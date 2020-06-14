Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T, 65W hızlı şarj ile gelebilir!
OnePlus ilk kez 30W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteğini Nisan ayında yayınladığı OnePlus 8 serisi ile birlikte başlatmıştı. Şimdi ise bu değer OnePlus 8T ile birlikte 65W’a ulaşacak gibi görünüyor. Bir rapora göre Android 11 Betası‘nın içindeki bir uygulama sızdırılmış dizelere sahip. Bu dizelerde önemli ipuçları bulunuyor.
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OnePlus 8T hakkındaki bu bilgi nasıl ortaya çıktı?
Birkaç gün önce OnePlus, Android 11 Betası‘nı OnePlus 8 serisi için duyurdu. XDA Developers‘a göre bir kullanıcı Mühendislik Modu‘ndaki bazı anahtar kelimelere hızlıca ulaştı. “Super Wrap Charger” anahtar kelimesi, cihazlarda 65W hızlı şarj bulanabileceğine işaret etti. Geçtiğimiz günler TUV Rheinland sertifikası cihazda 65W hızlı şarj bulunabileceğini göstermişti. Henüz resmi bir bilgi bulunmasa da elimizde çok sayıda sızıntı mevcut.
OnePlus‘ın üst markası olan Oppo, uzun zamandır cihazlarına 65W hızlı şarj desteğini sunuyor. Şu anda 65W Super VOOC 2.0 ile birlikte 10V/6.5A desteğini amiral gemisi cihazlarında bulunduruyor. Bu, şu an için mobil cihazlarda kullanılan en hızlı şarj desteği. Bazı kullanıcılar yüksek hızda şarjın aşırı ısınma ve pilde bozulmaya yol açmasından korkuyor. Fakat Oppo, bu sorunu çift hücreli pil teknolojisi ile çözdü. OnePlus‘ta Oppo‘dan alacağı destek ile bu sorunu cihazlarında yaşatmayacaktır. Kısa süre içinde OnePlus 8T serisi ile ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 serisine iki yeni cihaz daha ekleniyor!
Honor X10 bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. Yeni gelen son bilgilere göre firma, seriye iki yeni cihaz daha ekleyecek!
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Honor X10 Max ve X10 Pro geliyor!
Honor firmasının geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü X10, yeni iki cihaz ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Çinli sosyal medya sitesinde ortaya çıkan sızıntı sayesinde, firmanın X10 serisi hakkında yaptığı plan da ortaya çıkmış oldu. Şöyle ki paylaşılan bir mağaza görselinde iki adet yeni X10 cihazı görülmekte. Bunlar sırasıyla, Honor X10 Max 5G ve X10 Pro 5G adını alıyor. İsimlerinden de anlaşılacağı üzere, bu iki yeni cihaz Honor X10 cihazına göre daha üst seviye olacakmış gibi duruyor.
X10 Max 5G, baz modelin daha büyük ekranlı versiyonu olarak düşünülürken, X10 Pro 5G akıllı telefonunun da özellik olarak daha üst seviye bir cihaz olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Kirin 820 işlemcisi ile bizleri karşılayan baz model X10, fiyatı itibariyle de uygun fiyatlı 5G telefonlar arasında yerini almakta. Tam olarak çıkış tarihleri veya detaylı teknik özellikleri bilinmeyen bu iki cihazın tanıtılacağı gün konusunda da herhangi bir detay yer almamakta. Ancak tahminlere göre iki cihazın da önümüzdeki ay içerisinde en azından tanıtılması bekleniyor. Bakalım firma, ilerleyen günler içerisinde bizlere yeni detaylar sunacak mı bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Samsung’dan 5G işlemci satın alabilir!
ABD hükümeti, Huawei için uygulanan kısıtlamaları biraz daha ağırlaştırarak 1 yıl daha uzattı. Şirket işlemci temininde sorun yaşamamak için alternatif çözümlere yoğunlaşırken, iddialara göre Samsung 5G işlemcilerini en büyük rakibine sunmaya hazırlanıyor!
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İşlemci krizi yaşayan Huawei, rakibiyle işbirliği mi yapacak?
