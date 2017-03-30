Samsung Galaxy S8, DeX ile Masaüstü Bilgisayara Dönüşebilecek

Samsung daha önce Motorola ve Microsoft’un yapmayı denediği bir şeyi DeX isimli doku ile Galaxy S8 üzerinden yapmayı deneyecek.

Samsung Desktop Experience adı verilen bağlantı üzerinden Galaxy S8 mobitöre bağlanabilecek ve bilgisayar gibi çalışabilecek. DeX’in üzerinde monitör bağlantısı için HDMI, klavye, mouse ve Galaxy S8’in yeteneklerini artırabilecek iki adet USB girişi ile geliyor. Platformun üzerinde Galaxy S8’i soğutmaya yarayacak bir de fan bulunuyor.

Bilgisayar modunun bir kenarında uygulama çekmecesi yer alıyor ve Android uygulamalarını destekliyor. Uygulamaların bildirimleri düşüyor ve pencere boyutları ayarlanabiliyor. Platformun arayüzü Chrome OS’a oldukça benzer ancak tam anlamıyla bir masaüstü tarayıcısı yok. Microsoft Office uygulamaları ve Adobe’un mobil sürümü gayet iyi bir şekilde çalışıyor ancak Google Play Store’da yer alan bir çok uygulama için aynı şeyi söylemek biraz zor.

Motorola yıllar önce benzer bir şeyi Atrix adını versdiği sistemle denemiş ancak başarısız olmuştu. Daha yakın bir geçmişte ise Microsoft, Continuum adını verdiği cihazla Windows işletim sistemine sahip cep telefonlarını bilgisayara çevirmeye çalıştı. Ancak Windows Phone başarısızlığı Continuum’u da etkiledi.