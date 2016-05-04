Samsung Galaxy S7 Pil Testi

Yeni pil testi formatımızın ilk konuğu Samsung’un yeni süper telefonu Galaxy S7. Bakalım Galaxy S7’nin 3000 mAh’lik pili testimizden geçer puan alabilecek mi?
Şüphesiz bu yılın en önemli telefonlarından biri de Samsung Galaxy S7. S7’nin benim için asıl önemli olan yanıysa kesinlikle pil performansıydı. S6’nın pil performansını beğenmeyen biri olarak Samsung’un S7’de bu soruna odaklanacağından emindim. O nedenle de telefonun pil testini yaparken gerçekten alacağımız sonuçları çok merak ediyordum. Daha S7’nin duyurulduğu ilk gün Samsung’un bu sorunu çözdüğünü düşünmeye başlamıştım. Telefonun pilinin dolum hızının S6’dan bu yana iyileştirildiğini söyleyebilirim.
S7’nin pil tüketimiyle ilgili diğer detayları ise aşağıdaki videomuzdan öğrenebilirsiniz.
217 Yorum
Goldstone4 Mayıs 2016 at 20:30
Katılıyorum
Gökay5 Mayıs 2016 at 00:55
Yorum nasıl atılıyor
Kadir Berk Özgür4 Mayıs 2016 at 20:37
Powerbank e talibim.
Bu arada pil testi videosu gerçekten başarılı, bilgilendirici olmuş.
Batuhan4 Mayıs 2016 at 20:39
Bence pili herhangi bir güç kullanmıyoken çok gidiyor ama pil performansı başarılı.
Power bank a talibim.
Alperen4 Mayıs 2016 at 20:55
Talibim abi
İzzet Can Özbaş4 Mayıs 2016 at 20:40
Powerbank güzelmiş, keşke benim olsa Ersin Bey. 🙂
Ahmet Mert4 Mayıs 2016 at 20:43
Ersin abi ben powerbank’e talibim abi saygılar
Sadık4 Mayıs 2016 at 20:44
powerbanka talibim çünkü çok lazım bana
Onur4 Mayıs 2016 at 20:45
Powerbank talibim
eren4 Mayıs 2016 at 20:51
İzlediğim kadarıyla yeni pil testi formatini sevdim..Ersin abi ve berkin abi ile tam gaz devam..
Alperen4 Mayıs 2016 at 20:54
Powwer bana isterim
Erkan Gültekin4 Mayıs 2016 at 20:54
Pil testini izledim gayet güzel olmuş
Kanalınızı severek takip ediyorum sony power bank a talibimp
Alperen4 Mayıs 2016 at 20:56
Pazar bang
Alırım bi dal
Uğur Sağır4 Mayıs 2016 at 20:58
Bence pili herhangi bir güç kullanmıyoken çok gidiyor ama pil performansı başarılı.
Power bank a talibim.
Mali4 Mayıs 2016 at 21:44
always on display in acik ama, onuda göz önünde bulundurmak lazım.
Emin4 Mayıs 2016 at 20:58
Ayda en fazla 3 tane test yapabiliceğinizi söylediniz. Aynı anda 1 den fazla telefonu test edemez misiniz? Bir de powerbanke talibim. 😀
Ersin Akman4 Mayıs 2016 at 21:16
Numarasını kimsenin bilmediği tek bir tane fazla GSM hattımız var Emin. Yeni formatta telefonları SIM kart takılı olarak test ediyoruz. O nedenle de aynı anda birden fazla test yapamıyorum 😉
Ahmet4 Mayıs 2016 at 20:58
Powerbankı istiyorum
Burhan Uzun4 Mayıs 2016 at 20:58
Power bank e talibim çok teşekkür ederim
öner şerif polat4 Mayıs 2016 at 20:59
powerbank’i bana hediye edermisiniz
Erkan Gültekin4 Mayıs 2016 at 20:59
Pil testini izledim gayet güzel olmuş
Kanalınızı severek takip ediyorum sony power bank a talibim
Tarık TOKALAK4 Mayıs 2016 at 22:10
Sony Power bank e talibim ersin abi 🙂
Talha Cennetoğlu4 Mayıs 2016 at 21:00
Abi ben o powerbanki istiyorum. 2600 lük var bende yetmiyo bu benim olursa çok iyi olacak.
