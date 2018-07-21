Samsung Galaxy Watch iki farklı boyda gelebilir!

Samsung Galaxy Watch, Federal İletişim Kurulu‘nun yeni dosyalarına göre iki farklı boyutta satışa sunulacak.

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Samsung Galaxy Watch modellerinin boyutları

Dün ortaya çıkan sızıntılarda ekran boyutu 1.19 inç iken, yeni görseller 1.3 inç çaplı daha büyük bir modeli gösteriyor. Büyük modelin çapının 48 mm olması bekleniyor, küçüğün çapı ise 43.4 mm olacak. CAD çizimleri kaynak alınarak oluşturulmuş bu belgelere göre büyük modelin spor modeli olduğu, küçük modelin ise çıkıntılara ve değiştirilebilir kordona sahip, daha geleneksel bir akıllı saat tasarımına sahip olduğu görülüyor.

İki model de aynı isimde olacak, aynı LTE frekans bantlarını ve Wi-Fi 2.4 Ghz b/g/n standardını destekleyecekler. Büyük modelin model numarası SM-R805, küçük modelin numarası ise SM-R815 olacak.

Akıllı saatlerin resmi duyurularının Samsung Galaxy Note 9‘un lansmanında yapılması bekleniyor. Bir erteleme olursa saatler IFA’da Samsung Galaxy X ile beraber duyurulabilir.