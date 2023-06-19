HUAWEI Watch 4 Pro incelemesiyle karşınızdayız. Mini check-up yapabilecek kadar 7 farklı veriyi aynı anda gösterebilen saatin detaylarını Aydoğan aktarıyor.

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Not : Bu videoda yer alan akıllı saat modeli, inceleme örneği olarak HUAWEI Mobile Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Detaylı bilgi ve fiyat için; https://consumer.huawei.com/tr/wearables/watch-4-series/buy/

İçerisinde İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre, Sıcaklık sensörü, EKG sensörü ve Derinlik sensörü barındıran Watch 4 serisi, e-SIM desteğiyle beraber geliyor.

Nabız, Stres, Uyku, SpO2, Nefes Sağlığı, EKG, Damar Sertliği, Cilt Sıcaklığı ölçebilen saat, Sağlık Taraması dediği özelliği ile 7 veriyi bir arada sunarak mini check-up yapma kabiliyetine sahip.

Havacılık sınıfı materyal

HUAWEI Watch 4 Pro, havacılık sınıfı titanyum kasaya sahipken, önündeki safir cam ile beraber oldukça sağlam ve rahat kullanım imkanı veriyor. Ayrıca, %71,72 ekran-gövde oranına sahip 1,5 inç LTPO ekrana ve 1 Hz’de çalışabilen AOD bulunuyor. Bu akıllı saat 30 metre serbest dalış desteği, 5 ATM su direncini desteklerken bir diğer yandan IP68 sertifikasına da sahip.

Saatin iki farklı versiyonu bulunuyor. Bizim incelediğimiz deri kayışlı versiyonun yanı sıra titanyum kayışlı versiyonu da tercih edebilirsiniz. Ayrıca tüm Huawei saatlerinde gördüğümüz 22 mm kordon desteği ise yine Watch 4 serisinde mevcut.

Mini check-up yapıyor!

HUAWEI WATCH 4 Pro, kalp atış hızı ve SpO2 gibi geleneksel göstergelerin yanı sıra EKG, arteriyel sertlik tespiti, stres seviyeleri, cilt sıcaklığı ve akciğer fonksiyonu gibi birçok sağlık izleme teknolojisini içerisinde barındırıyor. Sağlık Trendleri ile sağlık durumunuzu takip ederek bilgiler sağlayan saat, akıllı sağlık hatırlatıcıları sayesinde sağlıklı kalp atış hızı ve kan oksijen seviyelesini korumak adına öneriler de gönderiyor. Ayrıca anormallikler için de anında bildirim sağlıyor.

Ancak en önemlisi ise Nabız, stres, uyku, SpO2, nefes sağlığı, EKG, damar sertliği, cilt sıcaklığı bilgilerini aynı anda ölçerek yaptığı Sağlık Taraması özelliği ile 7 veriyi bir arada sunarak mini check-up yapmış gibi oluyor. Bu sayede istediğiniz zaman birçok verinizi kontrol ederek olası sorunlara erken müdahale ve doktora danışma gibi detayları hızlıca sağlayabilirsiniz.

Spor takibi bu saatin basit özelliklerinden

Aslına bakarsanız bir klasik saati akıllı saatten ayıran en önemli detaylardan biri de yukarıda bahsettiğim sağlık takibi dışında spor takibi ve adım sayma gibi özellikler. Fakat söz konusu ürün HUAWEI markalı olunca klasikleşen, basit bir özellik gibi anlatma ihtiyacı duyuyoruz. Bu saat ile de güncel her modelde olduğu gibi koşu, bisiklet ve yüzme gibi popüler aktiviteler de dahil olmak üzere 100’den fazla spor modu sunan HUAWEI Watch 4 Pro, daha önce GT 3 ve Ultimate modellerinde gördüğümüz su basıncına, tuzlu suya, sıcaklığa ve darbeye dayanabilen Serbest Dalış Modu ile de geliyor. GT3 Pro’da olduğu gibi 30 metreye kadar destek sağlayan saatte ayrıca, dalış anında bilgilendirme için su sıcaklığı izleme ve pusula detaylarını da sunuyor.

