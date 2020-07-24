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LG Q92 5G, Google Play Console üzerinde görüntülendi!
LG yeni orta seviye cihazı Q92 5G için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni cihazı Goggle Play Console üzerinde görüntülendi.
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LG Q92 5G, bazı teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
Akıllı telefon pazarında uzun zamandır eski günlerine dönmeyi amaçlayan LG, yeni cihazı Q92 5G ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırmayı planladığı cihaz 5G özelliği ile dikkat çekiyor. Google Play Console üzerinde geçtiğimiz gün görüntülenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak cihazın, görünüşe göre 6 GB RAM kapasitesi olacak. Ayrıca cihazın 128 GB’lık dahili depolama seçeneğine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Google Play Console üzerinde ortaya çıkan liste sayesinde bazı detaylara ulaşılırken, cihazın tasarım detaylarından da yeni bilgiler ortaya çıktı. Delikli ekran ile geleceği öğrenilen cihazın, Full HD+ özellikli olması bekleniyor. Cihazın teknik özellik ve fiyat bakımından Velvet serisinden daha uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak kullanılan işlemci nedeniyle cihazın orta üst seviye olması bekleniyor. Herhangi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz yer almaz iken, cihazın Google Play Console üzerinde görüntülenmesinin ardından çıkışına veya tanıtımına az bir süre kaldığı tahmin ediliyor. Bakalım LG, yeni cihazı ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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2021 BMW M3 böyle görünebilir!
2021 BMW M3 prototiplerinin neredeyse kamuflajsız fotoğrafları, son günlerde internette bol bol bulunuyor. Bu durum bazı bağımsız tasarım stüdyolarına bol miktarda tahmin imkanı verdi.
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Kolesa‘da yer alan bir tasarımcı tarafından 2021 M3’ün tasarımı, dijital ortamda yorumlandı. Casus fotoğraflardan ilham alındığı söylenen bu tasarım, kamuflaj altında saklanan detaylarla büyük oranda örtüşüyor gibi. Fakat unutmamak lazım, Kolesa bağımsız bir site ve BMW ile herhangi bir resmi ilişkisi yok. Yani bu görseller tamamen kişisel bir bakış açısıyla oluşturulmuş.
Aracın ön kısmında büyük böbrek ızgaralar dikkat çekiyor. Böbrek ızgaralar, Ekim 2019‘da ortaya çıkmıştı ve o zamandan beri yeni M3 ve M4 hakkında en çok tartışılan konu bu oldu. Fakat öndeki plakanın konumu, biraz da olsa dikkatleri böbreklerin üzerinden alıyor.
Ön tamponda yer alan kaslı hava girişleri, araca agresif bir hava katmış. Ayrıca çizimi yapan sanatçı, 2021 M3 tasarımındaki ön farlarda lazer aydınlatmaları tercih etmiş. Aracın yan tarafında ise büyük BMW M jantlar, keskin yan etekler ve ön çamurluktaki geleneksel BMW M havalandırmaları göze çarpıyor. Arkaya geldiğimizde ise dörtlü egzoz sistemini barındıran bir difüzor ve bagaj spoyleri dikkat çekiyor.
2021 BMW M3’te beklenen teknik detaylar
3.0 litrelik çift turbolu sıralı 6 silindirli motorla geleceği söylenen aracın, 473 beygir güç ve 6 ileri manuel şanzımana sahip olması bekleniyor.
Biraz daha vahşi M3 Competition modelinde ise 503 beygir güç ve 650 Nm tork olacak. 8 ileri M Steptronic şanzımanın yer alacağı bu araçta, arkadan çekişli bir sistem bulunacak. Fakat ilerleyen zamanlarda dört çeker M3 Competition‘lar da satışa sunulacak.
2021 BMW M3 ve M4’ün, bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.
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Elektrikli ve drift ustası: Rimac C_Two!
Rimac C_Two seri üretim aşamasına yaklaştıkça şirket, aracın meraklılarını heyecanlandıracak görüntüler paylaşıyor. Bu seferki paylaşımda aracın yol tutuşu ve gelişiminin tartışıldığı toplantıdan bir kesit bulunuyor.
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Söz konusu video yüksek oyunculuk içermiyor fakat esas heyecan uyandıran kısım videonun sonunda yer alıyor. Videodaki diyalog sorasında CEO Mate Rimac, “Araç dinamiklerini, bir tork vektörleme algoritmasıyla destekleyeceğiz. Fakat araba, bu tork vektörü eklenmeden önce gerçekten iyi bir şekilde yönlendirilebilmeli.“, diyor. Elektronik destek sistemleri olmayan aracı, test sürücüsü Miroslav Zrnčević videonun son kısmında pistin tozunu attırıyor.
