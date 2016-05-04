Samsung Galaxy S7 Pil Testi

Samsung Galaxy S7 Pil Testi

4 Mayıs, 2016 Akıllı Telefonlar, DOSYA, Genel, HABER, Mobil 217 yorumlar

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Yeni pil testi formatımızın ilk konuğu Samsung’un yeni süper telefonu Galaxy S7. Bakalım Galaxy S7’nin 3000 mAh’lik pili testimizden geçer puan alabilecek mi?

Şüphesiz bu yılın en önemli telefonlarından biri de Samsung Galaxy S7. S7’nin benim için asıl önemli olan yanıysa kesinlikle pil performansıydı. S6’nın pil performansını beğenmeyen biri olarak Samsung’un S7’de bu soruna odaklanacağından emindim. O nedenle de telefonun pil testini yaparken gerçekten alacağımız sonuçları çok merak ediyordum. Daha S7’nin duyurulduğu ilk gün Samsung’un bu sorunu çözdüğünü düşünmeye başlamıştım. Telefonun pilinin dolum hızının S6’dan bu yana iyileştirildiğini söyleyebilirim.

S7’nin pil tüketimiyle ilgili diğer detayları ise aşağıdaki videomuzdan öğrenebilirsiniz.

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217 Yorum

  1. Goldstone
    4 Mayıs 2016 at 20:30 Cevap

    Katılıyorum

    1. Gökay
      5 Mayıs 2016 at 00:55 Cevap

      Yorum nasıl atılıyor

  2. Kadir Berk Özgür
    4 Mayıs 2016 at 20:37 Cevap

    Powerbank e talibim.
    Bu arada pil testi videosu gerçekten başarılı, bilgilendirici olmuş.

  3. Batuhan
    4 Mayıs 2016 at 20:39 Cevap

    Bence pili herhangi bir güç kullanmıyoken çok gidiyor ama pil performansı başarılı.
    Power bank a talibim.

    1. Alperen
      4 Mayıs 2016 at 20:55 Cevap

      Talibim abi

  4. İzzet Can Özbaş
    4 Mayıs 2016 at 20:40 Cevap

    Powerbank güzelmiş, keşke benim olsa Ersin Bey. 🙂

  5. Ahmet Mert
    4 Mayıs 2016 at 20:43 Cevap

    Ersin abi ben powerbank’e talibim abi saygılar

  6. Sadık
    4 Mayıs 2016 at 20:44 Cevap

    powerbanka talibim çünkü çok lazım bana

  7. Onur
    4 Mayıs 2016 at 20:45 Cevap

    Powerbank talibim

  8. eren
    4 Mayıs 2016 at 20:51 Cevap

    İzlediğim kadarıyla yeni pil testi formatini sevdim..Ersin abi ve berkin abi ile tam gaz devam..

  9. Alperen
    4 Mayıs 2016 at 20:54 Cevap

    Powwer bana isterim

  10. Erkan Gültekin
    4 Mayıs 2016 at 20:54 Cevap

    Pil testini izledim gayet güzel olmuş
    Kanalınızı severek takip ediyorum sony power bank a talibimp

  11. Alperen
    4 Mayıs 2016 at 20:56 Cevap

    Pazar bang
    Alırım bi dal

  12. Uğur Sağır
    4 Mayıs 2016 at 20:58 Cevap

    Bence pili herhangi bir güç kullanmıyoken çok gidiyor ama pil performansı başarılı.
    Power bank a talibim.

    1. Mali
      4 Mayıs 2016 at 21:44 Cevap

      always on display in acik ama, onuda göz önünde bulundurmak lazım.

  13. Emin
    4 Mayıs 2016 at 20:58 Cevap

    Ayda en fazla 3 tane test yapabiliceğinizi söylediniz. Aynı anda 1 den fazla telefonu test edemez misiniz? Bir de powerbanke talibim. 😀

    1. Ersin Akman
      4 Mayıs 2016 at 21:16 Cevap

      Numarasını kimsenin bilmediği tek bir tane fazla GSM hattımız var Emin. Yeni formatta telefonları SIM kart takılı olarak test ediyoruz. O nedenle de aynı anda birden fazla test yapamıyorum 😉

  14. Ahmet
    4 Mayıs 2016 at 20:58 Cevap

    Powerbankı istiyorum

  15. Burhan Uzun
    4 Mayıs 2016 at 20:58 Cevap

    Power bank e talibim çok teşekkür ederim

  16. öner şerif polat
    4 Mayıs 2016 at 20:59 Cevap

    powerbank’i bana hediye edermisiniz

  17. Erkan Gültekin
    4 Mayıs 2016 at 20:59 Cevap

    Pil testini izledim gayet güzel olmuş
    Kanalınızı severek takip ediyorum sony power bank a talibim

    1. Tarık TOKALAK
      4 Mayıs 2016 at 22:10 Cevap

      Sony Power bank e talibim ersin abi 🙂

  18. Talha Cennetoğlu
    4 Mayıs 2016 at 21:00 Cevap

    Abi ben o powerbanki istiyorum. 2600 lük var bende yetmiyo bu benim olursa çok iyi olacak.

  19. Burhan Uzun
    4 Mayıs 2016 at 21:00 Cevap

    Yeni format başarılı olmuş bence Power bank e talibim

  20. ILGINOSMAN
    4 Mayıs 2016 at 21:01 Cevap

    Powerbank’e talibim.

  21. Furkan Erzincanlı
    4 Mayıs 2016 at 21:08 Cevap

    Cok iyi birvideo olmus yeni format bayağı iyi
    Devamını bekleriz.