Yeni gelen Geliştirilmiş Aktivite Halkaları işlevi sayesinde spordaki hedeflerinizi takip ederek gösteren saat kaydedeceğiniz ilerleme hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sunabiliyor. Ayrıca yeni arayüz ile tek ekranda tek bilgi yerinde toplu ve daha iyi bilgiler sunabilen Watch 4 Pro, hızlı ekranı ve işlemcisi sayesinde oldukça akıcı da çalışıyor.

Akıllı saatten fazlası

HUAWEI Watch 4 ve Watch 4 Pro içerisinde yer alan ve bir önceki nesil gördüğümüz eSIM işlevi bağımsız arama ve mesajlaşmaya izin verebiliyor. Şu an için Turkcell ile denediğimde tek numara klonlama çalışmadı, fakat yakın zamanda bu destek mutlaka gelecektir. Ayrıca saatte yer alan Super Link ile size ait tüm cihazlar ile iletişim kurabiliyorsunuz. Aramayı saatten cevaplayabilir, kulaklık ile konuşabilirsiniz. Petal Maps ise bağımsız bir şekilde telefona ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Üzerindeki dahili GPS sistemi ve eSIM sayesinde bu sistem de gayet başarılı bir durumda. Meraklıları için klavye desteğinin de bu saat ile geldiğini belirtmekte fayda var. Yani gelen mesaja saat üzerinden yazarak da cevap verebilirsiniz.

HUAWEI Watch 4 Pro, tipik kullanım senaryoları altında sırasıyla 4,5 gün pil ömrü vadederken benim kullanım alışkanlıklarım ve bildirimlerim ile 5 gün kullanabildiğimi belirteyim. Marka aynı zamanda 21 güne varan pil ömrü sağlayan Ultra Uzun Pil Ömrü Modu da bu saatte mevcut. Ama pil bittiğinde de üzülmenize gerek yok. Saatteki Kablosuz SuperCharge özelliğiyle 15 dakikalık kısa bir şarj, ile bir gün kullanabilirsiniz.

Huawei Watch 4 ve Watch 4 Pro saatlerin fiyatları, model ve tercih edilen kayış stiline göre 13.499 TL ve 18.499 TL aralığında değişiyor. Ama saati Huawei Online Mağaza üzerinden aldığınızda ise 500 TL sepet indirimi, 1.699 TL değerinde Huawei FreeBuds 5i ve Hardware Plus takipçilerine özel AWATCH4600HWP kupon kodu ile 600 TL daha indirim alabilirsiniz. Böylece hem 1100 TL indirim, hem de bir kulaklık sahibi olabilirsiniz.

HUAWEI Watch 4 Pro özellikleri

Boyut: 47,6 mm × 47,6 mm × 12,9 mm

Ağırlık: 65 gram

Ekran: 1,5 inç LTPO AMOLED renkli ekran

Malzeme: Havacılık SınıfI Titanyum Malzeme

Cam: Safir Cam

Bağlantı: e-SIM, Wi-Fi 2,4 Ghz, BT 5.2

Koruma: IP68

Batarya Ömrü: 4,5 gün / 12 gün / 21 gün

Sağlık Takibi: Nabız, Stres, Uyku, SpO2, Nefes Sağlığı, EKG, Damar Sertliği, Cilt Sıcaklığı

Spor: 100’den fazla spor modu

Sensörler: İvmeölçer, Jiroskop, Pusula, Optik kalp atış hızı sensörü, Ortam ışığı sensörü, Barometre, Sıcaklık sensörü, EKG sensörü ve Derinlik sensörü

İnceleme HUAWEI Watch 4 Pro 9 Puan Bir akıllı saatten bekleyeceğiniz her şeyi sunan HUAWEI Watch 4 Pro, son dönemlerin en güzel saati olmayı başarıyor. ARTILARI Şık Tasarım

Şık Tasarım Sağlık Taraması

Sağlık Taraması Rahat Kullanım

Rahat Kullanım Tüm Telefon Modelleri İle Çalışabilme EKSİLERİ 5 Gün Rakiplerine Göre İyi Olsa da 14 Günlük Süre Düşmüş Editörün Kararı Tasarım 0

Performans 0

Uyumluluk 0

Sağlık Özellikleri 0

Spor Takibi 0

Batarya 0