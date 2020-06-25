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Samsung Galaxy Z Flip 5G TENAA’da görüntülendi!
Samsung firmasının yeni katlanabilir cihazı Galaxy Z Flip 5G, TENAA üzerinde görüntülendi. Cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.
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Galaxy Z Flip 5G, Samsung sitesinde de listelendi!
Samsung, katlanabilir telefon konusunda yeni cihazlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma yeni cihazı Galaxy Z Flip 5G‘yi geliştirmeye devam ediyor. Ortaya çıkan bilgilere göre cihaz, TENAA üzerinde görüntülendi. Çin’de piyasaya çıkmadan önce cihazlara sertifika veren kurum olarak bilinen TENAA‘da görüntülenen Galaxy Z Flip 5G‘nin, bazı teknik özellikleri de kesinleşmiş oldu. Sertifikada iki farklı batarya olduğu ortaya çıkarken, bunlar sırasıyla 2500 mAh ve 704 mAh olarak belirlenmiş. İki adet ekranı olan cihazın küçük ekranının aynı şekilde küçük olan bataryadan güç alacağı düşünülüyor. Ayrıca ikinci küçük ekranın 1.05 inç değerinde olduğu da ortaya çıktı.
Teknik özellik olarak amiral gemisi donanıma sahip olması beklenen Galaxy Z Flip 5G bizleri, Qualcomm’un Snapdragon 865 işlemcisi ile karşılamakta. SM-F707N koduyla Samsung resmi internet sitesinde de listelenen cihaz, 8 GB RAM ile geliyor. Ekranın 6.7inçFullHD+ Dinamik AMOLED ile geleceği daha önceden ortaya çıkarken, cihaz ayrıca 15W değerinde hızlı şarj desteği sunacak. Cihazı 5 Ağustos tarihinde Samsung tarafından yapılacak Unpacked etkinliği ile birlikte ilk kez görme şansını yakalayacağız. Bakalım Samsung, katlanabilir telefonlarda istediği hedeflere ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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BMW 8 Serisi için Golden Thunder Edition paketi tanıtıldı!
BMW‘nin üst seviye model ailesi olan 8 Serisi için yeni bir paket tanıtıldı. “Golden Thunder Edition” adındaki paket Coupe, Convertible ve GranCoupe karoser seçenekleriyle alınabiliyor.
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Adından da anlaşılacağı üzere altın detaylara sahip bu paket, Metalik Safir Siyah veya Mat Metalik Siyah renkleri ile alınabiliyor. Yan tamponlardan arka tamponlara kadar uzanan desenler, ayna kapakları, 20 inç M hafif alaşım jantlar ve M arka spoyler gibi detaylar altın renge sahip detaylar arasında. Ayrıca Golden Thunder Edition paketi, M Sport paketini de bünyesinde barındırıyor.
Bu paket ile aracın iç kısmında siyah renkli BMW Individual Merino deri döşeme yer alıyor. Ayrıca koltuk kafalıklarında Golden Thunder Edition’a özel yazı işlemesi bulunuyor. Tavan ise antrasit renkli alkantara kaplamaya sahip. Normalde bu tip araçlarda karbon fiber veya piyano siyahı kaplama beklenir. Fakat bu pakette alüminyum kaplamalar yer alıyor. Ayrıca Bowers&Wilkins ses sistemi de bu pakete dahil donanımlardan birisi.
Fiyatı henüz belli olmayan bu sürümün üretimine Eylül ayında, BMW‘nin Dingolfing tesislerinde başlanması planlanıyor.
Kaynak: Carscoops
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Yeni nesil Opel Mokka tanıtıldı!
Tamamen yeni Opel Mokka tanıtıldı. Karşımıza ilk olarak %100 elektrikli olan “Mokka-e” haliyle çıkan araç, elektrikli hali kadar yeni tasarımıyla da dikkat çekiyor.
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İkinci nesil Mokka, Opel’in gelecekteki tüm modellerinde yer alacak olan “Vizor” isimli yeni marka yüzünü ve markanın yeni nesil ve tamamen dijital “Pure Panel” kokpit özelliğini taşıyan ilk model. Otomotiv sektöründe pek de yaygın olmayan bir durum olarak yeni Mokka, eski nesline göre kısaldı. 125 mm kadar kısalan aracın uzunluğu 4150 mm olarak açıklandı. Buna rağmen dingil mesafesi 2 mm kadar uzamış ve araç 10 mm kadar da genişlemiş. Bagaj hacmi ise eski nesline göre 6 litre küçülerek 344 litre olmuş.