  22. Barış Koçak
    4 Mayıs 2016 at 21:09 Cevap

    Hwp güç bankasına talibim

  23. Ali Hasan ERMAN
    4 Mayıs 2016 at 21:09 Cevap

    Güzel bir inceleme olmuş abi emeğinize sağlık. Powerbank’ede talibim 🙂

  24. Mehmet GÜL
    4 Mayıs 2016 at 21:09 Cevap

    Ersin abi şayet kazanırsam senden ayrıca bir ricam lütfen imzalayıp gönder powerbanki. Tüm ekibe iyi çalışmalar.

  25. Sercan KARAŞAR
    4 Mayıs 2016 at 21:10 Cevap

    Berkin abiye acil şifalar diliyorum kendisini eski çalıştığı yerden beri takip ediyorum…Samsung Galaxy S7 Pil Testi videonuzu izledim zaten kanalınıza da aboneyim…Powerbank e bende talibim 🙂 Başarılar…

  26. mami
    4 Mayıs 2016 at 21:18 Cevap

    Vay be önceden bi ben yazardım buraya (mesaj veriyorum göze girmek istemiyorsanız için 😉 ) bak şimdi kaç kişi yazmış :)) bende istiyorum umarım benim olur ..

    1. mami
      4 Mayıs 2016 at 21:20 Cevap

      Araya saçma kelimeler girmiş nasıl oldu onu bende anlamadım… yorumlara düzenle seçeneği iyi olurdu aslında

  27. Mustafa sağ
    4 Mayıs 2016 at 21:24 Cevap

    Ersin bey incelemeniz çok faydalı olmuş kullanıcıların daha fazla fikir sahibi olacağına inanıyorum.Mümkünse power bank hediyenizi otizm hastası olan kızımın adına istiyorum çünkü oynadığı tablet için dışarda çok lazım oluyor.İyi çalışmalar dilerim.

  28. Veysi
    4 Mayıs 2016 at 21:33 Cevap

    Powerbank e talibim abiiimm😊😊😊

  29. Veysi
    4 Mayıs 2016 at 21:34 Cevap

    Powerbank talibim

  30. caner erenler
    4 Mayıs 2016 at 21:35 Cevap

    Powerbank e talibim. 🙂

  31. Berkay Özkar
    4 Mayıs 2016 at 21:36 Cevap

    Powerbank e talibim

  32. Mustafa sağ
    4 Mayıs 2016 at 21:40 Cevap

    Ersin bey başarılı bir test olmuş tebrikler. Power bank hediyenizi otizm hastası olan kızımın adına istiyorum oyun oynadığı tableti için dışarda iken çok lazım oluyor. İyi çalışmalar

  33. Mali
    4 Mayıs 2016 at 21:43 Cevap

    always on display in acik olmasindan kaynakli 24 saate harcadigi pil, keske kapatipta denenseydi aradaki farkida görmüş olduk.

    Power banka talibim 🙂

  34. SADETTİN ANIL ÖZDÖL
    4 Mayıs 2016 at 21:44 Cevap

    Sony PowerBank’e talibim iyi çalışmalar dilerim 🙂

  35. Ali Semih Aladağ
    4 Mayıs 2016 at 21:45 Cevap

    PowerBank a talibim….. bu arada video internetteki en kapsamlı pil testlerinden biri olmuş TR de ise en iyisi… Tskler…

  36. KAAN KARADAĞ
    4 Mayıs 2016 at 21:48 Cevap

    powebank ı ben kazansam hiç kötü olmaz yani 😀 inşallah bana çıkar 🙂

  37. Alp ERDAŞ
    4 Mayıs 2016 at 21:51 Cevap

    Powerbank’e talibim.

  38. Kamil yavuz
    4 Mayıs 2016 at 21:57 Cevap

    Bende talibim powerbank inşallah bana çıkar 😎

  39. Güven KAHVECİ
    4 Mayıs 2016 at 21:57 Cevap

    Powerbanka talibim 🙂

    Birde telefonu boşta akşamdan sabaha kadar biraktigiz teste ALWAYS ON özelliğini kapatip denemenizi isterdim dogrusu bakalim ne kadar şarji gidiyor.. kiyaslaya bilirdik. Bi guncelleme ile bunu da eklermisiniz..
    Pil testinin yeni formatini ve yeni pil testi sayfasi olacak olmasini gercekten sevdim boyle devam 🙂

  40. sezai temiz
    4 Mayıs 2016 at 21:59 Cevap

    powerbank e talibim

  41. ali
    4 Mayıs 2016 at 22:00 Cevap

    power bak’a talibim abi

  42. mehmet yıldız
    4 Mayıs 2016 at 22:00 Cevap

    Bende talibim abi

  43. ft
    4 Mayıs 2016 at 22:04 Cevap

    ljghvjm çmöçkj

  44. ft
    4 Mayıs 2016 at 22:05 Cevap

    ljghvjm çmöçk

  45. Oğuz Kaan Yaşa
    4 Mayıs 2016 at 22:08 Cevap

    powerbank’a talibim

  46. Mehmet Sağlam
    4 Mayıs 2016 at 22:08 Cevap

    Talibim bu arada pil testini telefon sıfırken değil de içinde birkaç yazılm varken yapsanız günlük kullanıma daha yakın olur

  47. Yasin Turfullu
    4 Mayıs 2016 at 22:09 Cevap

    Merhaba Ersin Bey, powerbank e bende talibim. İyi çalışmalar dilerim.

  48. Oğuz Kaan Yaşa
    4 Mayıs 2016 at 22:09 Cevap

    Powerbank’e talibim.

  49. Tarık TOKALAK
    4 Mayıs 2016 at 22:10 Cevap

    Sony Power bank e talibim ersin abi 🙂

  50. Yasin Turfullu
    4 Mayıs 2016 at 22:12 Cevap

    Merhaba Ersin Bey, powerbank’a bende talibim. İyi çalışmalar dilerim.

