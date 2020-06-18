Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Watch 3, Bluetooth sertifikası aldı!
Galaxy Watch 3 hakkında her geçen gün daha fazla bilgi öğreniyoruz. Bugün ise cihazın Bluetooth sertifikası aldığı ortaya çıktı. Galaxy Watch 3‘ün hem 41 mm hem de 45 mm versiyonu Bluetooth SIG tarafından onaylandı.
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Samsung Galaxy Watch 3 hakkında neler ortaya çıktı?
Listelerde ortaya çıkan tek yeni bilgi Samsung Galaxy Watch 3‘ün tüm sürümlerinde Bluetooth 5.0 bağlantısı ile gelecek olması. Fakat cihaz hakkında son zamanlarda çok fazla bilgi ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde çok daha fazlasını öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.
Dün Güney Kore‘nin NRRA sertifika ajansı tarafından ortaya çıkan liste ile Galaxy Watch 3 ilk kez görüntülendi. Cihazın tasarımına genel olarak baktığımızda önceki nesil Galaxy saatlerden daha ince bir görüntüsü olduğunu görüyoruz. Galaxy Watch 3 serisi hem daha büyük ekran alanına sahip olacak hem de dönen bir çerçeve ile gelecek. Şirketin geçmiş cihazlarında kullandığı dönen çerçevenin geri gelmesi cihaza tekrardan özgün bir hava katacaktır.
Samsung Galaxy Watch 3 ile ilgili geçtiğimiz günlerde RAM ve depolama alanı bilgisi ortaya çıkmıştı. Cihazın 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunacak. Yazılım tarafında ise Tizen OS 5.5 ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy Watch 3, MILSTD-810G ve IP68 sertifikasına sahip olacak.
Galaxy Watch 3 serisinin Temmuz ayında çıkacak olan Samsung Buds Live TWS kulaklıkları ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Asus ROG Phone 3 teknik özellikleri ortaya çıktı!
Asus yeni oyuncu telefonu ROG Phone 3 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni oyuncu telefonunun teknik özellikleri ve canlı görüntüsü ortaya çıktı.
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ROG Phone 3, Snapdragon 865 ile geliyor!
Oyuncu telefonları son zamanlarda gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarı içerisinde artık firmaların dikkatlerini ve yatırımlarını çekecek kadar önemli bir yer kazanan bu cihazlar her geçen gün yeni üyeleri ile kullanıcılarını karşılamaya hazırlanıyor. Asus firmasının bu rekabetteki önemli oyuncusu olan ROG Phone serisi de üçüncü cihazla bizleri bekliyor. Temmuz ayında tanıtılması planlanan yeni oyuncu telefonunun teknik özellikleri ve canlı görüntüleri de ortaya çıktı. Oyuncu telefonu olduğu için amiral gemisi performans hedeflenen ROG Phone 3, tahmin edildiği üzere Qualcomm Snapdragon 865 ile kullanıcıları karşılamakta. Aynı zamanda 16GB RAM ile piyasaya çıkacak cihazın dahili depolama alanı ise henüz bilinmiyor.
6.59 inç OLED ekran ile bizleri karşılayan ROG Phone 3, 144 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Ortaya çıkan canlı görüntülerde cihazın ön tarafı ile alakalı herhangi bir detaya ulaşılamazken, arka tarafında üçlü kamera sistemi yer almakta. 3.5mm kulaklık girişine sahip olması beklenen cihaz, görünüşe göre biraz ağır olacak. İçerisinde 6000 mAh değerinde batarya olacağı öğrenilen oyuncu telefonunun ağırlığı ise tam 240 gram. Cihaz aynı zamanda 30W hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Temmuz ayında tanıtımı yapılacak oyuncu telefonunun fiyatı hakkında bir bilgi ise henüz ortaya çıkmadı. Bakalım Asus yeni cihazı ile oyuncu telefonu rekabetinde istediği sonuçlara ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate 40 serisi daha geç tanıtılabilir!
