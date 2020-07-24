LG Q92 5G, Google Play Console üzerinde görüntülendi!

2021 BMW M3 prototiplerinin neredeyse kamuflajsız fotoğrafları, son günlerde internette bol bol bulunuyor. Bu durum bazı bağımsız tasarım stüdyolarına bol miktarda tahmin imkanı verdi.

İlginizi çekebilir: Elektrikli ve drift ustası: Rimac C_Two!

reklam

Kolesa‘da yer alan bir tasarımcı tarafından 2021 M3’ün tasarımı, dijital ortamda yorumlandı. Casus fotoğraflardan ilham alındığı söylenen bu tasarım, kamuflaj altında saklanan detaylarla büyük oranda örtüşüyor gibi. Fakat unutmamak lazım, Kolesa bağımsız bir site ve BMW ile herhangi bir resmi ilişkisi yok. Yani bu görseller tamamen kişisel bir bakış açısıyla oluşturulmuş.

Aracın ön kısmında büyük böbrek ızgaralar dikkat çekiyor. Böbrek ızgaralar, Ekim 2019‘da ortaya çıkmıştı ve o zamandan beri yeni M3 ve M4 hakkında en çok tartışılan konu bu oldu. Fakat öndeki plakanın konumu, biraz da olsa dikkatleri böbreklerin üzerinden alıyor.

Ön tamponda yer alan kaslı hava girişleri, araca agresif bir hava katmış. Ayrıca çizimi yapan sanatçı, 2021 M3 tasarımındaki ön farlarda lazer aydınlatmaları tercih etmiş. Aracın yan tarafında ise büyük BMW M jantlar, keskin yan etekler ve ön çamurluktaki geleneksel BMW M havalandırmaları göze çarpıyor. Arkaya geldiğimizde ise dörtlü egzoz sistemini barındıran bir difüzor ve bagaj spoyleri dikkat çekiyor.

2021 BMW M3’te beklenen teknik detaylar

3.0 litrelik çift turbolu sıralı 6 silindirli motorla geleceği söylenen aracın, 473 beygir güç ve 6 ileri manuel şanzımana sahip olması bekleniyor.

Biraz daha vahşi M3 Competition modelinde ise 503 beygir güç ve 650 Nm tork olacak. 8 ileri M Steptronic şanzımanın yer alacağı bu araçta, arkadan çekişli bir sistem bulunacak. Fakat ilerleyen zamanlarda dört çeker M3 Competition‘lar da satışa sunulacak.

2021 BMW M3 ve M4’ün, bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.