  51. Arca
    4 Mayıs 2016 at 22:12 Cevap

    Ersin Bey öncelikle Powerbank’e talip olduğumu söylemek isterim 🙂 Bu arada hazır akıllı telefonların pilleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuyorsunuz , belki bir video da “lithium ion” ve “lithium polymer” piller arasındaki farklar , birbirlerine olan avantaj ve dezavantajları hakkında olabilir. Başarılar, kolaylıklar…

  52. Güven Kahveci
    4 Mayıs 2016 at 22:14 Cevap

    Powerbank’a talibim. 🙂
    Yeni formatınızı beğendim. Birde keşke ALWAYS ON özelliğini kapatıp da telefonu 24 saat bekletseydiniz daha güzen bir örnek olurdu sanırım. 🙂

  53. Eren Bozdemir
    4 Mayıs 2016 at 22:18 Cevap

    Powerbank e talibim Ersin Bey.. İyi çalışmalar..

  54. ft
    4 Mayıs 2016 at 22:23 Cevap

    ljhkşlzknh haık

  55. baki kazan
    4 Mayıs 2016 at 22:23 Cevap

    Powerbank a talibim
    (Ersin abi gözünü seveyim bana ver)

  56. Tarık TOKALAK
    4 Mayıs 2016 at 22:23 Cevap

    Sony power bank e talibim Ersin abi ☺

  57. onur köseoğlu
    4 Mayıs 2016 at 22:25 Cevap

    talibim,

    Test sırasında diğerleri gibi üşenmeyip sim kart taktığınız için test daha gerçekçi sonuçlar verecektir.

  58. Abdullah
    4 Mayıs 2016 at 22:25 Cevap

    abi talibim powerbank e s6 var 1 gün içinde 2-3 defa şarz etmem gerekiyo lütfen ban ver abi öğenciyim yardım et

  59. Emre Özdemir
    4 Mayıs 2016 at 22:34 Cevap

    Keşke Galaxy S7 telefonum olsaydı ama olmadığından şarjım hiç dayanmıyor. Galaxy S7 kadar olmasa da Powerbank a talibim..

  60. Emrecan Koca
    4 Mayıs 2016 at 22:35 Cevap

    5 saatte şarjını bitiren bir insan olarak Powerbank’e talibim çok iyi birşey almayı düşünüyordum ama nasip olmadı inşallah şimdi kazandırım. Bu arada videolarınızı çok beğeniyorum hepsini takip ediyorum saygılar. 😀

  61. Atakan uluğ
    4 Mayıs 2016 at 22:36 Cevap

    Powerbank’e talibim

  62. Emre
    4 Mayıs 2016 at 22:36 Cevap

    Abi katılıyorum

  63. Emre
    4 Mayıs 2016 at 22:36 Cevap

    Abi katılıyorum

  64. hakan çelik
    4 Mayıs 2016 at 22:37 Cevap

    Basarili bir pil testiydi.tesekkurler…

  65. Atakan uluğ
    4 Mayıs 2016 at 22:37 Cevap

    Powerbank’e talibim rengi çok guzel😂

  66. Emre
    4 Mayıs 2016 at 22:37 Cevap

    Katılıyorum

  67. Kemal
    4 Mayıs 2016 at 22:37 Cevap

    Power bank istiyorum

  68. Emrecan Koca
    4 Mayıs 2016 at 22:40 Cevap

    Sarjını 5 saatte bitiren biri olarak Powerbank’e talibim Ersin Abi. Almayı düşünüyordum ama nasip olmadı inşallah şimdi bana çıkar. Saygılar 😀

  69. Emrecan Koca
    4 Mayıs 2016 at 22:45 Cevap

    Powerbank e talibim Ersin Abi çok beğendim inşallah bana verirsiniz 😀😀😀 Videolarınızı hep takip ediyorum çok beğeniyorum. Saygılar 😊

  70. Buğra
    4 Mayıs 2016 at 22:48 Cevap

    Powerrr bank

  71. Faruk KILIÇ
    4 Mayıs 2016 at 22:50 Cevap

    Galaxy s7 edge pil testini de yapabilir misiniz? Bu arada o powerbank’ı istiyorum 😉

  72. Cem çetin
    4 Mayıs 2016 at 22:59 Cevap

    Power bank istiyorum

  73. Bekir Utku Yücekaş
    4 Mayıs 2016 at 23:01 Cevap

    General Mobile 5 Plus gelse ne kadar güzel olur.
    Bisiklet turlarında tam aradığımız şey
    Powerbank’e talibim

  74. H bahtiyar bayık
    4 Mayıs 2016 at 23:05 Cevap

    Powerbanka talibim yarismaci arkadaslara basarilar…

  75. H bahtiyar bayık
    4 Mayıs 2016 at 23:06 Cevap

    Powerbanka talibim yarismaci arkadaslara basarilar

  76. Mehmet Ali Dalverir
    4 Mayıs 2016 at 23:06 Cevap

    Powerbank’a talibim abi

  77. Mehmet Ali Dalverir
    4 Mayıs 2016 at 23:07 Cevap

    Powerbank’a t alibim abi 🙂

  78. AHMET AKSOY
    4 Mayıs 2016 at 23:09 Cevap

    Keşke Benim ossa !

  79. Burak
    4 Mayıs 2016 at 23:12 Cevap

    Hediyenize taliplerden biri de benim.

  80. Burak
    4 Mayıs 2016 at 23:12 Cevap

    Hediyenize taliplerden biri de benim.