Rimac C_Two’nun özelliklerini hatırlayalım
120 kWh pil paketine sahip bu araç, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. 1888 beygir güç ve 2300 Nm torka sahip bu makine, 0-100 km/s hızlanmasını 1.85 saniyede tamamlıyor. Maksimum hızının 412 km/s olacağı söylenen aracın menzilinin ise WLTP döngüsüne göre 550 km civarında olması planlanıyor.
Geçtiğimiz haftalarda Rimac, tam kapasiteyle çalışırken, ayda dört tane seri üretim modeli birleştirmeye imkan sağlayan, üretim hattının inşasını tamamlamıştı. Fakat prototip ve uyum testleri için üretilecek araçlar dışında, on tane daha örnek üretmeleri gerekiyor. Malum, yeni bir marka oluşturmak zorlu bir süreç.
Hırvatistanlı üretici, C_Two’nun lansmanını 2021‘e erteledi fakat aracın seri üretim adı ve son tasarımı, bu yılın sonlarına doğru açıklanacak.
Kaynak: Carscoops
Donanım
TP-Link Archer C2300 router neler sunuyor?
TP-Link Archer C2300 router modeli inceleme masamızda. Bakalım şirketin en yeni router modellerinden olan C2300, bize hangi özellikleri sunuyor?
Kutu içeriği ve tasarım
Cihazın kutusundan tabii ki modelin kendisi, adaptör, ethernet kablosu ve kullanım klavuzu gibi dökümanlar çıkıyor. TP-Link’in alışılagelmiş tasarımlarına benzer bir görüntü sunan C2300 modelinin ön siyahı düz piyano siyahı, diğer yarısı ise havalandırma amacı da gören delikli bir yapıya sahip. Cihazın üzerindeki LED aydınlatmalar sayesinde internet durumu ile ilgili bilgileri görebiliyorsunuz.
Modelin arkasında adaptör girişi, güç tuşu, internet ve 4 adet LAN yuvası yer alırken, sol tarafta Wi-Fi ve WPS tuşlarıyla birlikte USB 3.0 yuvası karşımıza çıkıyor. Böylece ağa dahil etmek istediğimiz ürünler varsa, USB 3.0 yuvası üzerinden bunu gerçekleştirebiliyoruz.
Kurulum
Kurulum işlemini birçok TP-Link ürününde olduğu gibi yine iOS ve Android platformlarında bulabileceğiniz Tether mobil uygulaması ile yapıyoruz. Modem ile router arasındaki fiziksel bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra, Tether uygulaması üzerinden yaklaşık 5 dakikada kurulum tamamlanıyor. Tek yapmanız gereken yeni cihaz ekle seçeneğinden, router bölümüne giderek C2300 modelini seçmeniz ve adımları tamamlamanız.
Bu uygulama, sadece kurulumda değil router’ınız ile ilgili diğer tüm ayarlamaları da yapabilmenize olanak sağlıyor. Wi-Fi ayarları, şifre, misafir ağı ve diğer ihtiyaç duyabileceğiniz tüm özelliklere buradan ulaşıyorsunuz.
TP-Link Archer C2300 teknik özellikleri ve performansı
Öncelikle kurulumu tamamladıktan sonra akıllı telefonumuzla Wi-Fi üzerinden yaptığımız hız testi ekran görüntüsünü aşağıdan görebilirsiniz. Ofisimizde kullandığımız 100 MBit download 5 MBit upload hızı sunan Superonline interneti ile router’a bağlı şekilde yaptığımız testte neredeyse maksimum hız değerlerini görebildik.
Cihazın teknik özelliklerine ve sunduklarına baktığımız zaman öncelikle sağlıklı ve kapsamlı bir kablosuz internet için 3 adet yüksek kapasiteli antene yer verilmesi önemli. Bu noktada verimlilik adına MU-MIMO desteği sunan cihaz, aynı anda 3 farklı ürünle iletişimde olabiliyor. Çift bant destekli bir model olan TP-Link Archer C2300 modeli, bandında 1625 Mbps’ye kadar ve 2.4 GHz’de 600Mbps seviyesine çıkabiliyor.
Modelin öne çıktığı bir diğer konu ise VPN ihtiyacı olanlara hitap ediyor. Zira Open VPN ve PPTP VPN bağlantısını desteklemekle beraber, aynı zamanda bağlantı hızını arttırmak için VPN Acceleration sunuyor. Böylece hem hızlı hem de güvenli bir VPN bağlantısı sağlayabiliyorsunuz.
Fiyat ve son sözler
TP-Link Archer C2300 modeli, satın alacağınız yere göre 900 TL ila 1000 TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Orta segment router modeli arayanlar için hem kolay kurulum ve yönetim, hem de iyi bir Wi-Fi performansıyla model bizden geçer not almayı başardı.