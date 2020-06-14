OnePlus 8T, 65W hızlı şarj ile gelebilir!

OnePlus ilk kez 30W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj desteğini Nisan ayında yayınladığı OnePlus 8 serisi ile birlikte başlatmıştı. Şimdi ise bu değer OnePlus 8T ile birlikte 65W’a ulaşacak gibi görünüyor. Bir rapora göre Android 11 Betası‘nın içindeki bir uygulama sızdırılmış dizelere sahip. Bu dizelerde önemli ipuçları bulunuyor.

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OnePlus 8T hakkındaki bu bilgi nasıl ortaya çıktı?

Birkaç gün önce OnePlus, Android 11 Betası‘nı OnePlus 8 serisi için duyurdu. XDA Developers‘a göre bir kullanıcı Mühendislik Modu‘ndaki bazı anahtar kelimelere hızlıca ulaştı. “Super Wrap Charger” anahtar kelimesi, cihazlarda 65W hızlı şarj bulanabileceğine işaret etti. Geçtiğimiz günler TUV Rheinland sertifikası cihazda 65W hızlı şarj bulunabileceğini göstermişti. Henüz resmi bir bilgi bulunmasa da elimizde çok sayıda sızıntı mevcut.

OnePlus‘ın üst markası olan Oppo, uzun zamandır cihazlarına 65W hızlı şarj desteğini sunuyor. Şu anda 65W Super VOOC 2.0 ile birlikte 10V/6.5A desteğini amiral gemisi cihazlarında bulunduruyor. Bu, şu an için mobil cihazlarda kullanılan en hızlı şarj desteği. Bazı kullanıcılar yüksek hızda şarjın aşırı ısınma ve pilde bozulmaya yol açmasından korkuyor. Fakat Oppo, bu sorunu çift hücreli pil teknolojisi ile çözdü. OnePlus‘ta Oppo‘dan alacağı destek ile bu sorunu cihazlarında yaşatmayacaktır. Kısa süre içinde OnePlus 8T serisi ile ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.