  81. Çağlar Şaşmaz
    4 Mayıs 2016 at 23:20 Cevap

    Powerbank a talibim 🙂 Bu arada videolariniz cok basarili devaminin gelmesini dilerim

  82. Gökay Bilgin
    4 Mayıs 2016 at 23:21 Cevap

    Merhaba bu şekilde ayrıntılı pil testi videosu daha önce görmemiştim. GSMArena nın var ancak bu şekilde değil tam olarak. GSMArena da bir database var ancak direk olarak deneyimi yansıtmıyor katalog verisi sadece. Benim Size bir tavsiyem olacak. Bir database oluşturacaksanız eğer, bunu infografik tarzında kendi logonuzun olduğu şekilde özetlerseniz gayet güzel olur. Örnek veriyorum birisi bir telefon alacağı zaman whatsapp tan bile gönderilebilir. Bak arkadaşım senin istediğin telefonun pil testi bu şekilde ama böyle daha uzun giden bir telefon daha var diyebiliriz. Şimdi yazarken birde şu geldi aklıma. Bu görsel üzerinde birde karekod olur ve o cihazın incelemesine de sizin yaptığınız inceleme üzerinden çok çabuk şekilde izleyip karar verebilir.

  83. Çağlar Şaşmaz
    4 Mayıs 2016 at 23:22 Cevap

    Powerbank a talibim basarili videolarinizin devamini bekliyorum 🙂

  84. Berk Demir
    4 Mayıs 2016 at 23:33 Cevap

    Powerbank a talibim. Bu arada pil canavarı sayilabilecek samsungların daha fazla pil testlerini bekliyor olacağım.

  85. Özgür PARLAK
    4 Mayıs 2016 at 23:35 Cevap

    Bu güç kaynağına talibim çünki videolarınızı jar ımı doldurup doldurup izleyebilicem

  86. Sefa
    4 Mayıs 2016 at 23:35 Cevap

    Powerbank a talibim 😀

  87. Mevlüt
    4 Mayıs 2016 at 23:38 Cevap

    Powerbanke talip olmak istiyorum 🙂

  88. Hakan Balcılar
    4 Mayıs 2016 at 23:44 Cevap

    Powerbank’a talibim video gayet detaylı ve bilgilendirici olmuş.

  89. Serkan Zengin
    4 Mayıs 2016 at 23:47 Cevap

    Powerbank’e talibim Ersin Abi

  90. Osman
    4 Mayıs 2016 at 23:51 Cevap

    Bende talibim

  91. Hakan Balcılar
    4 Mayıs 2016 at 23:54 Cevap

    Powerbank’a talibim. Video çok güzel ve ayrıntılı olmuş.

  92. Cem
    4 Mayıs 2016 at 23:55 Cevap

    Powerbank talibim. başarılar

  93. Çağlar Şaşmaz
    4 Mayıs 2016 at 23:56 Cevap

    Powerbank a talibim basarili videolarinizin devamini bekliyorum 🙂

  94. Çağlar Şaşmaz
    4 Mayıs 2016 at 23:57 Cevap

    Hediyenize talibim basarili videolarinizin devamini bekliyorum 🙂

  95. Ali
    5 Mayıs 2016 at 00:00 Cevap

    Bu format daha iyi bencede. Benimde bir powerbank ihtiyacım var.

  96. Ali
    5 Mayıs 2016 at 00:02 Cevap

    Talibim 🙂

  97. Ebubekir Özkan
    5 Mayıs 2016 at 00:15 Cevap

    Powerbank’a talibim.

  98. Furkan 13 yaşında bekar daha önce hiç evlenmemiş.
    5 Mayıs 2016 at 00:29 Cevap

    Allahın emri peygamberin kavli ile powerbankınızı kendime istiyorum.

  99. Furkan 13 yaşında bekar
    5 Mayıs 2016 at 00:31 Cevap

    Allah’ın emri peygamberin kavli ile powerbankınızı kendime istiyorum.

  100. Furkan 13 yaşında bekar
    5 Mayıs 2016 at 00:32 Cevap

    Pilava kaşığı diktim powerbanka bende talibim.

  101. Gökay
    5 Mayıs 2016 at 00:44 Cevap

    İphone 6s kullanıyorum pili zar zor bir günü çıkarıyor power bank e talibim

  102. Gökay
    5 Mayıs 2016 at 00:45 Cevap

    Power bank e talibim

  103. Gökay
    5 Mayıs 2016 at 00:47 Cevap

    Yazdıklarımızın giitiği nerden anlaşılyor

  104. kuntay
    5 Mayıs 2016 at 00:49 Cevap

    Gerek tablet, gerekse akıllı telefon olsun bu batarya şartlarında bir powerbank fena olmazdı açıkçası.
    Teşekkürler Ersin AKMAN.

  105. Gökay
    5 Mayıs 2016 at 00:51 Cevap

    Powerbank e talibim bu arada sizi çok seviyoruz youtube kanalını ve web sitesini takip ediyorum bence en iyi teknoloji kanalı

  106. Gökay
    5 Mayıs 2016 at 00:55 Cevap

    S

  107. YUSUF ERDOĞAN
    5 Mayıs 2016 at 01:03 Cevap

    Güzel bir inceleme olmuş s7 edge kullanıcısı olarak çok beğendim çok akıcı ve anlaşılır olmuş S7 edge içinde içinde bir inceleme bekliyoruz Ersin Abi, Bu arada powerbank’a talibim 🙂

  108. Burak
    5 Mayıs 2016 at 01:17 Cevap

    Powerbank talibim güzel başarılı bir inceleme olmuş.

  109. Ferhat Balcı
    5 Mayıs 2016 at 01:22 Cevap

    Powerbanka talibim 👍

  110. Ferhat Balcı
    5 Mayıs 2016 at 01:28 Cevap

    Powerbank a talibim👍

  111. Gürkan Coşkun
    5 Mayıs 2016 at 01:37 Cevap

    powerbank için çekilişe katılmak istiyorum 🙂

  112. Ata
    5 Mayıs 2016 at 01:41 Cevap

    Towerbanke palibim.