Kısa süre içerisinde dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi haline gelen Huawei, Samsung’dan liderliği alma yolunda emin adımlarla ilerliyordu. Ancak markayı casusluk ile suçlayan ABD’nin koyduğu kısıtlamalar bütün planları alt üst etti. Mevcut pazar durumunu korumaya çalışan Huawei’nin TSMC ile işbirliğinin sona ermesi ise akıllı telefon üretimini doğrudan tehlikeye attı.
İddialara göre Samsung, Huawei’nin 5G baz istasyonlarına işlemci temin etmek için görüşmelerde bulunuyor. İşlemci üretimini 7 nm EUV mimaride yapan Samsung, bunun için Hollanda ve Japonya üretimi ekipmanlar kullanıyor. Dolayısıyla şirketin ürettiği Exynos işlemciler ABD’nin uyguladığı ambargoya takılmıyor.
Son düzenlemeler bir süre önce yürürlüğe girse de Huawei’nin 2021 yılına kadar herhangi bir işlemci sorunu yaşaması beklenmiyor. Çünkü Huawei ile TSMC’nin arasında daha önceden yapılmış 600.000 adetlik 5G Kirin yonga seti anlaşması bulunuyor. Bu siparişin büyük kısmını da Mate 40 serisinde kullanılacak Kirin 1020 işlemci oluşturuyor.
Orta ve uzun vadeli alternatifler geliştiren markanın şimdiye kadar MediaTek, SMIC ve UNISOC gibi işlemci üreticileri ile görüştüğü biliniyor. Eğer ABD hükümetiyle orta yol bulunamazsa stoklar bittikten sonra Kirin serisi işlemcileri uzun süre göremeyebiliriz. Bundan dolayı Huawei’nin fazla zaman kaybetmeden bir alternatif bulması gerekiyor ve Samsung da üst seviye işlemcileriyle bu seçeneklerin arasında güçlü bir şekilde yer alabilir.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 7T ve 7T Pro’ya yeni Açık Beta güncellemesi geldi!
OnePlus 7T ve Pro modeli için yeni Açık Beta 5 güncellemesi yayınlandı. OnePlus 7 ve 7 Pro için ise aynı güncelleme Açık Beta 15 ismiyle kullanıma sunuldu. Yeni güncelleme ile kullanıcı deneyiminde pek çok iyileştirme yapıldı.
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OnePlus 7T ve Pro modeli için sunulan bu güncelleme neler içeriyor?
OnePlus 7T serisi için yayınlanan güncelleme notlarına baktığımızda birçok yeni özellik eklendiğini görüyoruz. Geçtiğimiz Ocak ayında OnePlus 7 serisine eklenen tek el modu, bu sefer 7T serisine geliyor. Bunu Ayarlar>Tuşlar ve Hareketler>Hızlı Hareketler işlemlerini takip ederek aktif edebilirsiniz. Bazı forum üyeleri bu özelliğin eklenmediğinden bahsediyor. Fakat güncellemelerin asıl amacı bu tarz hataların farkedilmesi ve düzeltilmesi olduğu için yakın zamanda düzeltilecektir.
7T serisi için yayınlanan güncelleme günlüğüne geri dönersek, işitme cihazları için Ses Akışı özelliği getirildi. Bu özellik Android 10 ile etkileşimli olarak kullanılıyor. Bunların haricinde adım sayacı artık daha doğru bir şekilde çalışıyor. Sık aranan kişiler için ise arama arayüzüne gelen güncelleme ile kullanıcıların bu kişilere daha kolay ulaşması sağlanacak. Bu güncelleme, bildirim çubuğundan Karanlık Mod’u aktifleştirmeyi mümkün hale getirecek.
Son olarak bu güncelleme ile 7T serisi, Android güvenlik güncellemesini Haziran ayına güncellemiş olacak. Yapılan stratejik bir değişiklik olarak şirket artık her ay Açık Beta güncellemesi yayınlayacak. Kullanıcı deneyimi açısından OnePlus oldukça başarılı işler gerçekleştiriyor.