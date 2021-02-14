Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum Türkiye’de satışa çıktı

Samsung, Galaxy Watch 3 akıllı saatinin özel bir tasarım versiyonu Galaxy Watch 3 Titanyum modelini Türkiye’de satışa sundu. Samsung’un yeni akıllı saati, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.

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Güney Koreli şirket; Galaxy Watch 3 akıllı saat serisinin dikkat çeken Titanyum kasalı versiyonunu artık Türkiye pazarında da resmi garantili olarak satışa sundu.

Galaxy Watch 3 Titanyum, teknik özellikler bakımından orijinal Watch 3′ü eksiksiz bir biçimde takip ediyor. Ayrıca adındaki Titanyum’dan da tahmin edileceği gibi akıllı saat; paslanmaz çelik yerine, ince işçilikle dikkat çeken kaliteli bir titanyum gövde ile satışa çıktı.

Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum; 1,4 inç ekran (360×360 piksel Super AMOLED) ile 45 mm gövde boyutlarına sahip. Ayrıca 8 GB dahili depolaması bulunan akıllı saat; ekranını çizilmelere karşı Gorilla Glass XD cam ile koruyor ve su geçirmiyor.

Galaxy Watch 3 Titanyum; nabız, SpO2, VO2 Max, ECG ve uyku takibi özelliklerine aktif olarak sahip. Ayrıca akılla saat gücünü Exynos 9110 işlemciden ve 1 GB RAM‘den alıyor. Modelde düşme algılama özelliği de yer alıyor.

Son olarak Samsung Galaxy Watch 3 Titanyum için açıklanan resmi Türkiye fiyatı ise tam 4.999 TL. Samsung’un Türkiye’de sattığı en pahalı akıllı saat olan model, temelde sadece üstüne kurulduğu Titanyum kasa ile fark yaratıyor. Bununla birlikte sadece 45 mm kasası bulunan ve bu açıdan daha çok erkeklere hitap eden akıllı saat, şimdilik Mistik Siyah rengi ile satışa çıktı.

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