Aracın kabinininde Pure Panel ekran sistemi bizleri karşılıyor. Direksiyonun arkasın, kadranların yer aldığı ekran 12 inç boyutundayken, konsolun ortasında bulunan 10 inç boyutundaki kısım ise sürücüye doğru dönük bir tasarıma sahip. Sürücünün dikkatinin dağılmaması adına, orta konsoldaki fiziksel butonları en aza indirmeye çalışmışlar. Opel bunu, “alt menülerde tehlikeli gezintilerden kaçınmak” olarak açıklıyor. Apple CarPlay ve Android Auto, canlı navigasyon hizmetine sahip OpelConnect standart olarak geliyor. Ayrıca araçta, kablosuz şarj donanımı da yer alıyor.
Yeni Mokka’da PSA Grubu‘nun CMP mimarisinin yeni bir versiyonu kullanılmış. Bu platform ile araçta, önceki nesle göre 120 kg civarında hafifleme olmuş. Yeni platform, içten yanmalı motorların yanında elektrikli motorların da kullanılmasına izin veriyor. Mokka-e, 134 beygir güç ve 260 Nm tork değerlerine sahip motoru ile 50 kWh değerinde bir bataryayı buluşturuyor. WLTP döngüsüne göre Normal sürüş modunda 320 km civarında menzil sunması beklenen aracın, Eco modu ile daha fazla menzil sunması bekleniyor. Sport modu ise bildiğimiz gibi, aracın en yüksek performansını ortaya çıkardığı hali olarak yeni Mokka’da yerini alıyor.
Yeni Mokka’da yer alan teknolojiler
Mokka-e’nin pil performansını en iyi şekilde sunabilmesi adına, maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. Araçta 30 dakikada %80 batarya doluluğu vadeden, 100 kW hızlı şarj desteği de bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip asistanı, adaptif IntelliLux LED farlar, panaromik arka kamera ve trafik levhası tanıma gibi birçok özellik, yeni Mokka’da bulunuyor.
Yeni Mokka, tanıtımını elektrikli varyasyonuyla yaptı. Fakat benzinli ve dizel motor seçenekleri de satışa sunulacak. Bu yazın sonlarına doğru satışı başlayacak normal Mokka‘yı, 2021 başlarında teslimatları yapılacak olan Mokka-e izleyecek.
Kaynak: Carscoops
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2021 VW Arteon “ailesi” tanıtıldı!
Volkswagen, sızıntılardan sonra merakla beklenen makyajlı Arteon‘u tanıttı. Aracın yeni Shooting Brake, plug-in hibrit ve R versiyonları da tanıtımda yer aldı.
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Dış tasarımda pek fazla radikal değişiklikler bulunmuyor. İlk bakışta göze çarpan detaylar, yenilenen ön tampon ile VW logosuna doğru uzayan şerit LED farlar oluyor. Eskisine göre daha fazla krom detaylara ve daha fazla hava girişi, 2021 Arteon’da yer alıyor. Tasarımı yenilenen arka farlar, yeni difüzör ve yeni tasarım egzoz çıkışları ise arka tasarımdaki yenilikler arasında. Areton ile ilgili en büyük yenilik ise Arteon Shooting Brake (SB) versiyonu oldu. Arteon SB, koltuklar yatırıldığında Standart Arteon’a göre 75 litre daha fazla bagaj hacmi ile biraz daha pratiklik vadediyor.
İç tasarıma gelecek olursak, eski modele kıyasla daha “elit” bir ortam yaratılmak istenmiş. Abartılı değişiklikler değil, tadında dokunuşlarla oldukça kaliteli bir tasarım oluşturulmuş. Yeni direksiyon simidi ve yeni dokunmatik klima kontrol ekranı, kabindeki en büyük yenilikler diyebiliriz. Kabindeki ufak ve görünmeyen yenilikler ise yeni klima menfezleri, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip yeni MIB3 bilgi-eğlence sistemi, 30 renkli ortam aydınlatması, kablosuz telefon şarj ünitesi, 700W Harman-Kardon ses sistemi olarak sıralanabilir. Ayrıca 0-210 km/s arasında yarı otonom sürüş yeteneği de 2021 Arteon’da yer alıyor.
VW Arteon’un yeni motor seçenekleri
Areton için makyajla beraber “plug-in hibrit” bir motor seçeneği geldi. VW’e göre “oldukça uzun menzilli, %100 elektrikli sürüş” sunacak olan bu motorun, 215 beygir güce sahip olduğu açıklandı. Bu motor 1.4 TSI 150 beygirlik ünite ile 115 beygir gücündeki elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Daha fazla performans arayanlar için ise Arteon R seçeneği yer alıyor. 320 beygir gücü, dört tekerleğine 4MOTION sistemi ile aktaran araçta R-Performance Tork Vektörleme teknolojisi yer alıyor.
2021 Arteon ailesinin satış tarihi ve fiyatları ise henüz belli değil.
Kaynak: Carscoops, Motor 1