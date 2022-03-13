Samsung, Apple Watch ile rekabet etmek ve Android kullanıcıları için sağlam bir alternatif olmak için akıllı saatini her yinelemede geliştiriyor. Koreli dev, geçen yıl WearOS tabanlı One UI Watch dış görünümü ve yeni bir vücut kompozisyonu ölçüm özelliği ile Galaxy Watch 4 serisini piyasaya sürdü. Şimdi şirket, bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşan Galaxy Watch 5‘e bir termometre sensörü entegre edebilir.

Son raporlara göre Samsung, kullanıcıların vücut sıcaklıklarını kolaylıkla ölçebilmeleri için Galaxy Watch 5 modellerine bir termometre sensörü eklemeyi hedefliyor. COVID-19‘un erken belirtilerini tespit etmek için oldukça faydalı olabilir ve ayrıca kadınların yumurtlama döngülerini daha doğru bir şekilde takip etmeye yardımcı olabilir.

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Bununla birlikte, şirketlerin akıllı saatlerine aynısını eklemekten kaçındığı bir akıllı saatte bir termometre sensörüne sahip olmanın birkaç sorunu var. Bir kullanıcının bileklerinin yakınındaki cildin sıcaklığını etkileyebilecek güneş ışığı gibi birçok dış faktör vardır. Bu nedenle, termometre sensörünün doğru bir ölçüm sağlaması genellikle zorlaşır.

Ancak, Kore merkezli ETNews yayınının yakın tarihli bir raporuna göre Samsung, bu sorunu önlemenin ve termometre sensörünün bir kullanıcının vücut sıcaklığını mümkün olduğunca doğru bir şekilde ölçmesine izin vermenin bir yolunu keşfetti. Böylece şirket, pazardaki rakiplerine üstünlük sağlamak için yeni teknolojiyi yaklaşmakta olan Galaxy Watch 5‘e entegre edebilir.

Ayrıca rapor, Samsung‘un vücut ısısı ölçüm özelliğine sahip bir çift Galaxy Buds kulaklığın prototipini test ettiğini belirtiyor. Bildirildiğine göre, kulak zarlarının sıcaklığını ölçmek ve vücut sıcaklığını izlemek için bir IR sensörü kullanacak.

Samsung‘un yaklaşmakta olan Galaxy Watch 5 modelleri hakkında henüz hiçbir şeyi onaylamadığını belirtmekte fayda var. Şirketin, yeni nesil katlanabilirlerinin yanı sıra bu yıl Ağustos ayında Galaxy Watch 5 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor.