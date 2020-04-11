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Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı!
Kısa bir süre önce ABD‘de satışa çıkan Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı! Ürünün ABD‘de satışa çıkmasının ardından, Avrupa fiyatı ile ilgili bir çok söylentiye şahit olunuyordu. Roland Quandt, 10 Nisan’da paylaştığı Twitter postu ile Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın iki farklı modelinin de fiyatlarını duyurdu.
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Samsung Galaxy Tab S6 Lite neler sunuyor?
Samsung Galaxy Tab S6 Lite’ın Avrupa fiyatı sızdırıldı! 64GB‘lık depolama alanına sahip, yalnızca Wi-Fi üzerinden internet erişimine olanak sağlayan modelin fiyatının 379€, aynı depolama alanına sahip LTE destekleyen modelin ise 439€ olması bekleniyor. Ancak Avrupa lansmanı ve ürünün ne zaman raflarda yerini alacağı hakkında henüz net bir tarih verilemiyor.
Samsung Galaxy Tab S6 Lite, FHD+ çözünürlüğüne sahip ve Samsung S Pen kullanımını destekleyen 10.4inçlik LCD ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafında 5MP’lik selfie kamerası ve arka tarafında 8MP‘lik tek bir shooter kamerası konumlandırılmış durumda. Gücünü Exynos 9811 chipsetten alacak olan Galaxy Tab S6 Lite, 4GB RAM‘e sahip olacak ve bütün bu donanım özelliklerine 7,040 mAh değerine sahip batarya eşlik edecek.
Apple
Apple ve Google Covid-19 konusunda iş birliğine gidiyor!
Firmalar Corona virüs konusunda, insanlara yardımcı olmaya devam ediyor. Apple ve Google da insanların hastalık sürecinde daha doğru bilgilenmesi amacıyla iş birliğine gidiyor.
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Uygulama sayesinde virüsü kontrol etmek amaçlanıyor.
Corona virüs dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Akıllı telefon pazarında ki en büyük rakipler olarak yıllardır kendilerini gösteren Apple ve Google, insan sağlığı konusunda birleşme kararı aldılar. Apple, Google ile Covid-19 konusunda devletlere ve sağlık çalışanlarına yardım edebilecekleri bir iş birliğinin duyurusunu yaptı. Şöyle ki bu iki firma Bluetooth ile çalışan bir yazılım sayesinde sağlık merkezlerinin ve devletlerin virüsün yayılımını takip edecekleri bir sistem geliştirecek. Bu sayede virüsün yayılımını kontrol etmek ve virüsün bir nevi konumunu bulabilmek amaçlanıyor. Aynı zamanda günlük veriler ile de sağlık sektörüne geri dönüş sağlayacak uygulamalar IOS ve Android cihazlar için çalışabilir olacak. Uygulamanın yapım sürecinde geliştiriciler, devletler ve sağlık kuruluşlarından ortak fikirler de alınacak.
Ayrıca, firmalar bu yardımı sadece yazılım ayaklı yapmayabilir. Apple duyurusunda teknolojik her türlü desteğin ve çözümün sunulacağını da belirtti. Bu gelişme sayesinde sağlık dünyasının Covid-19 karşısında önemli bir avantajı olabilir. Tedavi için çalışmaların dünyanın dört bir yanında sürdüğü şu günlerde iki rakip firmanın insanlık için bir araya gelmesi sevindirici bir gelişme olarak kayda geçti. Sistemin ilk aşamasının Mayıs 2020 tarihinde başlatılacağı tahmin edilmekte.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A71, DxOmark testinde görüntülendi
Samsung tarafında bu yıl içinde çıkmış olan Galaxy A71 modeli, DxOmark testinde görüldü. Akıllı telefonların kamera incelemelerini yapan DxOmark, Samsung’un orta segmentteki gözde telefonu için puanını belirledi.
