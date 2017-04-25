Samsung Galaxy S8’in Üretim Maliyeti Dudak Uçuklatıyor

Bu yılın en çok ses getiren modeli olan Samsung Galaxy S8 ve S8+ daha önceki Galaxy modellerine göre daha pahalı ancak bunun bir nedeni var.

Samsung Galaxy S8 ön sipariş safhasından sonra dünya çapında gönderilmeye başlandı. Telefonlar kullanıcıların eline geçtikçe YouTube’a dayanıklılık videoları düşüyor. Telefonun oldukça sağlam olarak üretildiği görülüyor. Bunların hepsi telefonun fiyatını ve üretim maliyetini doğal olarak etkiliyor.

IHS Markit’in açıkladığı bilgilere göre bir Galaxy S8’in üretimi yaklaşık 307$ tutuyor. Daha önceki modellere göre Galaxy S8 oldukça yüksek bir üretim maliyetine sahip. 2016 yılında piyasaya çıkan Galaxy S7 225$, Galaxy S7 Edge ise 271$’lık üretim maliyetine sahip.

IHS’nin verilerine göre şimdiye kadar en pahalı üretilen telefon Galaxy S8. S8’den sonra 285.50$’lık maliyeti ile Google Pixel XL ikinci sırada. iPhone 8’in fiyatının 1000$’ı bulacağı söyleniyor onun da maliyeti pek ucuz olmayacak gibi gözüküyor.