Burhan Uzun4 Mayıs 2016 at 21:00
Yeni format başarılı olmuş bence Power bank e talibim
ILGINOSMAN4 Mayıs 2016 at 21:01
Powerbank’e talibim.
Furkan Erzincanlı4 Mayıs 2016 at 21:08
Cok iyi birvideo olmus yeni format bayağı iyi
Devamını bekleriz.
Barış Koçak4 Mayıs 2016 at 21:09
Hwp güç bankasına talibim
Ali Hasan ERMAN4 Mayıs 2016 at 21:09
Güzel bir inceleme olmuş abi emeğinize sağlık. Powerbank’ede talibim 🙂
Mehmet GÜL4 Mayıs 2016 at 21:09
Ersin abi şayet kazanırsam senden ayrıca bir ricam lütfen imzalayıp gönder powerbanki. Tüm ekibe iyi çalışmalar.
Sercan KARAŞAR4 Mayıs 2016 at 21:10
Berkin abiye acil şifalar diliyorum kendisini eski çalıştığı yerden beri takip ediyorum…Samsung Galaxy S7 Pil Testi videonuzu izledim zaten kanalınıza da aboneyim…Powerbank e bende talibim 🙂 Başarılar…
mami4 Mayıs 2016 at 21:18
Vay be önceden bi ben yazardım buraya (mesaj veriyorum göze girmek istemiyorsanız için 😉 ) bak şimdi kaç kişi yazmış :)) bende istiyorum umarım benim olur ..
mami4 Mayıs 2016 at 21:20
Araya saçma kelimeler girmiş nasıl oldu onu bende anlamadım… yorumlara düzenle seçeneği iyi olurdu aslında
Mustafa sağ4 Mayıs 2016 at 21:24
Ersin bey incelemeniz çok faydalı olmuş kullanıcıların daha fazla fikir sahibi olacağına inanıyorum.Mümkünse power bank hediyenizi otizm hastası olan kızımın adına istiyorum çünkü oynadığı tablet için dışarda çok lazım oluyor.İyi çalışmalar dilerim.
Veysi4 Mayıs 2016 at 21:33
Powerbank e talibim abiiimm😊😊😊
Veysi4 Mayıs 2016 at 21:34
Powerbank talibim
caner erenler4 Mayıs 2016 at 21:35
Powerbank e talibim. 🙂
Berkay Özkar4 Mayıs 2016 at 21:36
Powerbank e talibim
Mustafa sağ4 Mayıs 2016 at 21:40
Ersin bey başarılı bir test olmuş tebrikler. Power bank hediyenizi otizm hastası olan kızımın adına istiyorum oyun oynadığı tableti için dışarda iken çok lazım oluyor. İyi çalışmalar
Mali4 Mayıs 2016 at 21:43
always on display in acik olmasindan kaynakli 24 saate harcadigi pil, keske kapatipta denenseydi aradaki farkida görmüş olduk.
Power banka talibim 🙂
SADETTİN ANIL ÖZDÖL4 Mayıs 2016 at 21:44
Sony PowerBank’e talibim iyi çalışmalar dilerim 🙂
Ali Semih Aladağ4 Mayıs 2016 at 21:45
PowerBank a talibim….. bu arada video internetteki en kapsamlı pil testlerinden biri olmuş TR de ise en iyisi… Tskler…
KAAN KARADAĞ4 Mayıs 2016 at 21:48
powebank ı ben kazansam hiç kötü olmaz yani 😀 inşallah bana çıkar 🙂
Alp ERDAŞ4 Mayıs 2016 at 21:51
Powerbank’e talibim.
Kamil yavuz4 Mayıs 2016 at 21:57
Bende talibim powerbank inşallah bana çıkar 😎
Güven KAHVECİ4 Mayıs 2016 at 21:57
Powerbanka talibim 🙂
Birde telefonu boşta akşamdan sabaha kadar biraktigiz teste ALWAYS ON özelliğini kapatip denemenizi isterdim dogrusu bakalim ne kadar şarji gidiyor.. kiyaslaya bilirdik. Bi guncelleme ile bunu da eklermisiniz..
