojiler

Mokka-e’nin pil performansını en iyi şekilde sunabilmesi adına, maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. Araçta 30 dakikada %80 batarya doluluğu vadeden, 100 kW hızlı şarj desteği de bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip asistanı, adaptif IntelliLux LED farlar, panaromik arka kamera ve trafik levhası tanıma gibi birçok özellik, yeni Mokka’da bulunuyor.

Yeni Mokka, tanıtımını elektrikli varyasyonuyla yaptı. Fakat benzinli ve dizel motor seçenekleri de satışa sunulacak. Bu yazın sonlarına doğru satışı başlayacak normal Mokka‘yı, 2021 başlarında teslimatları yapılacak olan Mokka-e izleyecek.

Kaynak: Carscoops