  113. Samet
    5 Mayıs 2016 at 01:50 Cevap

    Powerbank’i istiyorum:))
    İyi çalışmalar, yeni inceleme videoları daha bir güzel ,ilgi çekici…

  114. Ibrahim gultekin
    5 Mayıs 2016 at 01:58 Cevap

    Powerbank e talibim abi

  115. Serkan
    5 Mayıs 2016 at 02:05 Cevap

    Powerbank a talibim
    Samsung İ8262 kullanıyorum günde 2 kere şarj etmek zorunda kalıyorum

  116. FERHAT BALCI
    5 Mayıs 2016 at 02:09 Cevap

    powerbank a talibim 🙂

  117. Mehmet Hüseyin
    5 Mayıs 2016 at 02:46 Cevap

    Powerbanke talibim

  118. Cenk
    5 Mayıs 2016 at 02:49 Cevap

    Yap bi güzellik

  119. Berkay Kutlu
    5 Mayıs 2016 at 03:11 Cevap

    Ersin abicim merhabalar.Powerbank’e talibim 🙂

  120. Emin
    5 Mayıs 2016 at 03:30 Cevap

    Powerbank’e talibim 🙂

  121. Ömer
    5 Mayıs 2016 at 04:00 Cevap

    Powerbank çekilişine katılmak istiyorum.

  122. Göktuğ HARUN
    5 Mayıs 2016 at 04:20 Cevap

    Powerbank a talibim Usta

  123. Cem
    5 Mayıs 2016 at 04:23 Cevap

    Su gibi akıyorsun demekten bıktım usandım.Hediyenize talibim.

  124. Mustafa yılmaz
    5 Mayıs 2016 at 05:58 Cevap

    Asustan sonraki cihaz htc 10 olmalı talibim bu arada

  125. Enis
    5 Mayıs 2016 at 06:16 Cevap

    Powerbank e talibim ersin abi:)

  126. Ahmet Barış Sucu
    5 Mayıs 2016 at 07:06 Cevap

    O powerbanke talibim ama söylemeden edemiyicem. Bundan takşaşık bir ay önce aşırı derecede sevdiğim başka bir teknoloji kanalı vardı ancak sizin kanalınızla tanışınca o çok beğendiğim kanalın tek amacının bizlere abuk subuk videolar ve bilinçsizce içerikler izletip kar etmek olduğunu gördüm ancak sizün kanalınız seyirci ve kar dengesini çok iyi oturtmuş ve tabiki bunun en büyük örneği de pil testi videoları. Umarım böyle Kaliteli içerikler üretmeye devam edersiniz. Saygılarımla.

  127. bekir polat
    5 Mayıs 2016 at 07:56 Cevap

    talibim abi. asus zen 5 telefonuma koli bandı bantlayıp kullanmayı düşünüyorum zen 5 teki pil rezaletini bilmeyeniniz yoktur….

  128. bekir polat
    5 Mayıs 2016 at 08:00 Cevap

    power bank e talibim abi. zen 5 telefonuma koli bandı ile bantlayıp kullanmayı düşünüyorum zen 5 te ki pil rezaletini bilmeyeniniz yoktur…

  129. oktay özger
    5 Mayıs 2016 at 08:53 Cevap

    POWER BANK A TALİBİM ERSİN BEY:)

  130. ATIF AKIN
    5 Mayıs 2016 at 09:33 Cevap

    PowerBank’a Talibim Ersin Bey

    Sosyal Ağ üzerinden mobil hakkında destek sayfalarım olduğu için çok yoğun kullanımım olduğu için telefonumun bataryası yetersiz kaldığı için bu PowerBank’a İhtiyacım var ve TALİBİM .TEŞEKKÜRLER…

  131. ATIF AKIN
    5 Mayıs 2016 at 09:36 Cevap

    Sosyal Ağ üzerinden mobil hakkında destek sayfalarım olduğu için çok yoğun kullanımım olduğu için telefonumun bataryası yetersiz kaldığı için bu PowerBank’a İhtiyacım var ve TALİBİM .TEŞEKKÜRLER…

  132. Sefa GENÇ
    5 Mayıs 2016 at 09:48 Cevap

    Powerbank İçin Talbim 🙂

  133. Onur Aydın
    5 Mayıs 2016 at 10:02 Cevap

    Powerbank talibim ERSİN BEY bana verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler

  134. Oğuz Güler
    5 Mayıs 2016 at 10:37 Cevap

    Hadiyenize talibim

  135. Enes boz
    5 Mayıs 2016 at 10:40 Cevap

    Katılıyorum

  136. Enes boz
    5 Mayıs 2016 at 10:41 Cevap

    Katıliyorum

  137. aydın aygün
    5 Mayıs 2016 at 11:01 Cevap

    1 tane hediye ve baya bi isteyen var hade bakalım kolay gelsin ben talip deilim olmasada olur kolay gelsin.

  138. Recep Cebeci
    5 Mayıs 2016 at 11:08 Cevap

    powerbank’e talibim.

  139. Tolga Akkaya
    5 Mayıs 2016 at 11:21 Cevap

    Bekleme modunda çok şarj gidiyormuş.
    Powerbank için şansımı ben de denemek istiyorum. Saygılar.