Nisan ayında Samsung’u geride bırakarak en büyük akıllı telefon üreticisi olan Huawei, şu sıralar büyük sorunlar ile boğuşuyor. ABD yaptırımlarından dolayı büyük darbe alan marka, Huawei Mate 40 serisini bir süre ertelemeyi düşünüyor!
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Huawei Mate 40 serisi, ABD ambargosundan daha fazla etkilenebilir!
Casusluk suçlamalarının odağı haline gelen Huawei, geçtiğimiz yıl Google başta olmak üzere Amerika merkezli pek çok iş ortağını kaybetti. Markanın buna rağmen faaliyetlerine hız kesmeden devam etmesi ise ABD hükümetini yeni yaptırım kararları almaya itti. Son yaptırımlardan sonra çip üreticisi TSMC ile çalışamayacak olan Huawei’nin geçiş sürecinde yavaşlama kararı aldığı belirtiliyor. Huawei Mate 40 serisi için çalıştığı bileşen tedarikçilerinden üretim sürecini yavaşlatmasını isteyen marka, bazı siparişleri ise tamamen iptal etti.
Nikkei Asian Review’ın raporuna göre, uygulamaya konulan yavaşlatma süreci yeni amiral gemilerinin ortaya çıkmasını 1-2 ay kadar geciktirecek. Bu da Mate 40 serisinin yılın sonlarına doğru resmi olarak tanıtılabileceğini gösteriyor. TSMC üretimi 5 nm Kirin 1020 yonga setinin yer alacağı Mate 40 serisi için ilk etapta 8 milyon adetlik üretim planlanıyordu. Son gelişmeler ışığında bu rakamdan ne kadar kesinti yapılacağı ise bilinmiyor.
Öte yandan, TSMC ile yaşanan zorluklardan dolayı alternatif yonga tedarikçileriyle görüşmeler de tüm hızıyla devam ediyor. MediaTek ve Samsung gibi rakip şirketler masada yer alırken, Huawei’nin 2021’in sonuna kadar işlemci sorunu çekmeyeceği tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip 5G özellikleri ortaya çıktı!
Samsung, bu yıl düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde pek çok yeni cihaz tanıtımı gerçekleştirecek. Etkinlikte duyurulması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 5G modelinin özellikleri ise Geekbench testi üzerinde görüntülendi!
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Samsung Galaxy Z Flip 5G, üst seviye özellikler ile geliyor!
Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy Z Flip, markanın ikinci katlanabilir akıllı telefon modeli olarak dikkat çekiyor. Serinin yeni modeli ise fark yaratan tasarımının üzerine 5G desteği ekleyecek gibi görünüyor. Geekbench’te SM-F707B kod adı ile ortaya çıkan Galaxy Z Flip 5G, önemli özelliklerinin pek çoğunu ortaya koyuyor. Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden güç alacak telefonun 8 GB RAM’e sahip olduğu görülüyor. Bunun dışında cihazın tek çekirdekte 970 puan, çoklu çekirdekte ise 3.220 puan alması da yüksek performansını kanıtlıyor.
Samsung Galaxy Z Flip 5G’nin tasarımının yanı sıra ekran, kamera ve batarya gibi temel özellikler tarafında da selefiyle benzer olması bekleniyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy Z Flip’in özellikleri arasında 6.7 inç Full HD+ Dinamik AMOLED ekran, 12+12 megapiksel çift arka kamera ve 3.300 mAh batarya bulunuyordu. Bu özellikler, önemli bir değişiklik olmazsa yeni modelde de aynen devam edecek. Ayrıca cihazın parlak mor ve siyah renk seçeneklerinin yanında kahverengi seçeneğinin de ekleneceği belirtiliyor.
5 Ağustos’ta yapılacağı belirtilen Galaxy Unpacked etkinliği, markanın beklenen yeni modellerini görücüye çıkaracak. Z Flip 5G modelinin yanı sıra Note 20 serisi, Galaxy Fold 2 ve Galaxy Watch 3 modellerinin de tanıtılması bekleniyor.