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Samsung Galaxy A71, kamera testine 1.8 diyafram aralığına sahip 64 Megapiksellik kamerası ile giren cihaz, aldığı 84 puanla beklentilerin altında kaldı. 6.7 inçlik Super AMOLED ekranı, Snapdragon 730 yonga seti ve 4500 mAh bataryası ile öne çıkan cihaz, özellikle kamera yerleşimi ile bir hayli dikkat çekmişti.
DxOmark, genel kamera performansına 84 puan verdiği Samsung Galaxy A71 modelinin, fotoğraf çekimine 89, video çekimine ise 74 puan verdi. Cihazın almış olduğu bu puanlar kullanıcıların içinde bir hayli sürpriz oldu. Çünkü geçtiğimiz yıl çıkarılan Galaxy A50’nin DxOmark puanı bile Samsung Galaxy A71’den yüksek.
Samsung Galaxy A71 modelinin teknik özellikleri
- 6,7 inç büyüklüğünde Full HD + (2400 x 1080 piksel) Infinity-O Super AMOLED ekran
- Sekiz çekirdekli (2.2GHz çift + 1.8GHz altı çekirdek) Snapdragon 730 işlemci, Adreno 618 GPU
- 6GB / 8GB RAM
- 128GB dahili depolama (micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir)
- 64 Megapiksel arka kamera f/1.8 açıklık + f/2.2 açıklığına sahip 12 Megapiksel 123 derecelik ultra geniş açılı kamera + f/2.2 açıklıklı 5 Megapiksel derinlik sensörü + f/2.4 açıklıklı 5 Megapiksel makro kamera
- f/2.2 diyafram açıklığına sahip 32 Megapiksel ön kamera
- Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı
- 3.5mm kulaklık girişi
- Dolby Atmos
- Boyutlar: 163.6 x 76.0 x 7.7 mm
- Ağırlık: 179g
- Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Tip-C
- 25W hızlı şarjlı 4000 mAh kapasiteli batarya
- Android 10 (Samsung One UI 2.0
Akıllı Telefonlar
Samsung, Google için yonga seti üretebilir
Samsung, kendi ürettiği Exynos yonga setleri için yeni bir müşteriye sahip olmaya çok yakın. Paylaşılan bilgiye göre şirket, Google için özel yapılandırılmış Exynos işlemciler üretebilir.
Güney Koreli teknoloji şirketi, sektörün birçok alanında yer almaya ve üretmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon pazarında kendisini dışında pek çok markaya ekran, yonga seti gibi ürün satışı yapıyor. Şu anda sektördeki pek çok akıllı telefon üreticisi, doğrudan ya da dolaylı olarak Samsung ile iş birliği içinde olduğunu söyleyebiliriz.
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Son zamanlarda şirketin üretmiş olduğu Exynos işlemcileri, rakibi Qualcomm’un Snapdragon modellerinden daha düşük performans göstermesi gibi birçok sorun ortaya çıktı. Durum böyle olunca kullanıcılar, Exynos üretiminin durdurulması ve akıllı telefonları için Qualcomm yonga seti kullanılması konusunda Samsung’a baskıda bulundular. Tüm bunlara rağmen Samsung, kendi işlemcisinden vazgeçmeye niyetli değil.
Paylaşılan rapora göre Samsung’un, Google için özel bir çipin geliştirilmesi konusunda bir ortaklık anlaşması imzaladığı belirtiliyor. Bu yonga setinin bir hayli güçlü olacağı da sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor.
Yeni Exynos yonga, Samsung’un 5nm LPE üretim teknolojisine dayanacak. Toplam 8 çekirdek içerecek olan Exynos işlemcide 2 adet Cortex A78, 2 adet Cortex A76 ve 4 adet Cortex A55 çekirdekleri kullanılacak.
Google’ın, Samsung tarafından istemiş olduğu yeni yonga setini hangi ürünlerde kullanacağı henüz netlik kazanmadı. Teknoloji devi, söz konusu işlemciyi telefon, tablet ya da notebook tarafında değerlendirebilir.