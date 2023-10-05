Samsung Electronics, yeni uyku apnesi özelliğinin Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı’ndan (MFDS) onay aldığını duyurdu. Bu özellik, obstrüktif uyku apnesi olarak bilinen ve genellikle fark edilmeyen bir tıbbi durumun erken belirtilerini tespit etmeye yardımcı olmayı amaçlıyor.

Uyku apnesi, solunumun durduğu bir durumdur ve oksijen tedarikini bozabilir. Ayrıca uyku kalitesini etkileyebilir ve hipertansiyon, kalp sorunları, felç ve bilişsel bozukluklar gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak, birçok insan bu durumu fark etmez veya tedaviye başvurmaz.

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Samsung’un Galaxy Watch’un Biyoaktif Sensörünü kullanan uyku apnesi özelliği, uyku sırasında kandaki oksijen seviyelerini izler ve değişiklikleri analiz ederek obstrüktif uyku apnesini tanımlar. Kullanıcılar bu semptomları kontrol etmek için 10 gün içinde iki kez olmak üzere 4 saatten fazla uykularını takip edebilirler.

Bu yeni özellik, sağlıkla ilgili farkındalığı artırmayı, erken teşhisi kolaylaştırmayı ve sağlık komplikasyonlarını azaltmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Samsung Health Monitor uygulamasının bir parçası olarak sunulan diğer işlevleri de içerir, bu da kullanıcılara sağlık durumlarını daha iyi izleme ve değerlendirme fırsatı sağlar.

Uyku apnesi özelliği, gelecek yılın başlarından itibaren Samsung Health Monitor uygulamasına yapılacak güncellemelerle Kore’deki Galaxy Watch 6 ve Watch 5 serisi için kullanıma sunulacak. Bu gelişme, uyku apnesinin erken teşhisi ve tedavi edilmesi konusunda önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Bakalım Apple’dan buna yanıt gelecek mi?