Markalara Sorun serimize en çok katılan marka olan HUAWEI, bu sefer HUAWEI Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü olan Allen Yao ile sorularınızı yanıtladı. Sosyal medya hesaplarımızdan Huawei hakkında sorduğunuz soruları da Ersin Akman iletiyor. Allen ise sizin sorduğunuz sorulara cevap veriyor.

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Gelen sorular ve zamanları;

Allen Yao hangi marka ve model telefon kullanıyor?

P50 Lite modeli Türkiye’de satılacak mı?

Yeni telefon modelleriniz “biz hâlâ buradayız” diyebilmek adına yaptığınız bir çeşit vitrin çalışması mı, yoksa gerçekten satabilme motivasyonuyla mı hareket ediyorsunuz?

Eğer Google kullanabilme fırsatı tekrar elinize geçse ne yaparsınız? Hayır deyip yolunuza HarmonyOS ve Petal ile devam mı edersiniz, yoksa Google servislerine geri mi dönersiniz? Ya da C şıkkı olarak HarmonyOS + Google servisleri bir arada mı sunulur?

Türkiye pazarına gereken önemi verdiğinizi düşünüyor musunuz? Yoksa Türkiye pazarında küçülmeye mi gideceksiniz?

Huawei nin oyunculara özel bir cihazı gelecek mi Veya yüksek performanslı work office tarzında mobil cihazlar görebilecek miyiz? Evet yüksek performanslı cihazlar bekliyoruz.

HarmonyOS için Türkiye’de üretim yapan ev elektroniği firmalarıyla yapılan herhangi bir anlaşma var mı?

“Hayatta kalma moduna geçildiği” açıklaması ile tam olarak ne ifade ediliyor?

Huawei saatler diğer Android telefonlarla daha uyumlu çalışamaz mı? Bununla ilgili bir güncelleme olacak mı?

Televizyon ve ev sineması alanına girmeyi düşünüyorlar mı?

Harmonyos ne zaman globalleşecek?

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