Pil testinin yeni formatini ve yeni pil testi sayfasi olacak olmasini gercekten sevdim boyle devam 🙂
sezai temiz4 Mayıs 2016 at 21:59
powerbank e talibim
ali4 Mayıs 2016 at 22:00
power bak’a talibim abi
mehmet yıldız4 Mayıs 2016 at 22:00
Bende talibim abi
ft4 Mayıs 2016 at 22:04
ljghvjm çmöçkj
ft4 Mayıs 2016 at 22:05
ljghvjm çmöçk
Oğuz Kaan Yaşa4 Mayıs 2016 at 22:08
powerbank’a talibim
Mehmet Sağlam4 Mayıs 2016 at 22:08
Talibim bu arada pil testini telefon sıfırken değil de içinde birkaç yazılm varken yapsanız günlük kullanıma daha yakın olur
Yasin Turfullu4 Mayıs 2016 at 22:09
Merhaba Ersin Bey, powerbank e bende talibim. İyi çalışmalar dilerim.
Oğuz Kaan Yaşa4 Mayıs 2016 at 22:09
Powerbank’e talibim.
Tarık TOKALAK4 Mayıs 2016 at 22:10
Sony Power bank e talibim ersin abi 🙂
Yasin Turfullu4 Mayıs 2016 at 22:12
Merhaba Ersin Bey, powerbank’a bende talibim. İyi çalışmalar dilerim.
Arca4 Mayıs 2016 at 22:12
Ersin Bey öncelikle Powerbank’e talip olduğumu söylemek isterim 🙂 Bu arada hazır akıllı telefonların pilleri hakkında kapsamlı bilgiler sunuyorsunuz , belki bir video da “lithium ion” ve “lithium polymer” piller arasındaki farklar , birbirlerine olan avantaj ve dezavantajları hakkında olabilir. Başarılar, kolaylıklar…
Güven Kahveci4 Mayıs 2016 at 22:14
Powerbank’a talibim. 🙂
Yeni formatınızı beğendim. Birde keşke ALWAYS ON özelliğini kapatıp da telefonu 24 saat bekletseydiniz daha güzen bir örnek olurdu sanırım. 🙂
Eren Bozdemir4 Mayıs 2016 at 22:18
Powerbank e talibim Ersin Bey.. İyi çalışmalar..
ft4 Mayıs 2016 at 22:23
ljhkşlzknh haık
baki kazan4 Mayıs 2016 at 22:23
Powerbank a talibim
(Ersin abi gözünü seveyim bana ver)
Tarık TOKALAK4 Mayıs 2016 at 22:23
Sony power bank e talibim Ersin abi ☺
onur köseoğlu4 Mayıs 2016 at 22:25
talibim,
Test sırasında diğerleri gibi üşenmeyip sim kart taktığınız için test daha gerçekçi sonuçlar verecektir.
Abdullah4 Mayıs 2016 at 22:25
abi talibim powerbank e s6 var 1 gün içinde 2-3 defa şarz etmem gerekiyo lütfen ban ver abi öğenciyim yardım et
Emre Özdemir4 Mayıs 2016 at 22:34
Keşke Galaxy S7 telefonum olsaydı ama olmadığından şarjım hiç dayanmıyor. Galaxy S7 kadar olmasa da Powerbank a talibim..
