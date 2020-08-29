Samsung Galaxy Tab A7 10.4, Hollanda’da listelendi!

Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Fold2 için özel bir Unpacked etkinliği düzenleyeceğini açıkladı. Bununla beraber şirket, etkinliğin tarihinin ise 1 Eylül olduğunu söyledi.

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Samsung geçtiğimiz haftalarda düzenlediği UNPACKED etkinliğinde Galaxy Note 20 serisini, Galaxy Watch 3 akıllı saatini ve Galaxy Buds Live tam kablosuz kulaklığını tanıtmıştı; bir de Galaxy Z Fold2′yi bekliyorduk ancak şirket bu etkinlikte Samsung Galaxy Z Fold2 modelini sadece ufak bir ön gösterimle sunmuştu.

Bugün ise Samsung, Galaxy Z Fold 2′nin tanıtım tarihini Twitter hesabından açıkladı. Samsung’un açıklamasına göre yeni katlanabilir akıllı telefon, 1 Eylül’de yapılacak olan Unpacked Part 2 etkinliğinde görücüye çıkacak. Bu etkinlikte Samsung’un Galaxy Z Fold 2 ile beraber başka cihazlar tanıtıp tanıtmayacağı ise belli değil. Ama “Geleceğin şeklini değiştirecek bir akıllı telefon ile tanışmak için 1 Eylül’ü bekleyin!” ifadesine bakılırsa Samsung’un tanıtacağı model, her açıdan akıllı telefon sektöründe büyük ses getireceğe benziyor.

Geleceğin şeklini değiştirecek bir akıllı telefon ile tanışmak için 1 Eylül'ü bekleyin! #SamsungEvent Canlı yayın: https://t.co/0irkYTSLOT pic.twitter.com/rcHtXEG90P — Samsung Türkiye (@SamsungTurkiye) August 27, 2020

Samsung Galaxy Z Fold2 hangi özelliklere sahip olacak?

Şu ana kadarki sızıntılara göre Samsung’un yeni katlanabilir telefonu, Qualcomm Snapdragon 865+ yonga setinden gücünü alıyor. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip bu cihazın arkasında ise, her biri 12 MP olmak suretiyle üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Aynı zamanda iç tarafında 7.6 inç ekrana sahip olan Galaxy Z Fold 2, katlandığında ise 6.2 inç ikinci bir ekranla kullanılabiliyor.

Cihazla alakalı diğer tüm detaylar, 1 Eylül’de Türkiye saati ile 17:00′da yapılacak Samsung Unpacked Part 2 etkinliğinde belli olacak. Eğer isterseniz bu etkinliği Samsung’un kendi sitesinden izleyebilirsiniz.