  140. Aydın Onur Gerçek
    5 Mayıs 2016 at 11:43 Cevap

    Power Bank’e talibim. Ersin abi bence bu seferki pil testi mantığı çok güzel ama full parlaklıkta değil de tüm telefonları eş parlaklıkta ışık ölçer ile test etmeniz kıyaslamada hem bizi hem sizi daha rahat ettirebilir. Videolarınız çok başarılı umarım daha fazla üyeye sahip olursunuz. Kolay gelsin 🙂

  141. ahmet bayram
    5 Mayıs 2016 at 12:13 Cevap

    powerbank’e talibim

  142. Fatih
    5 Mayıs 2016 at 12:33 Cevap

    Powerbank

  143. Onur GÜRBÜZ
    5 Mayıs 2016 at 13:23 Cevap

    Powerbank a talibim:)

  144. Ebubekir Kahraman
    5 Mayıs 2016 at 13:45 Cevap

    Efendim power bankınızı telefonuma istiyorum

  145. Ebubekir Kahraman
    5 Mayıs 2016 at 13:45 Cevap

    Efendim power bankınızı telefonuma istiyorum

  146. Ebubekir Kahraman
    5 Mayıs 2016 at 13:48 Cevap

    Power bankınızı telefonuma istiyorum

  147. yunus tur
    5 Mayıs 2016 at 16:06 Cevap

    Power bank istiyorum

  148. Yunus Tür
    5 Mayıs 2016 at 16:10 Cevap

    Power bank almak istiyordum hediye gelir ise çok mutlu olurum.
    Bu arada video baya bilgilendirici ama çok uzun bence böyle videoları kısa tutmalısınız. Bir inceleme videosu zaten 15-20dk sürüyor, test videoları 5-10dk olmalı bence. Hem izlenebilirliği artar hem de daha öz olur.

  149. Yunus Tür
    5 Mayıs 2016 at 16:24 Cevap

    Powerbank almak istiyordum, hediye gelirse çok mutlu olurum.
    Bu arada video baya bilgilendirici ama bir o kadar da uzun bence böyle videoları kısa tutmak hem izlenebilirliği hem de verilen bilgideki özü arttırır; yani günümüzde -20-30 dk ya inceleme videoları çekilebiliyor iken 20 dk pil testi için biraz fazla sanki 5-10 dk içinde bu bilgiler verilebilirse çok daha başarılı olacağını düşünüyorum.
    İyi günler.

  150. Mustafa
    5 Mayıs 2016 at 16:26 Cevap

    Power bankınızı tabletim ve telefonuma istiyorum

  151. Gökhan Akyol
    5 Mayıs 2016 at 16:29 Cevap

    Ersin abi merhaba bende hediyene talibim :))

  152. soner kümperli
    5 Mayıs 2016 at 16:43 Cevap

    Powerbank a talibim.

  153. soner kümperli
    5 Mayıs 2016 at 16:46 Cevap

    Powerbank talibim.

  154. soner kümperli
    5 Mayıs 2016 at 16:52 Cevap

    powerbank e talibim.

  155. HALİT KEÇECİ
    5 Mayıs 2016 at 17:01 Cevap

    Abi ilk önce videoyla ilgili yorumlarımı yapayım. Ortam ışık test herşey gayet güzel ama cok fazla ayrıntı veriyosn abi. Dakikada 33.33 mah doldurdugunu söylemen hem akiciligi etkiliyor hemde izleyeni sıkmaya başlıyor. Onun haricinde 24 saatlik testi yapmanizin bir anlami yok çünkü gem vakit kaybi hemde merak edilen bir durum değil açıkçası onun yerine örn. %100 iken facebook kullanmaya basla ve 1 saat sonunda kac sarj kalms bunu söyle bnce bu daha gerekli bi veri olur. Bu testi twtter ve instagram icinde yapabilirsn. Söyleyeceklerim bu kadar ins başarılarınızın devami gelir ha sunuda soylemeden edemicem paylaştığınız içerikler gayet iyi olmasına rağmen bnce cok az izlenmeniz var niye bilmiyrm gayet iyi yapıyorsunuz halbuki.
    ha bide bmde talibim tabiki powerbank e. İyi günler…

  156. HALİT KEÇECİ
    5 Mayıs 2016 at 17:10 Cevap

    Tekrar eden yorummu. Daha ilk defa gönderiyorum

  157. HALİT KEÇECİ
    5 Mayıs 2016 at 17:12 Cevap

    Abi ilk önce videoyla ilgili yorumlarımı yapayım. Ortam ışık test herşey gayet güzel ama cok fazla ayrıntı veriyosn abi. Dakikada 33.33 mah doldurdugunu söylemen hem akiciligi etkiliyor hemde izleyeni sıkmaya başlıyor. Onun haricinde 24 saatlik testi yapmanizin bir anlami yok çünkü gem vakit kaybi hemde merak edilen bir durum değil açıkçası onun yerine örn. %100 iken facebook kullanmaya basla ve 1 saat sonunda kac sarj kalms bunu söyle bnce bu daha gerekli bi veri olur. Bu testi twtter ve instagram icinde yapabilirsn. Söyleyeceklerim bu kadar ins başarılarınızın devami gelir ha sunuda soylemeden edemicem paylaştığınız içerikler gayet iyi olmasına rağmen bnce cok az izlenmeniz var niye bilmiyrm gayet iyi yapıyorsunuz halbuki.ha bide bmde talibim tabiki powerbank e. İyi günler…

  158. HALİT KEÇECİ
    5 Mayıs 2016 at 17:12 Cevap

    Bi yorum yapamadım abi kaç dk dir. ilk önce videoyla ilgili yorumlarımı yapayım. Ortam ışık test herşey gayet güzel ama cok fazla ayrıntı veriyosn abi. Dakikada 33.33 mah doldurdugunu söylemen hem akiciligi etkiliyor hemde izleyeni sıkmaya başlıyor. Onun haricinde 24 saatlik testi yapmanizin bir anlami yok çünkü gem vakit kaybi hemde merak edilen bir durum değil açıkçası onun yerine örn. %100 iken facebook kullanmaya basla ve 1 saat sonunda kac sarj kalms bunu söyle bnce bu daha gerekli bi veri olur. Bu testi twtter ve instagram icinde yapabilirsn. Söyleyeceklerim bu kadar ins başarılarınızın devami gelir ha sunuda soylemeden edemicem paylaştığınız içerikler gayet iyi olmasına rağmen bnce cok az izlenmeniz var niye bilmiyrm gayet iyi yapıyorsunuz halbuki.ha bide bmde talibim tabiki powerbank e. İyi günler…

  159. büşra
    5 Mayıs 2016 at 17:49 Cevap

    Powerbank’a talibim.

