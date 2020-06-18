Samsung Galaxy Watch 3, Bluetooth sertifikası aldı!

Galaxy Watch 3 hakkında her geçen gün daha fazla bilgi öğreniyoruz. Bugün ise cihazın Bluetooth sertifikası aldığı ortaya çıktı. Galaxy Watch 3‘ün hem 41 mm hem de 45 mm versiyonu Bluetooth SIG tarafından onaylandı.

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Samsung Galaxy Watch 3 hakkında neler ortaya çıktı?

Listelerde ortaya çıkan tek yeni bilgi Samsung Galaxy Watch 3‘ün tüm sürümlerinde Bluetooth 5.0 bağlantısı ile gelecek olması. Fakat cihaz hakkında son zamanlarda çok fazla bilgi ortaya çıktı. Önümüzdeki günlerde çok daha fazlasını öğreneceğimizi tahmin ediyoruz.

Dün Güney Kore‘nin NRRA sertifika ajansı tarafından ortaya çıkan liste ile Galaxy Watch 3 ilk kez görüntülendi. Cihazın tasarımına genel olarak baktığımızda önceki nesil Galaxy saatlerden daha ince bir görüntüsü olduğunu görüyoruz. Galaxy Watch 3 serisi hem daha büyük ekran alanına sahip olacak hem de dönen bir çerçeve ile gelecek. Şirketin geçmiş cihazlarında kullandığı dönen çerçevenin geri gelmesi cihaza tekrardan özgün bir hava katacaktır.

Samsung Galaxy Watch 3 ile ilgili geçtiğimiz günlerde RAM ve depolama alanı bilgisi ortaya çıkmıştı. Cihazın 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanı bulunacak. Yazılım tarafında ise Tizen OS 5.5 ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy Watch 3, MILSTD-810G ve IP68 sertifikasına sahip olacak.

Galaxy Watch 3 serisinin Temmuz ayında çıkacak olan Samsung Buds Live TWS kulaklıkları ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.