Samsung‘un yeni akıllı saati Galaxy Watch 7 serisi hakkındaki sızıntılar ve dedikodular, teknoloji dünyasında heyecan uyandırıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir sızıntı, bu yeni akıllı saatin Exynos W940 işlemciyle gelebileceğini öne sürdü. Ancak, SamMobile’dan gelen yeni bir rapor, Galaxy Watch 7 serisinin daha fazla detayını ortaya koyuyor.

Rapora göre, Samsung, Galaxy Watch 7 serisini üç farklı modelle genişletmeyi planlıyor. Şirket daha önce Galaxy Watch serisinde yalnızca iki model sunmuştu, bu yüzden üçüncü bir modelin eklenmesi, stratejide önemli bir değişiklik olarak değerlendiriliyor.

Bu genişleme aynı zamanda akıllı saatlerin adlandırma modelinde de bir değişiklik anlamına gelebilir. Ancak, bu yeni varyantların tam adlandırma şeması henüz netlik kazanmış değil.

Söylentilere göre, Samsung’un Galaxy Watch 7 serisi için model numaralarında da değişiklikler yapıyor. İlk varyantın SM-L300 ve SM-L305 model numaralarını taşıdığı belirtilirken, orta seviye modelin SM-L310 ve SM-L315 model numaralarına sahip olacağı ifade ediliyor. En üst seviye model ise SM-L700 ve SM-L705 model numaralarını taşıyacak.

Model numarası 5 rakamıyla biten varyantların hücresel bağlantı ve eSIM özelliklerine sahip olacağı öne sürülüyor. Ayrıca, Samsung’un Galaxy Watch 7’de dahili depolama alanını önceki modellere göre iki katına çıkaracağı bildiriliyor. Yani, yeni akıllı saatler 32 GB dahili depolama alanına sahip olacaklar. Bu artış, kullanıcılara uygulama indirme, saat yüzleri ve çevrimdışı müzik çalma listeleri indirme konusunda daha fazla esneklik sağlayacak.

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Galaxy Watch 7 serisinin Android 14 tabanlı Wear OS 5 ile geleceği de söylentiler arasında yer alıyor. Akıllı saatin, Samsung’un yeni katlanabilir Galaxy Ring ve Galaxy Buds 3 ile birlikte Temmuz’da Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak, henüz resmi bir duyuru yapılmadı.