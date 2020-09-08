Samsung Galaxy Tab Active 3, Exynos 9810 ile geliyor!

Samsung, uzun zamandır Active serisi bir tablet piyasaya sürmedi. Ancak yakın zaman içinde seriye yeni bir model eklenmesi bekleniyor. Active serisinin yeni modeli Samsung Galaxy Tab Active 3 olarak adlandırılacak. Cihaz, bugün Bluetooth SIG tarafından sertifika aldı. Burada tabletin tek bir model değil, birden çok varyasyon ile geleceği de kesinleşti.

İlginizi çekebilir: Android 11, Samsung cihazlar için yakında geliyor!

reklam

Samsung Galaxy Tab Active 3 hakkında neler biliniyor?

Bugün Bluetooth SIG tarafından sertifika alan Galaxy Tab Active 3, beş farklı konfigürasyon ile gelecek. Cihazların model numaraları ise SM-T570, SM-T575, SM-T575N, SM-T577, SM-T577_DS olarak sıralanıyor. Bu cihazlardan bazıları yalnızca Wi-Fi, bazıları LTE bağlantısına sahip olacak. Ayrıca tabletlerin çift SIM içerip içermemesi de çeşitliliği arttıran bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Tabletlerde çift SIM bulundurma özelliği Samsung için de ilkler arasında yer alacak.

Galaxy Tab Active 3, bugün ortaya çıkan model numaralarından biri ile Geekbench’te görüntülendi. Geekbench’te ortaya çıkan sonuçlara göre cihaz, Exynos 9810 yonga seti ile gelecek. Bu yonga seti daha önce Samsung Galaxy S9’da kullanılmıştı. Geçtiğimiz sene Snapdragon 710 ile çıkan Galaxy Tab Active Pro‘ya göre donanım tarafında artış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde tablet, Geekbench’te 4 GB RAM miktarı ve Android 10 ile görüntülendi.

Galaxy Tab Active 3, ortaya çıkan bazı görsellerde 4900 mAh ve 5050 mAh batarya ile görüntülendi. Bataryanın küçük olması sebebiyle tabletin geçtiğimiz senelerde çıkan Tab Active 2 ile eş değer, 8 inç boyutunda olacağı tahmin ediliyor.