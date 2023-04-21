Yakın zamanda Android 14 işletim sistemini kullanıma sunmaya hazırlanan Google’ın üretici partnerleri arasında yer alan Xiaomi, yeni güncellemeyi alacak telefonlarını belirledi. 10 Mayıs’ta düzenleyeceği I/O 2023 etkinliğinde Android 14’ü tanıtması beklenen Google, yeni işletim sisteminin haziran sonunda test sürümünü yayınlayacak. Temmuz ayı itibariyle Android 14’ün stabil sürümünün dağıtımına başlanacak.
Android 14 ile birlikte Xiaomi telefon kullanıcıları pek çok yeni özellikten yararlanabilecek. Bunların arasında kendi duvar kağıdını oluşturabileceğiniz Emoji Lab uygulaması ve galerinize uygulamaların kısmi erişimini sağlayabileceğiniz seçenek öne çıkıyor. Buna göre yalnızca izin verdiğiniz fotoğrafları görebilecekler.
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Görünüm açısından Xiaomi telefonlarda Android 14 ile birlikte Ayarlar uygulamasının daha kullanıcı dostu bir arayüze kavuşması ve Google ile Samsung ortak geliştirdiği Sağlık Bağlantısı uygulamasının daha entegre çalışması gibi yenilikler göze çarpıyor.
İçindekiler
Android 14 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar!
Xiaomi
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi Mix Fold 2
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 1S
Redmi
- Xiaomi Redmi K60E
- Xiaomi Redmi K60 Pro
- Xiaomi Redmi K50
- Xiaomi Redmi K50i
- Xiaomi Redmi K50 Ultra
- Xiaomi Redmi K50 Gaming
- Xiaomi Redmi Pro
- Xiaomi Redmi K40S
- Xiaomi Redmi Note 12
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed
- Xiaomi Redmi Note Discovery
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Xiaomi Redmi Note 11R
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro
- Xiaomi Redmi Note 11T Pro+
Poco
- Poco X5
- Poco X5 Pro
- Poco M5
- Poco M4
- Poco F4
- Poco F4 GT
- Poco X4 5G
- Poco X4 GT
- Poco C55