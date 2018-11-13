Samsung Galaxy Watch incelemesi (VİDEO)

Samsung Galaxy Watch inceleme videomuzda, şirketin en yeni ve en güçlü akıllı saatine yakından bakıyoruz.

Samsung Galaxy Watch inceleme

Samsung Galaxy Watch, aslında eSIM desteği sayesinde herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Ancak ülkemizde eSIM desteği olmadığından, bu durum bizim için geçerli değil.

46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyut seçeneği bulunan cihaz; gümüş, geceyarısı siyahı ve rose gold renk seçeneklerine sahip. Ürünü aldıktan sonra Aliexpress gibi yerlerden çok uygun fiyata birbirinden farklı onlarca kayışı alabiliyor ve saniyeler içerisinde kayış değişimi yapabiliyorsunuz. Hem iOS hem de Android destekleyen Galaxy Watch, bazı noktalarda iOS modelleriyle tam uyum sağlamıyor. Örneğin SMS cevaplamasını iOS ekosisteminin kapalı yapısı nedeniyle gerçekleştiremiyorsunuz.

Tasarımı önceki modellere benzeyen cihaz, döndürülebilir bezel ve yanında iki fiziksel tuş ile geliyor. Bu tuşlardan biri geri işlevi görürken, diğeri ana menüye ulaşabilmenizi sağlıyor. Teknik özellik tarafında ise 1.3 inç boyutlu Super AMOLED ekranda 320 x 320 çözünürlük sunuluyor. Ayrıca ekran Corning Gorilla Glass DX+ ile korunuyor. Cihazın 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğunu da belirtelim.

Tizen 4.0 işletim sistemiyle birlikte gelen Galaxy Watch, yüzlerce farklı saat yüzünü kullanıcılara sunuyor. Uygulama mağazasında hem ücretli hem de ücretsiz olarak tercih edebileceğiniz birçok seçenek mevcut. Saatin yeteneklerine baktığımızda ise WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamalardan gelen bildirimlerin tamamını saatinizle görüntüleyebiliyorsunuz. WhatsApp mesajlarını emoji, hazır mesajlardan birini seçerek veya saat üzerinde açılan klavye ile yazı yazarak cevaplandırabiliyorsunuz. Ses ile cevap ne yazık ki sadece İngilizce destekli. Saatin üzerinde mikrofon ve hoparlör yer aldığından, direkt olarak Galaxy Watch ile aramaları yapabilmek mümkün.

Akıllı saat ile nabız ve stres seviyenizi ölçebiliyor ayrıca adım, çıkılan kat sayısı ve yakılan kalori ile beraber uyku istatistiklerinizi görüntüleyebiliyorsunuz. Spor konusunda ise birbirinden farklı birçok spor modu saatin içerisinde yer alıyor.

472 mAh kapasiteli bir pil ile gelen ürün, yaklaşık 4-5 günlük pil ömrüyle fazlasıyla tatminkar. Son olarak saatin fiyatı ise yaklaşık 2000 TL civarında seyrediyor.