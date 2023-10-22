Samsung, popüler katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 5 için “Retro Edition” adlı yeni bir varyantı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İlk bakışta bu yeni versiyon, mavi bir arka panele ve mat bir çerçeveye sahip olan tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte karşınızda Galaxy Z Flip 5 Retro Edition bilinen özellikleri.

Galaxy Z Flip 5 Retro Edition Tasarımıyla Dikkat Çekecek!

Bir blog tarafından sızdırılan görüntüler, Galaxy Z Flip 5 Retro Edition’ın dikkat çekici tasarımını sergiliyor. Mavi renk şeması ve mat kaplama çerçevesi, telefona retro bir hava katıyor ve muhtemelen nostaljik tasarımları seven kullanıcıları cezbetmeyi amaçlıyor.

Samsung birçok akıllı telefonu ve giyilebilir cihazı için özel sürümler üretiyor. Yakın zamanda Galaxy Watch 6 Classic PXG Edition ile golf sevenler hedeflenmişti, şimdiyse nostaljik tasarımları seven kullanıcıların hedeflendiğini görüyoruz.

Bu yeni versiyonun tasarım dışında orijinal Galaxy Z Flip 5 ile aynı donanım ve yazılıma sahip olacağını söylemek mümkün. Yani, cihazın kardeşi ile aynı 3,4 inç OLED kapak ekranına, yana monte edilmiş parmak izi okuyucusuna, çift kamera kurulumuna, USB Type-C bağlantı noktasına, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye, 8GB RAM’e, 256GB depolama alanına ve 3.700mAh bataryaya sahip olacağını söylemek mümkün.

Galaxy Z Flip 5 Retro Edition, retro tasarımı ve nostaljik dokunuşları ile öne çıkan katlanabilir bir telefon olma yolunda ilerliyor. Her ne kadar donanım ve yazılım açısından bir değişiklik olmasa da, bu yeni varyant, farklı bir estetik arayan kullanıcılar için çekici bir seçenek sunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Özellikleri

Ekran: 6.7 inç büyüklüğünde 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde 21.9:9 Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran, 1~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 425ppi,

6.7 inç büyüklüğünde 2640 x 1080 piksel çözünürlüğünde 21.9:9 Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran, 1~120Hz uyarlanabilir yenileme hızı, 425ppi, Kapak Ekranı: 3.4 inç büyüklüğünde 720 x 748 piksel çözünürlüğünde Süper AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 306 PPI

3.4 inç büyüklüğünde 720 x 748 piksel çözünürlüğünde Süper AMOLED ekran, 60Hz yenileme hızı, 306 PPI Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması

Yonga Seti: Galaxy 4nm Mobil Platform için 3.36 GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

Galaxy 4nm Mobil Platform için 3.36 GHz’e kadar Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 RAM/Depolama: 256GB / 512GB UFS 4.0 depolama ile 8GB LPDDR5X RAM

256GB / 512GB UFS 4.0 depolama ile 8GB LPDDR5X RAM Arka kamera: Çift Kam, 12 MP Geniş (f/1.8, 1.8 μm, OIS) + 12 MP Ultra Geniş (f/2.2, 123° 1.12 μm); Video: 4K 60fps’ye kadar

Çift Kam, 12 MP Geniş (f/1.8, 1.8 μm, OIS) + 12 MP Ultra Geniş (f/2.2, 123° 1.12 μm); Video: 4K 60fps’ye kadar Ön kamera: f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10MP

f/2.2 diyafram açıklığına sahip 10MP Bağlantı: 5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C, NFC, GPS

5G, 4G, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3 LE, USB Type-C, NFC, GPS Suya dayanıklı (IPX8)

Ses : USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos

: USB Type-C Ses, Stereo Hoparlörler, Dolby Atmos Boyutlar: Katlanmış: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm, Katlanmamış: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm

Katlanmış: 85,1 x 71,9 x 15,1 mm, Katlanmamış: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm Ağırlık: 187 gram

187 gram Pil: 25w hızlı şarjlı 3700mAh pil, 15W Qi kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare ters kablosuz şarj

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni mikroçip teknolojisi başarılı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!