Samsung Galaxy Tab S6 Lite özellikleri: S-Pen ve dahası!

Samsung, geçtiğimiz Temmuz’da tanıttığı Galaxy Tab S6 model tabletinin uygun fiyatlı versiyonu olan Samsung Galaxy Tab S6 Lite modelini tanıttı.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Teknik Özellikleri

Samsung Galaxy Tab S6 Lite metal bir kasa ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Cihazın kullanıcıya bakan yüzünde 10.4″ boyutunda ve 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde LCD bir ekran yer alıyor. Tab S6 modelinin aksine Lite versiyonda ekran üzerinden parmak izi okuma teknolojisi yer almıyor.

Performans tarafına baktığımızda, cihaz işlem gücünü en yüksek çekirdek hızı 2.3 GHz olan 8 çekirdekli yonga setinden alıyor. Samsung söz konusu yonga setinin adından bahsetmiyor olsa da özellikleri itibarıyla Exynos 9611 olduğunu söylemek mümkün. Tab S6 Lite, kullanıcılarına 4 GB RAM ile birlikte 64 ve 128 GB depolama seçeneklerini sunuyor. Bunalara ek olarak cihaz üzerindeki mikro SD kart okuyucusu depolama alanını 1 TB’a kadar yükseltme imkanı sağlıyor.

Yazılım tarafında cihaz, Android 10 temelinde One UI 2.0 arayüzü ile kutudan çıkıyor. Bu arayüz ile tabletiniz üzerinden Android 9 ve üzeri bir işletim sistemine ve 3 GB’tan fazla RAM’e sahip olan Samsung akıllı telefonlarınızı kontrol etmeniz mümkün.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite, 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera modülüne ve 5 megapiksel çözünürlüğündeki öz çekim kamerasına sahip.

Modelin asıl şaşırtıcı özelliği ise Lite versiyon olmasına rağmen S-Pen kalemi ile satışa sunulacak olması. Ayrıca Samsung, tabletin yanında harici olarak satın alabileceğiniz ve S-Pen’in manyetik bir yuvasını barındıran kitap formunda bir kılıf da tanıttı.

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Galaxy Tab S6 Lite modelinin diğer özelliklerine baktığımızda, kablosuz bağlantı tarafında Bluetooth 5.0, Wi-Fi ve LTE bağlantı seçenekleri cihazın sahip olduğu özellikleri oluşturuyor. Diğer yandan Tab S6 Lite hala 3.5 mm kulaklık girişini bünyesinde barındırıyor. Kutusundan AKG kulaklıklar ile çıkacak model Dolby Atmos desteğine de sahip.

Güç ve veri aktarımını USB-C arayüzü üzerinden gerçekleştirecek olan model, 7,040 mAh kapasiteli batarya ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Oxford Gri, Şifon Pembe ve Angora Mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği sunan cihaz şuan için Samsung Endonezya’nın resmi internet sitesinde listelenmiş durumda.

Cihazın fiyatı ve ülkemizde satışının gerçekleşeceği zaman ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Haberimizde de bahsettiğimiz gibi Endonezya için resmi durumda olan cihazın kutu içeriği ve özellik konfigürasyonlarının ülkelere göre değişebileceğini belirtelim.

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