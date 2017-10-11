Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Modellerinde Yeni Bir Problem Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus Modellerinde Yeni Bir Problem Ortaya Çıktı

11 Ekim, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Samsung’un amiral gemisi modelleri Galaxy 8 ve Galaxy S8 Plus sahipleri bazı mesajlaşmaların kaybolduğunu şikayet etmeye başladı.

Geçtiğimiz ay Samsung’un Galaxy S8 ve S8 Plus modeli sahiplerinin mesaj gönderme ve alma ile ilgili bazı problemleri ortaya çıkmıştı. Görünen o ki bu problem sürmeye devam ediyor. Bu hata sadece bazı mesajlaşmalarda görülüyor. Mesajların bir kısmı ise herhangi bir problem olmadan iletiliyor.

Kullanıcıların bazıları önemli iş mesajlaşmalarının birden kaybolmasından dolayı şikayetçi. Problem Amerika’daki tüm GSM operatörlerinde ve Kanada, Avustralya, Fransa ve İngiltere’de ortaya çıktı. Telefonda bu hataya sebep olan şeyin SMS protokolü olduğu düşünülüyor. Kullanıcılardan bazıları ise bu durumun hem üçüncü parti mesajlaşma uygulamalarında hem de şirketin kendi mesajlaşma uygulamasında olduğunu dile getirdi.

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