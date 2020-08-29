Samsung
Samsung Galaxy Tab A7 10.4, Hollanda’da listelendi!
Samsung yeni akıllı tableti GalaxyTab A7 10.4 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni nesil akıllı tableti Hollandalı bir teknoloji mağazasında listelendi.
İlginizi çekebilir; YouTube, iOS uygulamasına ‘Resim içinde Resim’ özelliği getiriyor
Samsung Galaxy Tab A7 10.4 listelendi!
Tablet piyasasında adından söz ettirmek isteyen ve farklı alternatifler ile kullanıcılarını karşılayan Samsung, yeni bir cihaz ile geliyor. Firma Galaxy Tab A7 10.4 cihazını geliştirirken, tablet Hollandalı teknoloji mağazası olan CentralPoint üzerinde listelendi. Herhangi bir detaya sahip olmadan listelenen cihaz hakkında olası bilgiler de konuşulmaya başlandı. 32 GB hafızalı Wi-Fi özellikli versiyonun listelendiği cihaz, genel olarak uygun fiyatı ile dikkat çeken A serisinin yeni bir üyesi olmaya hazırlanıyor. 64 GB depolama alanına sahip seçeneği de bulunan tablet özellikleri arttıkça daha yüksek fiyatlar ile kullanıcılarını karşılıyor.
LTE özellikli versiyonunun da aynı şekilde daha pahalı olduğu Samsung Galaxy Tab A7 10.4, herhangi bir S-Pen desteğine sahip değil. Snapdragon 662 işlemcisi ile piyasaya çıkması beklenen yeni nesil tabletin, 7040 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. Daha önce Google Play Console üzerinde ortaya çıkan tablet, kamera konusunda kafaları karıştırabilir. Zira Google Play Console‘da çift arka kamera olacağı belirtilirken, mağaza cihazı tek arka kameralı olarak lanse ediyor. 11 Eylül tarihinde Belçika ve Hollanda ile başlayarak piyasaya çıkartılacak ürün, baz modelde 235 Euro fiyat etiketine sahip. Her özelliğin dahil olduğu cihaz ise 323 Euro olarak bizleri karşılıyor.
Samsung
Samsung Galaxy Z Fold2 için özel Unpacked etkinliği düzenleyecek
Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2 için özel bir Unpacked etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Bununla beraber şirket, etkinliğin tarihinin ise 1 Eylül olduğunu söyledi.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Z Fold 2 için ön gösterim yapıldı!
Samsung geçtiğimiz haftalarda düzenlediği UNPACKED etkinliğinde Galaxy Note 20 serisini, Galaxy Watch 3 akıllı saatini ve Galaxy Buds Live tam kablosuz kulaklığını tanıtmıştı; bir de Galaxy Z Fold2′yi bekliyorduk ancak şirket bu etkinlikte Samsung Galaxy Z Fold2 modelini sadece ufak bir ön gösterimle sunmuştu.
Bugün ise Samsung, Galaxy Z Fold 2′nin tanıtım tarihini Twitter hesabından açıkladı. Samsung’un açıklamasına göre yeni katlanabilir akıllı telefon, 1 Eylül’de yapılacak olan Unpacked Part 2 etkinliğinde görücüye çıkacak. Bu etkinlikte Samsung’un Galaxy Z Fold 2 ile beraber başka cihazlar tanıtıp tanıtmayacağı ise belli değil. Ama “Geleceğin şeklini değiştirecek bir akıllı telefon ile tanışmak için 1 Eylül’ü bekleyin!” ifadesine bakılırsa Samsung’un tanıtacağı model, her açıdan akıllı telefon sektöründe büyük ses getireceğe benziyor.
Geleceğin şeklini değiştirecek bir akıllı telefon ile tanışmak için 1 Eylül'ü bekleyin! #SamsungEvent
Canlı yayın: https://t.co/0irkYTSLOT pic.twitter.com/rcHtXEG90P
— Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 27, 2020
Samsung Galaxy Z Fold2 hangi özelliklere sahip olacak?
Şu ana kadarki sızıntılara göre Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, Qualcomm Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip bu cihazın arkasında ise, her biri 12 MP olmak suretiyle üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Aynı zamanda iç tarafında 7.6 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 2, katlandığında ise 6.2 inç ikinci bir ekranla kullanılabiliyor.
Cihazla alakalı diğer tüm detaylar, 1 Eylül’de Türkiye saati ile 17:00′da yapılacak Samsung Unpacked Part 2 etkinliğinde belli olacak. Eğer isterseniz bu etkinliği Samsung’un kendi sitesinden izleyebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, Google Play Console’da görüntülendi!