Emrecan Koca4 Mayıs 2016 at 22:35
5 saatte şarjını bitiren bir insan olarak Powerbank’e talibim çok iyi birşey almayı düşünüyordum ama nasip olmadı inşallah şimdi kazandırım. Bu arada videolarınızı çok beğeniyorum hepsini takip ediyorum saygılar. 😀
Atakan uluğ4 Mayıs 2016 at 22:36
Powerbank’e talibim
Emre4 Mayıs 2016 at 22:36
Abi katılıyorum
Emre4 Mayıs 2016 at 22:36
Abi katılıyorum
hakan çelik4 Mayıs 2016 at 22:37
Basarili bir pil testiydi.tesekkurler…
Atakan uluğ4 Mayıs 2016 at 22:37
Powerbank’e talibim rengi çok guzel😂
Emre4 Mayıs 2016 at 22:37
Katılıyorum
Kemal4 Mayıs 2016 at 22:37
Power bank istiyorum
Emrecan Koca4 Mayıs 2016 at 22:40
Sarjını 5 saatte bitiren biri olarak Powerbank’e talibim Ersin Abi. Almayı düşünüyordum ama nasip olmadı inşallah şimdi bana çıkar. Saygılar 😀
Emrecan Koca4 Mayıs 2016 at 22:45
Powerbank e talibim Ersin Abi çok beğendim inşallah bana verirsiniz 😀😀😀 Videolarınızı hep takip ediyorum çok beğeniyorum. Saygılar 😊
Buğra4 Mayıs 2016 at 22:48
Powerrr bank
Faruk KILIÇ4 Mayıs 2016 at 22:50
Galaxy s7 edge pil testini de yapabilir misiniz? Bu arada o powerbank’ı istiyorum 😉
Cem çetin4 Mayıs 2016 at 22:59
Power bank istiyorum
Bekir Utku Yücekaş4 Mayıs 2016 at 23:01
General Mobile 5 Plus gelse ne kadar güzel olur.
Bisiklet turlarında tam aradığımız şey
Powerbank’e talibim
H bahtiyar bayık4 Mayıs 2016 at 23:05
Powerbanka talibim yarismaci arkadaslara basarilar…
H bahtiyar bayık4 Mayıs 2016 at 23:06
Powerbanka talibim yarismaci arkadaslara basarilar
Mehmet Ali Dalverir4 Mayıs 2016 at 23:06
Powerbank’a talibim abi
Mehmet Ali Dalverir4 Mayıs 2016 at 23:07
Powerbank’a t alibim abi 🙂
AHMET AKSOY4 Mayıs 2016 at 23:09
Keşke Benim ossa !
Burak4 Mayıs 2016 at 23:12
Hediyenize taliplerden biri de benim.
Burak4 Mayıs 2016 at 23:12
Hediyenize taliplerden biri de benim.
Çağlar Şaşmaz4 Mayıs 2016 at 23:20
Powerbank a talibim 🙂 Bu arada videolariniz cok basarili devaminin gelmesini dilerim
Gökay Bilgin4 Mayıs 2016 at 23:21
Merhaba bu şekilde ayrıntılı pil testi videosu daha önce görmemiştim. GSMArena nın var ancak bu şekilde değil tam olarak. GSMArena da bir database var ancak direk olarak deneyimi yansıtmıyor katalog verisi sadece. Benim Size bir tavsiyem olacak. Bir database oluşturacaksanız eğer, bunu infografik tarzında kendi logonuzun olduğu şekilde özetlerseniz gayet güzel olur. Örnek veriyorum birisi bir telefon alacağı zaman whatsapp tan bile gönderilebilir. Bak arkadaşım senin istediğin telefonun pil testi bu şekilde ama böyle daha uzun giden bir telefon daha var diyebiliriz. Şimdi yazarken birde şu geldi aklıma. Bu görsel üzerinde birde karekod olur ve o cihazın incelemesine de sizin yaptığınız inceleme üzerinden çok çabuk şekilde izleyip karar verebilir.
Çağlar Şaşmaz4 Mayıs 2016 at 23:22
Powerbank a talibim basarili videolarinizin devamini bekliyorum 🙂
Berk Demir4 Mayıs 2016 at 23:33
Powerbank a talibim. Bu arada pil canavarı sayilabilecek samsungların daha fazla pil testlerini bekliyor olacağım.
Özgür PARLAK4 Mayıs 2016 at 23:35
Bu güç kaynağına talibim çünki videolarınızı jar ımı doldurup doldurup izleyebilicem
Sefa4 Mayıs 2016 at 23:35
Powerbank a talibim 😀
Mevlüt4 Mayıs 2016 at 23:38
Powerbanke talip olmak istiyorum 🙂
Hakan Balcılar4 Mayıs 2016 at 23:44
Powerbank’a talibim video gayet detaylı ve bilgilendirici olmuş.
Serkan Zengin4 Mayıs 2016 at 23:47
Powerbank’e talibim Ersin Abi
Osman4 Mayıs 2016 at 23:51
Bende talibim
Hakan Balcılar4 Mayıs 2016 at 23:54
Powerbank’a talibim. Video çok güzel ve ayrıntılı olmuş.
Cem4 Mayıs 2016 at 23:55
Powerbank talibim. başarılar
Çağlar Şaşmaz4 Mayıs 2016 at 23:56
Powerbank a talibim basarili videolarinizin devamini bekliyorum 🙂
Çağlar Şaşmaz4 Mayıs 2016 at 23:57
Hediyenize talibim basarili videolarinizin devamini bekliyorum 🙂
Ali5 Mayıs 2016 at 00:00
Bu format daha iyi bencede. Benimde bir powerbank ihtiyacım var.
Ali5 Mayıs 2016 at 00:02
Talibim 🙂
Ebubekir Özkan5 Mayıs 2016 at 00:15
Powerbank’a talibim.
Furkan 13 yaşında bekar daha önce hiç evlenmemiş.5 Mayıs 2016 at 00:29
Allahın emri peygamberin kavli ile powerbankınızı kendime istiyorum.
Furkan 13 yaşında bekar5 Mayıs 2016 at 00:31
Allah’ın emri peygamberin kavli ile powerbankınızı kendime istiyorum.
Furkan 13 yaşında bekar5 Mayıs 2016 at 00:32
Pilava kaşığı diktim powerbanka bende talibim.
Gökay5 Mayıs 2016 at 00:44
İphone 6s kullanıyorum pili zar zor bir günü çıkarıyor power bank e talibim
Gökay5 Mayıs 2016 at 00:45
Power bank e talibim
Gökay5 Mayıs 2016 at 00:47
Yazdıklarımızın giitiği nerden anlaşılyor
kuntay5 Mayıs 2016 at 00:49
Gerek tablet, gerekse akıllı telefon olsun bu batarya şartlarında bir powerbank fena olmazdı açıkçası.
Teşekkürler Ersin AKMAN.
Gökay5 Mayıs 2016 at 00:51
Powerbank e talibim bu arada sizi çok seviyoruz youtube kanalını ve web sitesini takip ediyorum bence en iyi teknoloji kanalı
Gökay5 Mayıs 2016 at 00:55
S
YUSUF ERDOĞAN5 Mayıs 2016 at 01:03
Güzel bir inceleme olmuş s7 edge kullanıcısı olarak çok beğendim çok akıcı ve anlaşılır olmuş S7 edge içinde içinde bir inceleme bekliyoruz Ersin Abi, Bu arada powerbank’a talibim 🙂
Burak5 Mayıs 2016 at 01:17
Powerbank talibim güzel başarılı bir inceleme olmuş.
Ferhat Balcı5 Mayıs 2016 at 01:22
Powerbanka talibim 👍
Ferhat Balcı5 Mayıs 2016 at 01:28
Powerbank a talibim👍
Gürkan Coşkun5 Mayıs 2016 at 01:37
powerbank için çekilişe katılmak istiyorum 🙂
Ata5 Mayıs 2016 at 01:41
Towerbanke palibim.
Samet5 Mayıs 2016 at 01:50
Powerbank’i istiyorum:))
İyi çalışmalar, yeni inceleme videoları daha bir güzel ,ilgi çekici…
Ibrahim gultekin5 Mayıs 2016 at 01:58
Powerbank e talibim abi
Serkan5 Mayıs 2016 at 02:05
Powerbank a talibim
Samsung İ8262 kullanıyorum günde 2 kere şarj etmek zorunda kalıyorum
FERHAT BALCI5 Mayıs 2016 at 02:09
powerbank a talibim 🙂
Mehmet Hüseyin5 Mayıs 2016 at 02:46
Powerbanke talibim
Cenk5 Mayıs 2016 at 02:49
Yap bi güzellik
Berkay Kutlu5 Mayıs 2016 at 03:11
Ersin abicim merhabalar.Powerbank’e talibim 🙂
Emin5 Mayıs 2016 at 03:30
Powerbank’e talibim 🙂
Ömer5 Mayıs 2016 at 04:00
Powerbank çekilişine katılmak istiyorum.
Göktuğ HARUN5 Mayıs 2016 at 04:20
Powerbank a talibim Usta
Cem5 Mayıs 2016 at 04:23
Su gibi akıyorsun demekten bıktım usandım.Hediyenize talibim.
