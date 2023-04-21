Yakın zamanda Android 14 işletim sistemini kullanıma sunmaya hazırlanan Google’ın üretici partnerleri arasında yer alan Xiaomi, yeni güncellemeyi alacak telefonlarını belirledi. 10 Mayıs’ta düzenleyeceği I/O 2023 etkinliğinde Android 14’ü tanıtması beklenen Google, yeni işletim sisteminin haziran sonunda test sürümünü yayınlayacak. Temmuz ayı itibariyle Android 14’ün stabil sürümünün dağıtımına başlanacak.

Android 14 ile birlikte Xiaomi telefon kullanıcıları pek çok yeni özellikten yararlanabilecek. Bunların arasında kendi duvar kağıdını oluşturabileceğiniz Emoji Lab uygulaması ve galerinize uygulamaların kısmi erişimini sağlayabileceğiniz seçenek öne çıkıyor. Buna göre yalnızca izin verdiğiniz fotoğrafları görebilecekler.

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Görünüm açısından Xiaomi telefonlarda Android 14 ile birlikte Ayarlar uygulamasının daha kullanıcı dostu bir arayüze kavuşması ve Google ile Samsung ortak geliştirdiği Sağlık Bağlantısı uygulamasının daha entegre çalışması gibi yenilikler göze çarpıyor.

Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar!



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Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi Mix Fold 2

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 1S

Redmi

Xiaomi Redmi K60E

Xiaomi Redmi K60 Pro

Xiaomi Redmi K50

Xiaomi Redmi K50i

Xiaomi Redmi K50 Ultra

Xiaomi Redmi K50 Gaming

Xiaomi Redmi Pro

Xiaomi Redmi K40S

Xiaomi Redmi Note 12

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed

Xiaomi Redmi Note Discovery

Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+

Xiaomi Redmi Note 11R

Xiaomi Redmi Note 11T Pro

Xiaomi Redmi Note 11T Pro+

Poco

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Poco X5 Pro

Poco M5

Poco M4

Poco F4

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Poco X4 5G

Poco X4 GT

Poco C55