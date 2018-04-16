Apple watchOS 3. şahıs yazılımları desteklemeye hazırlanıyor

Apple watchOS için gelmeye hazırlanan yeni versiyon hakkında bilgiler ortaya çıktı. Bugün ortaya çıkan bazı kaynak kodları ile elde edilen bilgilere göre Apple’ın akıllı saatler için yeni güncelleme ile üçüncü şahışlar da farklı kadran yüzleri oluşturabilecek.

Apple watchOS 4.3.1 içinden süpriz çıktı

Şu an için bu yazılım kısmında mümkün değil ancak watchOS 4.3.1 içerisinde bulunan kodda bu özelliğin desteklendiği görülüyor. Mevzu bahis kod bir günlük mesajından ibaret olsa da mesajda açık açık “3. şahıs” ve “kadran yüzü” ibareleri bulunuyor. Mesajın içeriğine göre bu kod satırında yeni kadran yüzlerinin ayar birleşimleri oluşturulacak.

Dolayısı ile desteğin henüz yazılımsal olarak işletim sistemi içine yerleştirilemdiği görülüyor ancak Apple tarafında hazırlandığı belli. Bundan sonrası işin test kısmına kalmış. Yeni kadran yazılımları ekosistem ile uyumlu çalışıp, daha da önemlisi güvenlik açığına neden olmazsa yakın zamanda Apple akıllı saatlere milyonlarca yeni ve farklı kadran yüzleri gelecek.