Mustafa yılmaz5 Mayıs 2016 at 05:58
Asustan sonraki cihaz htc 10 olmalı talibim bu arada
Enis5 Mayıs 2016 at 06:16
Powerbank e talibim ersin abi:)
Ahmet Barış Sucu5 Mayıs 2016 at 07:06
O powerbanke talibim ama söylemeden edemiyicem. Bundan takşaşık bir ay önce aşırı derecede sevdiğim başka bir teknoloji kanalı vardı ancak sizin kanalınızla tanışınca o çok beğendiğim kanalın tek amacının bizlere abuk subuk videolar ve bilinçsizce içerikler izletip kar etmek olduğunu gördüm ancak sizün kanalınız seyirci ve kar dengesini çok iyi oturtmuş ve tabiki bunun en büyük örneği de pil testi videoları. Umarım böyle Kaliteli içerikler üretmeye devam edersiniz. Saygılarımla.
bekir polat5 Mayıs 2016 at 07:56
talibim abi. asus zen 5 telefonuma koli bandı bantlayıp kullanmayı düşünüyorum zen 5 teki pil rezaletini bilmeyeniniz yoktur….
bekir polat5 Mayıs 2016 at 08:00
power bank e talibim abi. zen 5 telefonuma koli bandı ile bantlayıp kullanmayı düşünüyorum zen 5 te ki pil rezaletini bilmeyeniniz yoktur…
oktay özger5 Mayıs 2016 at 08:53
POWER BANK A TALİBİM ERSİN BEY:)
ATIF AKIN5 Mayıs 2016 at 09:33
PowerBank’a Talibim Ersin Bey
Sosyal Ağ üzerinden mobil hakkında destek sayfalarım olduğu için çok yoğun kullanımım olduğu için telefonumun bataryası yetersiz kaldığı için bu PowerBank’a İhtiyacım var ve TALİBİM .TEŞEKKÜRLER…
ATIF AKIN5 Mayıs 2016 at 09:36
Sosyal Ağ üzerinden mobil hakkında destek sayfalarım olduğu için çok yoğun kullanımım olduğu için telefonumun bataryası yetersiz kaldığı için bu PowerBank’a İhtiyacım var ve TALİBİM .TEŞEKKÜRLER…
Sefa GENÇ5 Mayıs 2016 at 09:48
Powerbank İçin Talbim 🙂
Onur Aydın5 Mayıs 2016 at 10:02
Powerbank talibim ERSİN BEY bana verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler
Oğuz Güler5 Mayıs 2016 at 10:37
Hadiyenize talibim
Enes boz5 Mayıs 2016 at 10:40
Katılıyorum
Enes boz5 Mayıs 2016 at 10:41
Katıliyorum
aydın aygün5 Mayıs 2016 at 11:01
1 tane hediye ve baya bi isteyen var hade bakalım kolay gelsin ben talip deilim olmasada olur kolay gelsin.
Recep Cebeci5 Mayıs 2016 at 11:08
powerbank’e talibim.
Tolga Akkaya5 Mayıs 2016 at 11:21
Bekleme modunda çok şarj gidiyormuş.
Powerbank için şansımı ben de denemek istiyorum. Saygılar.
Aydın Onur Gerçek5 Mayıs 2016 at 11:43
Power Bank’e talibim. Ersin abi bence bu seferki pil testi mantığı çok güzel ama full parlaklıkta değil de tüm telefonları eş parlaklıkta ışık ölçer ile test etmeniz kıyaslamada hem bizi hem sizi daha rahat ettirebilir. Videolarınız çok başarılı umarım daha fazla üyeye sahip olursunuz. Kolay gelsin 🙂
ahmet bayram5 Mayıs 2016 at 12:13
powerbank’e talibim
Fatih5 Mayıs 2016 at 12:33
Powerbank
Onur GÜRBÜZ5 Mayıs 2016 at 13:23
Powerbank a talibim:)
Ebubekir Kahraman5 Mayıs 2016 at 13:45
Efendim power bankınızı telefonuma istiyorum
Ebubekir Kahraman5 Mayıs 2016 at 13:45
Efendim power bankınızı telefonuma istiyorum
Ebubekir Kahraman5 Mayıs 2016 at 13:48
Power bankınızı telefonuma istiyorum
yunus tur5 Mayıs 2016 at 16:06
Power bank istiyorum
Yunus Tür5 Mayıs 2016 at 16:10
Power bank almak istiyordum hediye gelir ise çok mutlu olurum.
