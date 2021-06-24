Samsung Galaxy Watch Active 4 modelinin ilk görselleri sızdırıldı!

Samsung’un yeni akıllı saat modeli Samsung Galaxy Watch Active 4‘ün ilk görselleri sızdırıldı. İşte Samsung‘un yakında tanıtacağı akıllı saati Galaxy Watch Active 4.

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Teknoloji dünyasının hemen hemen her alanına yeni ürünler üreten Samsung, yeni akıllı saat modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Samsung‘un sevilen akıllı saat serisi Galaxy Watch’un yeni modeli Galaxy Watch Active 4 için çok az bir süre kaldı. Ancak saat resmi olarak tanıtılmadan tasarımı elimize ulaştı.

Bugün gelen sızıntılarda Samsung‘un yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch Active 4‘ün görselleri mevcut. Muhtemelen Ağustos ayında resmi olarak tanıtılacak olan Galaxy Watch Active 4 tasarımını çok uzun süre saklayamadı. Gelin Samsung‘un yeni modeli Galaxy Watch Active 4‘e yakından bakalım.

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Samsung tasarımı tamamen değiştirmiş!

Samsung‘un yakın bir tarihte tanıtacağı yeni akıllı saati Galaxy Watch Active 4 karşımızda. Gelen sızıntılardaki görsellere baktığımızda Samsung‘un artık daha başka bir tasarıma yol aldığını görüyoruz. Özellikle önceki modellere göre daha köşeli bir tasarım ile gelmeyi planlayan Samsung, yan düğmelerdeki yuvarlak tasarımdan vazgeçmiş. Bunun yerine dikdörtgen bir tasarım kullanmış.

Üzerinde dönen bir çerçeve taşıymayan Galaxy Watch Active 4‘ün çok daha ince gözüken bir çerçeve tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Saatin ekranına baktığımızda ise köşelere doğru kavislenen tasarımın bu modelde kullanılmadığını görüyoruz. Yani Galaxy Watch Active 4 dümdüz bir ekran ve ince bir çerçeve ile geliyor. Dolayısıyla daha tarz bir görünüm kazanan Galaxy Watch 4, tabiki yeni bir model olduğunu da belli ediyor.

Gelen sızıntılara göre iki farklı kayış ile gelecek olan Galaxy Watch Active 4, 40mm ve 44mm olmak üzere iki farklu boyut sunacak. Siyah, gümüş, yeşil ve altın olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunacak olan Galaxy Watch Active 4, işletim sistemi tarafında Wear OS‘u kullanacak. Ancak bu işletim sistemi daha güzel bir görünüm için One UI ile kaplanacak.

Samsung Galaxy Watch Active 4 modeline genel olarak baktığımızda güzel bir tasarım ile geleceğini görüyoruz. Özellikle ekran ve çerçevenin uyumu gayet şık ve spor bir görünüm katmış. Bu görseller şimdilik sızıntılardan ibaret. Saatin tam tasarımına başta da dediğimiz gibi muhtemelen Ağustos‘ta gerçekleşecek olan lansmanda kavuşacağız. Tabi daha öncesinde Samsung tarafından bir paylaşım gelmezse.

Sizce Galaxy Watch Active 4‘ün tasarımı nasıl gözüküyor? Siz bu saati satın almayı düşünür müydünüz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.