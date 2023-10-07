Samsung cephesi şu sıralar yepyeni ürünleriyle gündemde. Kısa bir süre önce Galaxy S23 FE ve Galaxy Tab S9 FE serisinin içeren yeni Fan Edition modellerini satışa sunan şirket, son olarak Exynos 2400 işlemcisini tanıtarak ortalığı karıştırmıştı. Gece geç saatlerde bir başka haber daha geldi ve şirket yeni bütçe dostu tableti Galaxy Tab A9 modelini görücüye çıkardı! Galaxy Tab A9 bir gece ansızın geldi!

Samsung Galaxy Tab A9 Bütçe Dostu Fiyatıyla Yüzleri Güldürecek!

Samsung, sessizce yeni tablet modeli olan Galaxy Tab A9’u piyasaya sürdü. Bu cihaz, bütçe dostu bir seçenek arayanlar için tasarlanmış gibi görünüyor ve Galaxy Tab A8’in halefi olarak geliyor. Tabletin tasarımı metal bir gövdeye sahip ve sadece arka panelde tek bir dairesel kamera bulunuyor. Bu, tabletin şık ve sade bir görünüme sahip olduğunu söylemek mümkün.

Galaxy Tab A9, pek de ince olmayan çerçevelerle donatılmış 8,7 inçlik bir ekrana sahip ve bu ekran 800 x 1.340 piksel çözünürlük sunuyor. Bu tablet giriş seviyeye özel tasarlandığı için yüksek yenileme hızına sahip bir ekran kullanılmamış, yani 60Hz yenileme hızına sahip bir ekran var. Ses açısından, cihaz Dolby Atmos ve 3D ses desteği sunan çift hoparlörlere sahip. Bu multimedya içerikleri tüketmeyi sevenler için güzel bir özellik.

Samsung Galaxy Tab A9, MediaTek Helio G99 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca depolama alanını microSD kart ile genişletebiliyorsunuz. Ne yazık ki, henüz pil kapasitesi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

Yazılım tarafında, cihaz kutudan Android 13 üzerine kurulu One UI 5 işletim sistemi ile çıkıyor. Bu One UI sürümünde tabletlere özel bazı işlevsellikler sunulmuş, bu sayede bir tablet kullanmanın faydalarını yaşayabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy Tab A9, Gümüş, Grafit ve Lacivert renk seçenekleri sunuyor. Cihaz şu anda Amazon Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaklaşık 190 dolar ve Samsung Guatemala’da yaklaşık 191 dolar fiyatla satışa sunuluyor. Bu, bütçe dostu bir tablet arayanlar için cazip bir seçenek olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni tablet nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!