  160. Osman Gökhan Alphan
    5 Mayıs 2016 at 19:11 Cevap

    Yorum yazmak çok zahmetliymiş… Taaa en alta kadar indim… Yorum yapalım: O powerbank (güç bankası) benim olmalı 😷

  161. recep
    5 Mayıs 2016 at 19:16 Cevap

    powerbank almayı düşünüyodum. hediye olursa bayram ederim.

  162. Kurtuluş TEKBACAK
    5 Mayıs 2016 at 19:30 Cevap

    Powerbanka talibim…

  163. Kurtuluş TEKBACAK
    5 Mayıs 2016 at 19:32 Cevap

    Powerbanka talibim

  164. Oguzhan İnce
    5 Mayıs 2016 at 20:04 Cevap

    İki buçuk yılda telefon iyice eskidi artık şarjı iki saat bile dayanmıyor o yüzden bende powerbank’a talibim 😂😂

  165. Oguzhan İnce
    5 Mayıs 2016 at 20:06 Cevap

    İki buçuk yılda telefon iyice eskidi artık şarjı iki saat bile dayanmıyor o yüzden ben de powerbank’a talibim 😂 😂

  166. arslan
    5 Mayıs 2016 at 20:23 Cevap

    merhaba. testleri 1 kez yapmak yeterli sanki. powerbank den alırım bi mah 🙂

  167. Selim
    5 Mayıs 2016 at 21:31 Cevap

    Eğer 1 günlük telefon bostayken yaptığınız testi always on mode açık olarak gerceklestirdiyseniz bize pek fikir vermeyecektir diye düşünüyorum çünkü lg g5 haricinde diğer telefonlarla kıyas imkanı olmayacak.
    Powerbank a talibim bu arada:)

  168. Eren Yağızay
    5 Mayıs 2016 at 22:13 Cevap

    Powerbank’i istiyorum

  169. Eren Yağızay
    5 Mayıs 2016 at 22:14 Cevap

    Powerbank istiyorum!

  170. Furkan IŞIK
    5 Mayıs 2016 at 22:36 Cevap

    Powerbank ‘i istiyorum

  171. NUH
    6 Mayıs 2016 at 00:24 Cevap

    powerbank benim olsuuun 😀

    bu arada ersin bey uzun videolarda konuşmak seni yoruyor sanırım 🙂 biraz daha kısa olabilir ya da yanında biri daha olsun.

  172. Emirhan yılmaz
    6 Mayıs 2016 at 11:26 Cevap

    Powerbank e talibim abi

  173. Emirhan yılmaz
    6 Mayıs 2016 at 11:27 Cevap

    Powerbanke talibim

  174. Emirhan yılmaz
    6 Mayıs 2016 at 11:32 Cevap

    Powerbank powerbank powerbank talibim talibim talibim

  175. Ahmet Yalçın
    6 Mayıs 2016 at 14:09 Cevap

    Powerbanka talibim.Arkadaşlara bol şanslar diliyorum. 🙂

  176. serhat
    6 Mayıs 2016 at 14:28 Cevap

    POWERBANK’E TALİBİM ERSİN ABİ 🙂

  177. Emre
    6 Mayıs 2016 at 16:32 Cevap

    Ersin abi ben powerbank’e talibim abi saygılar

  178. Ercan uluç
    6 Mayıs 2016 at 23:40 Cevap

    Powerbank talibim

  179. Ho0k
    7 Mayıs 2016 at 07:22 Cevap

    Sizi ilk defa izliyorum, yeni formata geçmişiniz galiba fakat videonun başında söylemeniz yetmişti arada tekrara düşmüşsünüz. Başlarda takipte zorlandım ama sonrasında sıkıntı yoktu. Bir de birkaç takipçi mAh söyleme demiş ama 2 farklı telefonun 1 saatte ne kadar sarj tükettiğini % ile karşılaştıramazsın. Format daha da oturacaktır devam..

  180. Hikmet Katipoğlu
    7 Mayıs 2016 at 10:51 Cevap

    Merhaba Ersin Bey, elinizdeki Sony Powerbank a talibim, ürünü gerçekten kullanmak istiyorum
    ayrıca ürünü gönderirseniz kullanırken değerlendirmelerimi sizinle paylaşabilirim.İlginiz için teşekkür ederim.

