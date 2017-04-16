Samsung, Galaxy S8 ile Batarya Problemini Geride Bırakmış Gibi Gözüküyor

Samsung, Galaxy S8 ile Batarya Problemini Geride Bırakmış Gibi Gözüküyor

16 Nisan, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Samsung’un Galaxy Note 7 modeli ile yaşadığı batarya problemi Galaxy S8 ve S8+ modelleri ile beraber geride kalmış gibi gözüküyor.

YouTube’da bir çok kullanıcı Samsung Galaxy S8 ve S8+’ın bataryasına işkence testleri ıygıluyor ancak testler sonucunda bataryada herhangi bir problem ortaya çıkmıyor. What’s Inside isimli YouTube kanalında kullanıcı çeşitli şeylerin içlerini açıyor.

Kullanıcı son videosunda Galaxy S8 modelinin içini açtı. Telefonun 3000 mAh’lık bataryası bu süreç esnasında herhangi bir problem çıkarmadı.

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