Samsung tarafı, akıllı saat pazarında Apple’ın Apple Watch modelleriyle kıyasıya bir rekabet içerisinde. Galaxy Watch4 serisinde Tizen işletim sisteminden vazgeçerek Google ile ortak olarak geliştirilen Wear OS işletim sistemini kullanarak yazılım konusunda Apple’ın WatchOS işletim sistemine kafa tutan Samsung’un, yeni akıllı saat serisi olan Galaxy Watch5 ile de birçok konuda Apple’ı oldukça zorlayacağı konuşuluyordu.



Ağustos ayında firmanın yeni katlanabilir telefon modelleri olan Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 ile beraber tanıtılması beklenen seriden gelen son haberlerde cihazların fiyat bilgisi yer alıyor!

Önceki Seriden Biraz Daha Pahalı Olacak!

Birçok sızıntı haberinde adı geçen Roland Quant’ın yaptığı Twitter paylaşımında yer alan fiyat bilgisine bakılırsa Galaxy Watch5 modelleri, Galaxy Watch4 serisindeki muadillerinden biraz daha pahalı olacak.

Samsung Galaxy Watch5

40mm BT ~300 Euro

40mm LTE ~ 350 Euro

Pembe Altın, Gri, Gümüş 44mm BT ~350 Euro

44mm LTE ~400 Euro

Mavi, Gri, Gümüş Watch5 Pro

45mm BT ~490 Euro

45mm LTE ~540 Euro

Siyah, Titanyum *değişen kurlar ve vergiler sebebiyle dolar bazında fiyatlar değişkenlik gösterebilir.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy Watch4 serisinin 40mm boyutlu ve yalnızca Bluetooth bağlantısına sahip olan giriş modeli, 269 euro fiyat etiketine sahipti. Serinin tepe modeli olan Galaxy Watch 4 Classic’in 46mm boyutlu ve 4G (LTE) destekli modeli ise 449 euro fiyata sahipti. Ortaya çıkan fiyat bilgilerinden, yeni modellerin biraz daha yüksek bir fiyattan satılabileceği görülüyor.

Yeni seride fiyatların artmasının arkasındaki nedenin Galaxy Watch4’e kıyasla yapılan iyileştirmeler olduğu söylenebilir. Bunlar arasında neredeyse iki katına çıkacak olan şarj hızı ve daha büyük pil yer alıyor.

Ayrıca serinin yeni tepe modeli olan ve adının Galaxy Watch 5 Pro olacağı konuşulan modelde kullanılacak titanyum gövde malzemesi ve safir camın da bu modelin nispeten yüksek sayılabilecek fiyatında etkili olduğunu söyleyebiliriz.

Quandt’ın yaptığı paylaşımda dikkat çeken diğer bir detay ise Galaxy Watch5’in büyük ekranlı modelinde sunulan bir renk seçeneği olmuş. Önceki sızıntılardan farklı olarak Galaxy Watch5’in büyük ekranlı modelinde mavi renkli bir modelin olduğu görülüyor. Öncek sızıntılarda cihazın “safir” adı verilen bir renk seçeneğine sahip olacağı bilgisi yer alıyordu. Anlaşılan o ki, bu renk mavinin bir tonu olacak.

Her ne kadar ortaya çıkan fiyatlar, birçok sızıntı haberini doğrular nitelikte olsa da, bunların şimdilik sadece iddialardan ibaret olduğunu hatırlatmakta fayda var. Samsung tarafı, Pixel Watch ve Apple Watch ile rekabeti kızıştırmak için fiyat konusunda beklenmeyen hamleler de yapabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herhangi bir akıllı saat modeli kullanıyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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