Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ İçin İlk İddia Geldi

Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için ilk dedikodu ekran boyutu.

Şu sıralar kendisinden Galaxy Note 8‘i beklediğimiz Samsung‘un gelecek nesil ilk amiral gemisi Samsung Galaxy S9 hakkında da bilgiler sızmaya başladı bile.

Şu sıralar Galaxy S8 ve Galaxy S8+‘ın başarı keyfini süren Samsung önümüzdeki sene çıkmasını beklediğimiz Galaxy S9 ve Galaxy S9+ için de çalışmalara çoktan başladı. Yeni telefonlar için gelen ilk bilgi ise Güney Koreli firmanın tasarımsal olarak Galaxy S8 serisine benzeteceği, sadece zamansızlıktan dolayı S8’e koyulamayn birkaç özelliğin S9’a koyacağı yönünde. İddiaya göre her iki model de Galaxy S8 serisi ile aynı ekran boyutuna sahip olacak yani Galaxy S9 5.77 inç, Galaxy S9+ ise 6.22 inç boyutunda olacak.