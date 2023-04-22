Samsung Galaxy Tab S9 serisinin yakında görücüye çıkabilir. Serinin yılın ikinci yarısında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Seri büyük olasılıkla temel Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ ve Galaxy Tab S9 Ultra tabletlerini içerecek. Şimdiye kadar, son birkaç ay içinde bazı yardımcı özelliklerin ve teknik özelliklerin ayrıntılarına işaret eden birkaç sızıntı ve rapor dışında seri hakkında pek bir şey bilinmiyor. Yeni bir rapora göre, Galaxy Tab S8+’ın yerini alması beklenen Galaxy Tab S9+’ın kısa bir süre önce popüler bir kıyaslama web sitesinde görüldüğünü ve tabletin bazı temel özelliklerinin listelendiğini iddia ediyor.

MySmartPrice raporuna göre Samsung Galaxy Tab S9+ Geekbench’te SM-X816B model numarasıyla görüldü. Listeleme, tabletin küresel varyantının 3.36GHz’lik en yüksek saat hızına sahip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti tarafından destekleneceğini de bilgiler arasında yerl alıyor.

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Listeleme, Galaxy Tab S9+ tabletin One UI 5’li Android 13 ile gelmesi bekleniyor. Cihazın 12GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar dahili depolama alanına sahip olacağıda detaylar arasında.

Önceki raporlar, Galaxy Tab S9+ tabletin 1752 x 2800 piksel çözünürlüğe ve 266 ppi piksel yoğunluğuna sahip 12,4 inçlik bir ekrana sahip olacağını öne sürdü. Cihazda ayrıca bir LED flaş ve S Pen için manyetik bir yuvanın eşlik ettiği çift arka kamera ünitesi de bulunacak.

Galaxy Tab S9+’ın 285,4 x 185,4 x 5,64 mm boyutlarında olacağı ve USB Type-C bağlantı noktası, dört hoparlör, ekran içi parmak izi sensörü ve Samsung DeX desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Daha önceki bir başka raporda Galaxy Tab S9 serisinin toz ve suya dayanıklılık için IP67 derecesine sahip olabileceği de ortaya çıkmıştı.