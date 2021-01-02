Samsung Galaxy SmartTag takip cihazı ilk defa görüntülendi!

Samsung’un yeni nesne takip cihazı Samsung Galaxy SmartTag ilk defa canlı şekilde görüntülendi. İşte Samsung’un nesne takip cihazı.

Geçtiğimiz ay ortaya çıkan Galaxy SmartTag, şimdi canlı bir şekilde görüntülendi. Nesnelerin yerini bulmak için kullanılması amaçlanan Galaxy SmartTag, ilk defa canlı biçimde görüntülendi. Geçen ay proje halinde tasarımı belirlenen cihaz, bu sefer tamamlanmış halde karşımızda duruyor.

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Nesne takip cihazı olarak adlandırılan bu aygıt, aslında tam da adının anlamını taşıyor. Bir nesnenin üzerine Galaxy SmartTag‘i bağladığınızda telefonunuzdan veya tabletinizden nesnenin yerini tespit edebiliyorsunuz. Bu sayede hem eşyalarınızı kaybetme korkusu yaşamıyorsunuz, hem de kaybettiğinizde kolayca bulabiliyorsunuz. Şimdi gelin hem ürüne şöyle bir göz atalım, hem de bilinen özelliklerinden bahsedelim.

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Galaxy SmartTag’in bilinen özellikleri!

Samsung Galaxy SmartTag, gördüğünüz gibi siyah renkte küçük delikli bir aygıt. Ancak söylentilere göre kahverengi renk seçeneği de gelecek. Baktığınız zaman bina kapılarını açmaya yarayan akıllı kilit çiplerine benzeyen Galaxy SmartTag, aslında aynı mantıkla çalışıyor diyebiliriz.

Gövdesinde taşıdığı delik sayesinde nesnelerin üzerine takılmalarını sağlayacak olan cihaz, artık bir eşyayı kaybettiğinizde saatlerce arama zorunluluğunuzu ortadan kaldıracak. Söylentilere göre bu sistem Samsung’un SmartThings Find özelliği ile entegre şekilde çalışacak. Dolayısıyla Samsung Galaxy SmartTag, Bluetooth 5.1 desteği ile birlikte gelecek. Elektriksel gücünü ise 3V CR2032 yuvarlak bir pil ile beraber gelecek. Bu sayede şarj doldurma sıkıntısı olmayacak.

Cihazın fiyatına gelecek olursak aslında net bir açıklama söz konusu değil. Ancak söylentilere göre Galaxy SmartTag’in 15-20 Euro‘ya mal olduğu biliniyor. Bu sayede fiyatını az çok tahmin edebiliyoruz. Cihazın tanıtım tarihi de yine bilinmeyenler arasında. Ancak Samsung 14 Ocak’ta Buds Pro TWS kulaklıkları ile birlikte bu ürünü de tanıtabilir. Bakalım Samsung Galaxy SmartTag ne zaman tüm detayları ile karşımıza çıkacak.

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