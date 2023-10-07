Samsung, 2021 yılında Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy SmartTag’in yeni versiyonu olan Galaxy Smart Tag 2’yi tanıttı. 11 Ekim tarihinde dünya çapında satışa sunulması planlanan Samsung Galaxy Smart Tag 2 akıllı etiket cihazı, önceki modellere kıyasla bir dizi yeni özellik sunuyor!

Samsung Galaxy Smart Tag 2 Yeni Özelliklerle ve Uzun Pil Ömrü ile Geliyor!

Galaxy SmartTag2’nin en dikkat çekici özelliği neredeyse iki kat daha fazla pil ömrü sunması. Güç tasarrufu modunda tam 700 gün boyunca kullanılabilen bu etiket, normal modda ise 500 gün boyunca enerjisini koruyabiliyor. Bu, özellikle etiketi sık sık şarj etmek istemeyen kullanıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Cihazın tasarımı da dikkat çekici. Halka şeklindeki yapısı, kullanıcılara kolay bir taşınabilirlik sunarken, IP67 suya ve toza dayanıklılık derecesi ile de dikkat çekiyor. Bu sayede Galaxy SmartTag2, zorlu hava koşullarına ve günlük kullanıma dayanıklı bir şekilde tasarlanmış.

Galaxy SmartTag2, Bluetooth bağlantısı ile çalışıyor ve 120 metre menzil içinde kullanılabilme özelliğine sahip. Bu, büyük bir çapta kaybolan veya çalınan eşyalarınızı hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, kayıp modu özelliği sayesinde kullanıcılar bir kısa mesaj yardımıyla iletişim bilgilerini ekleyebilirler. Böylece eşyasını bulan kişi, etiketi tarayarak sahibi hakkında bilgi sahibi olabilir. Bu özellik, NFC okuyucusu ve web tarayıcısı olan tüm mobil cihazlarda çalışıyor.

Galaxy SmartTag2’nin diğer bir güncelleme ise Pusula Görünümü özelliğinde. Bu özellik, UWB destekli Galaxy akıllı telefonlardan yönleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca Samsung, SmartThings Find uygulamasında da iyileştirmeler yaparak kullanıcıların akıllı telefonlarından uygulamayı daha kolay erişilebilir hale getiriyor. Uygulama, tam ekran harita görünümü ve gelişmiş bir arayüz sunuyor.

Samsung Galaxy Smart Tag 2, Samsung’un kullanıcılarına daha uzun pil ömrü ve gelişmiş izleme özellikleri sunarak akıllı etiket pazarında güçlü bir oyuncu olmaya devam ediyor. 11 Ekim’de piyasaya sürülmesi beklenen bu cihaz, değerli eşyalarınızı veya evcil hayvanlarınızı izlemek isteyenler için önemli bir çözüm sunabilir.

İlginizi Çekebilir: Samsung Exynos 2400 işlemcisini tanıttı! Her şeyi gelişmiş

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yeni akıllı etiket nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!