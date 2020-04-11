Kısa bir süre önce ABD‘de satışa çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı! Ürünün ABD‘de satışa çıkmasının ardından, Avrupa fiyatı ile ilgili bir çok söylentiye şahit olunuyordu. Roland Quandt, 10 Nisan’da paylaştığı Twitter postu ile Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın iki farklı modelinin de fiyatlarını duyurdu.

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Samsung Galaxy Tab S6 Lite neler sunuyor?

Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı! 64GB‘lık depolama alanına sahip, yalnızca Wi-Fi üzerinden internet erişimine olanak sağlayan modelin fiyatının 379€, aynı depolama alanına sahip LTE destekleyen modelin ise 439€ olması bekleniyor. Ancak Avrupa lansmanı ve ürünün ne zaman raflarda yerini alacağı hakkında henüz net bir tarih verilemiyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, FHD+ çözünürlüğüne sahip ve Samsung S Pen kullanımını destekleyen 10.4inçlik LCD ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafında 5MP’lik selfie kamerası ve arka tarafında 8MP‘lik tek bir shooter kamerası konumlandırılmış durumda. Gücünü Exynos 9811 chipsetten alacak olan Galaxy Tab S6 Lite, 4GB RAM‘e sahip olacak ve bütün bu donanım özelliklerine 7,040 mAh değerine sahip batarya eşlik edecek.