Samsung Galaxy M51, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Firmanın orta seviye akıllı telefonunun bazı teknik özellikleri kesinleşti.
İlginizi çekebilir; Facebook, iOS 14’ün yeni takip engelleme özelliğinden rahatsız!
Samsung Galaxy M51, Snapdragon 730 ile geliyor!
Samsung yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yen nesil akıllı telefonu bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ile bizleri karşılamıştı. Teknik özellikleri konusunda da ortaya çeşitli iddialar atılan akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde Google Play Console üzerinde görüntülendi. MySmartPrice isimli internet sitesinin elde ettiği görüntüler ile öğrenilen bu gelişme, cihazın bazı teknik özelliklerinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Galaxy M51 bizleri, tahmin edildiği üzere Snapdragon 730 işlemcisi ile karşılamakta. 8 GB RAM ile geleceği öğrenilen akıllı telefon grafik birimi olarak da, Adreno 618‘e sahip.
Tasarım detayları, sızdırılan görüntüler ile belli olan akıllı telefon, 6.67 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip. Son dönemde Samsung marka akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisine sahip olan cihaz, bir adet 32 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta bizleri dört adet kamera karşılarken bu kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 12 MP geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro kamerası olarak belirlenmiş. Android 10 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 7000 mAh batarya değerine sahip olacak ve 25 W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak.
Samsung
Samsung, Galaxy Note 20 modelleri için değişim kampanyası başlattı!
Samsung, Galaxy Note 20 serisi modellerini satın almak isteyen kullanıcılar için değişim kampanyası başlattı. Eğer Samsung markası dışında bir akıllı telefon kullanıyorsanız bile; bu değişim kampanyasından yararlanabilmeniz mümkün.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy M51 modelinin, tasarım detayları belli oldu!
Samsung, Galaxy Note 20 değişim kampanyası ile birçok müşteriyi kendi ekosistemine dahil etmek istiyor
Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde yapılan lansman ile; Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra duyurulmuş idi. Lansmanın ardından Samsung, Türkiye için Galaxy Note 20 modeline 9.299 TL; Galaxy Note 20 Ultra modeline ise 12.999 TL değer biçmiş idi. Yeni amiral gemisi modellerini satın almak isteyen kullanıcılar için ön siparişleri açan Samsung; aynı zamanda eski akıllı telefonunu güncellemek isteyen kullanıcılar için de değişim seçeneği sunuyor. Farklı markaların farklı modelleri için de değişim desteği sunan Samsung, kendi müşterilerine ek olarak; diğer markaların müşterilerini de Galaxy Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri ile Samsung ekosistemine kazandırmak istiyor.
Hangi Samsung cihazlar değişim kampanyasından yararlanabilir
Eğer Samsung’un değişim kampanyasından yararlanmak istiyorsanız; akıllı telefonunuzun Samsung’un bu kampanya için açıkladığı cihaz listesine dahil olması gerekiyor. Bu listeye bakarak; cihazınızın modeli ve güncel durumuna göre (ekranda çizik, arıza, teknik problem vb.), Note 20 ve Note 20 Ultra modelleri için belirli limitlere varan indirimlerden yararlanabiliyorsunuz.
Eğer hali hazırda bir Samsung akıllı telefon kullanıyor iseniz kampanyaya dahil olan cihazlar:
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy S20+
- Samsung Galaxy Note10 Plus
- Galaxy S20
- Samsung Galaxy Note10
- Samsung Galaxy S10+
- Samsung Galaxy S10
- Samsung Galaxy Note9
- Samsung Galaxy S10e
- Samsung Galaxy A80
- Samsung Galaxy S9+
- Samsung Galaxy Note 8
- Samsung Galaxy S9
- Samsung Galaxy S8+
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy A70
Hangi marka ve model cihazlar Samsung’un değişim kampanyasından yararlanabilir
- iPhone 11 Pro MAX 64GB
- iPhone 11 Pro 64GB
- iPhone XS MAX
- iPhone 11 256 GB
- iPhone 11 128 GB
- iPhone 11 64 GB
- iphone x 256GB
- iphone x 64GB
- iPhone XS
- iPhone 8 Plus 256GB
- iPhone XR
- iPhone 8 Plus 128GB
- iPhone 8 Plus 64GB
- iPhone 8 256GB
- iPhone 7 Plus 256GB
- iPhone 7 Plus 128GB
- iPhone 8 64GB
- iPhone 7 Plus 32GB
- iPhone 7 256GB
- iPhone 7 128GB
- iPhone 7 32GB
- Huawei P30 Pro
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei P20
- Oppo Reno 10X
- Oppo Reno
- Oppo Rx17 Pro
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi Mix 3
- Xiaomi Mi 8 Pro
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 9