  181. Ahmet Dizdar
    7 Mayıs 2016 at 14:16 Cevap

    Abi elinize LG G5 geldiğinde Always ON ile aynı pil testini uygulayın bakalım hangisi daha iyi dayanacak çünkü LG G5’de S7’den 200 mah daha düşük bir pil var ALLAH kime hayr ettiyse o kişi güle güle kullansın iyi günler

  182. Ahmet Dizdar
    7 Mayıs 2016 at 14:19 Cevap

    İnşallah ben kazanırım diyen herkes var ALLAH kime hayr ettiyse inşallah o kişi güle güle kullanır
    benim bir de sorum var LG G5 elinizde varsa ona da özellikle uygulayın benim Facebook’ta 30k’lık bir grubum var orada paylaşmak istiyorum hem LG G5 almak isteyenler yararlanır hem de siz kazanırsınız iyi günler

  183. emre
    7 Mayıs 2016 at 18:56 Cevap

    powerbanke talibim

  184. emre
    7 Mayıs 2016 at 19:00 Cevap

    powerbanki istiyorum

  185. emre
    7 Mayıs 2016 at 19:02 Cevap

    o power banki istiyorum

  186. emre özgen
    7 Mayıs 2016 at 19:04 Cevap

    powerbanki istemekteyim

  187. Anıl Eren ÇELİK
    7 Mayıs 2016 at 22:04 Cevap

    Çekilişe katılmak istiyorum

  188. Didem
    7 Mayıs 2016 at 22:27 Cevap

    poweeeeeerbank’i bence bi öğrenciye hediye etmelisiniz mesela bana! 🙂

  189. Adem Yavuz
    7 Mayıs 2016 at 23:53 Cevap

    Ben de Sony Powerbank e talibim. Yeni konsept güzel olmuş. Devamını dilerim.

  190. Andre Doneryan
    8 Mayıs 2016 at 22:29 Cevap

    powerbank’e talibim
    Abi bence de pil en önemli şey oldu kullandığım eski telefondan dolayı s7 ye patlamanı anlayabiliyorum .
    İyi çalışmalar.

  191. Andre Doneryan
    8 Mayıs 2016 at 22:36 Cevap

    Powerbank’e talibim.
    Abi son zamnlarda kullandığım telefonlar dan ötürü pil en önemli şey oldu benim için, S7 ye parlamanı anlıyorum ve haklı buluyorum.
    İyi çalışmalar!

  192. Onur ÇANTAŞ
    9 Mayıs 2016 at 16:57 Cevap

    Powerbank’a talibim.
    1500 mAH lık bi telefon kullandıgım ıcın yasam alanım prız cevrelerı 🙂

  193. İbrahim Küçükakkaya
    11 Mayıs 2016 at 10:27 Cevap

    Powerbank’e talibim.

  194. Kerem
    13 Mayıs 2016 at 14:30 Cevap

    Powerbank talibim bu arada 20 dakikalık video testinde mx player kullanmanızı tavsiye ederim diğer cihazlarda da mx player ile yapar ve daha iyi kıyaslama imkanımız olur

  195. Mustafa
    13 Mayıs 2016 at 19:06 Cevap

    Abi talibim power banke

  196. ömer büyükelçi
    14 Mayıs 2016 at 12:41 Cevap

    Ben de powerbanke talibim lazım oluyor ya o zımbırtı 😀
    Bu arada yeni formattaki pil testinizi gerçekten çok başarılı buldum. Suni testlerin bu noktada yeterli açıklamayı yapmadığını düşünüyorum çünkü

  197. Erdoğan
    17 Mayıs 2016 at 15:42 Cevap

    powerbank e talibim 😀

  198. Erdoğan
    17 Mayıs 2016 at 15:42 Cevap

    powerbank e talibim 😀

  199. süleyman karabıyık
    19 Mayıs 2016 at 13:45 Cevap

    incelemelerinizi ilgiyle izliyorum bunlar güzel bilgiler teşekkür ediyoruz sizden ricam gm 5 plus inceleyebilirmisiniz şimdiden teşekkürler powerbanka ben de talim inşallah bana gönderirsiniz iyi çalışmalar dilerim.

  200. Murat
    20 Mayıs 2016 at 01:40 Cevap

    Abi bendede s7 var powerbank ı bana verirmisin telefon hediye geldi powerbank yok lazım öğrenciyim

  201. Bayram Ahmed
    21 Mayıs 2016 at 05:40 Cevap

    Yeni pil testi konseptiniz Çok iyi olmuş zaten aldığını telefonunda pil testi videosunu bakarak karar vermiştim tt175 almıştım pil testine bakarak
    Powerbanka talibim

  202. Bayram Ahmed
    21 Mayıs 2016 at 05:43 Cevap

    Yeni yıl konseptiniz Çok iyi olmuş pil testi için çok teşekkürler Çünkü GT 175 alırken bu pil testinizi baktım ona göre karar vermiştim Çok teşekkürler Powerbank e talibim

  203. Bayram Ahmed
    21 Mayıs 2016 at 05:46 Cevap

    Yeni pil konseptiniz Çok iyi olmuş Zaten tt75 alırken Bu testte bakarak karar verdim Powerbank e talibim

  204. ÖZCAN
    31 Mayıs 2016 at 20:51 Cevap

    Her videonuzu büyük bir dikkat ile izliyorum Samsung Galaxy S7 telefon 10 numara keşke ucuz olsaydı

  205. MUSTAFA ÖZMEN
    4 Haziran 2016 at 01:17 Cevap

    BEN POWERBANK’E TALİBİM.

  206. Emrah Selen
    9 Haziran 2016 at 22:12 Cevap

    Powebanka talibim﻿.

  207. Emrah Selen
    9 Haziran 2016 at 23:09 Cevap

    POWERBANK’E TALİBİM

  208. atalay
    17 Haziran 2016 at 07:11 Cevap

    Powerbanka talibim

  209. ismail bayram
    30 Eylül 2016 at 09:44 Cevap

    power bank’imi isterim :)..ama s7 alıcam hocam cihaz yakıyor :))

  210. Gündoğan KOBAL
    5 Aralık 2016 at 01:10 Cevap

    S7 kullanıcısıyım videonuzu çok beğendim tebrik ediyorum cihaz hakkında tecrübe edindim teşekkür ediyorum..power a evet diyorum…

  211. irfan karaduman
    16 Aralık 2016 at 18:16 Cevap

    Powerbank e talibim gentleman 🙂

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