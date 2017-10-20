Samsung’un 2018 yılı başında piyasaya sürülecek Galaxy 9 ve Galaxy S9 Plus modellerinin en önemli özellikleri internete sızdırıldı.

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus’ın en önemli yetenekleri internet ortamına sızdı veya daha yüksek ihtimalle sızdırıldı.

Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın 2018 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulmaları bekleniyor. Sızan dedikodulara göre her iki cihaz da, en az 6 GB RAM ve 128 GB’a varan dahili saklama alanına sahip olacaklar.

Güney Koreli teknoloji devi böylece öncü modelin 64 GB’lık dahili saklama alanını ikiye katlamış olacak. Tüm bunlara ek olarak, cihazlar IP68 su ve toza sertifikasına uygun donanım ile taçlandırılacak.

Gerek Galaxy S9 gerekse Galaxy S9 Plus, 60 Fps’de 4K kayıt yapabilen kameralara sahip olacaklar. Ayrıca akıllı bombalar, 256 GB’lık microSD kart desteği ile donatılacaklar.

Güney Koreli üretici, cihazların fiyatları hakkındaysa bir açıklamada bulunmadı.