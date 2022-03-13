Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Google, IBM gibi birçok şirketin ve bireysel araştırmacıların görme engellilere yardımcı olmak için yenilikçi cihazlar ve hizmetler geliştirdiğini gördük. Bununla birlikte, Google geçmişte Android‘de bir Braille klavye uygulamaya çalışmış olsa da, görme engelli ve görme engelli kişilerin dijital cihazlarla etkileşime girmesine yardımcı olan pek çok cihaz yoktur. Şimdi, Koreli bir şirket, görme engelli ve görme engelli bireylerin dijital görüntülere ve metinlere dokunmasını ve hissetmesini sağlayan dokunsal bir ekran geliştirdi.

Dot adlı Kore merkezli dokunsal iletişim odaklı bir şirket tarafından geliştirilen Dot Pad, görme engelli kişilerin dijital görüntülere ve metinlere dokunmalarına ve bunları gerçek dünyada hissetmelerine yardımcı olan benzersiz bir dokunsal ekrandır. Görme engelli nüfusun eğitim ve iletişim içeriğine her zamankinden daha kolay erişmesini sağlamayı amaçlıyor.

Dot Pad, belirli bir şekilde düzenlenmiş 2.400 hareketli iğneye dayanan gelişmiş bir braille okuma ekranıdır. Bu pinler, akıllı telefon hoparlörlerinde bulunanlara benzer özel aktüatörlere dayanır ve bu pinleri metinler ve görüntüler oluşturmak için kolayca yukarı veya aşağı hareket ettirebilir. Braille‘deki görüntülerin yanı sıra metinleri temsil etmek için titizlikle ayarlanmış bu dinamik pinleri kullanarak, Dot Pad, ana ekran alanının altındaki ek bir çizgiyi kullanarak 300 braille glifi ve 20 tane daha oluşturabilir.

Dot Pad‘in en önemli özelliklerinden biri, Haritalar, Instagram, Twitter, Facebook gibi uygulamalara erişmek için doğrudan Apple‘ın VoiceOver ekran okuma özelliğine entegre edilebilmesidir. Dot Pad‘in görüntü oluşturma yeteneği sayesinde, görme engelli kullanıcılar artık Twitter özet akışlarında gezinebilir veya Instagram’daki arkadaşlarının görüntüsüne “dokunabilir”.

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Dot‘un kurucu ortağı Ki Kwang Sung, “21. yüzyılda, görme engelli insanların grafik bilgilere dijital bir şekilde erişememeleri bir anlam ifade etmiyordu” dedi. Sung, “Eğitim, iş ve sosyal ağ hizmetleri de dahil olmak üzere her sektörde pek çok yenilik var… grafiksel bilgi gereksinimi artıyor, bu da görme engelli insanların kesildiği anlamına geliyor” dedi.

Dot Pad, görme engelli çocuklar için temel bir cihaz ve kör toplulukta K-12 eğitimine “potansiyel oyunu değiştiren bir katkı” olarak adlandırılıyor. Şirket, cihazın görüntüleri daha iyi temsil etmesini sağlayacak çeşitli yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Sung, test sırasında kör topluluktan gelen geri bildirimlerin olumlu olduğunu söyledi. Kurucu ortak, Dot‘un şu anda Dot Pad‘i eğitim sektörlerine entegre etmek ve projelerini finanse etmek için mevcut eğitim fonlarından ve sübvansiyon yöntemlerinden yararlanmak için Kore ve ABD hükümetleriyle birlikte çalıştığını belirtti. Öte yandan geliştiriciler, Dot Pad için daha fazla braille tabanlı özellikler geliştirmek için buradan ve Apple’ın geliştirici sitesinden dokunsal grafik API’si hakkında daha fazla bilgi edinebilir.