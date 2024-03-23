Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir süredir yeni katlanabilir akıllı telefonları olacak olan Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 üzerinde çalışıyor. Geldiğimiz noktada bugün yeni yapılan bir sızıntıya göre Galaxy Z Fold 6 titanyum çerçeveye sahip olacak. Detaylara bakalım.

Galaxy Z Fold 6 titanyum çerçeveye sahip olacak

Galaxy Z Fold 6 titanyum çerçeveye sahip olacak sızıntısı bugün X üzerinde görüldü. Revegnus kaynaklı bilgiye göre Galaxy Z Fold 6 titanyum çerçevelere sahip olacak. Bu bağlamda Galaxy Z Fold 6, titanyum çerçeveli ilk katlanabilir akıllı telefon olacak.

Z Fold 6 equipped with titanium. — Revegnus (@Tech_Reve) March 23, 2024

Bir önceki nesil: Galaxy Z Fold 5

Akıllı telefon 6.2 inç büyüklüğünde bir dış ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 904×2316 piksel çözünürlük sunuyor. 120 hz ekran yenileme hızına sahip ekran 402 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. İç ekran tarafında ise bizleri 7.6 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekran 1812×2179 piksel çözünürlük sunuyor. İç ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip ve 374 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Her iki ekran da Gorilla Glass Victus 2 ile korunuyor.

Galaxy Z Fold 5 kaputun altında Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 12 GB RAM ve 256 GB/ 512 GB/ 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 4400 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

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Galaxy Z Fold 5 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde OIS destekli bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 10 MP çözünürlüğünde bir ön kamera ve 4 MP çözünürlüğünde ikinci ön kamera bulunuyor.