Bu arada video baya bilgilendirici ama çok uzun bence böyle videoları kısa tutmalısınız. Bir inceleme videosu zaten 15-20dk sürüyor, test videoları 5-10dk olmalı bence. Hem izlenebilirliği artar hem de daha öz olur.
Yunus Tür5 Mayıs 2016 at 16:24
Powerbank almak istiyordum, hediye gelirse çok mutlu olurum.
Bu arada video baya bilgilendirici ama bir o kadar da uzun bence böyle videoları kısa tutmak hem izlenebilirliği hem de verilen bilgideki özü arttırır; yani günümüzde -20-30 dk ya inceleme videoları çekilebiliyor iken 20 dk pil testi için biraz fazla sanki 5-10 dk içinde bu bilgiler verilebilirse çok daha başarılı olacağını düşünüyorum.
İyi günler.
Mustafa5 Mayıs 2016 at 16:26
Power bankınızı tabletim ve telefonuma istiyorum
Gökhan Akyol5 Mayıs 2016 at 16:29
Ersin abi merhaba bende hediyene talibim :))
soner kümperli5 Mayıs 2016 at 16:43
Powerbank a talibim.
soner kümperli5 Mayıs 2016 at 16:46
Powerbank talibim.
soner kümperli5 Mayıs 2016 at 16:52
powerbank e talibim.
HALİT KEÇECİ5 Mayıs 2016 at 17:01
Abi ilk önce videoyla ilgili yorumlarımı yapayım. Ortam ışık test herşey gayet güzel ama cok fazla ayrıntı veriyosn abi. Dakikada 33.33 mah doldurdugunu söylemen hem akiciligi etkiliyor hemde izleyeni sıkmaya başlıyor. Onun haricinde 24 saatlik testi yapmanizin bir anlami yok çünkü gem vakit kaybi hemde merak edilen bir durum değil açıkçası onun yerine örn. %100 iken facebook kullanmaya basla ve 1 saat sonunda kac sarj kalms bunu söyle bnce bu daha gerekli bi veri olur. Bu testi twtter ve instagram icinde yapabilirsn. Söyleyeceklerim bu kadar ins başarılarınızın devami gelir ha sunuda soylemeden edemicem paylaştığınız içerikler gayet iyi olmasına rağmen bnce cok az izlenmeniz var niye bilmiyrm gayet iyi yapıyorsunuz halbuki.
ha bide bmde talibim tabiki powerbank e. İyi günler…
HALİT KEÇECİ5 Mayıs 2016 at 17:10
Tekrar eden yorummu. Daha ilk defa gönderiyorum
HALİT KEÇECİ5 Mayıs 2016 at 17:12
Abi ilk önce videoyla ilgili yorumlarımı yapayım. Ortam ışık test herşey gayet güzel ama cok fazla ayrıntı veriyosn abi. Dakikada 33.33 mah doldurdugunu söylemen hem akiciligi etkiliyor hemde izleyeni sıkmaya başlıyor. Onun haricinde 24 saatlik testi yapmanizin bir anlami yok çünkü gem vakit kaybi hemde merak edilen bir durum değil açıkçası onun yerine örn. %100 iken facebook kullanmaya basla ve 1 saat sonunda kac sarj kalms bunu söyle bnce bu daha gerekli bi veri olur. Bu testi twtter ve instagram icinde yapabilirsn. Söyleyeceklerim bu kadar ins başarılarınızın devami gelir ha sunuda soylemeden edemicem paylaştığınız içerikler gayet iyi olmasına rağmen bnce cok az izlenmeniz var niye bilmiyrm gayet iyi yapıyorsunuz halbuki.ha bide bmde talibim tabiki powerbank e. İyi günler…
HALİT KEÇECİ5 Mayıs 2016 at 17:12
Bi yorum yapamadım abi kaç dk dir. ilk önce videoyla ilgili yorumlarımı yapayım. Ortam ışık test herşey gayet güzel ama cok fazla ayrıntı veriyosn abi. Dakikada 33.33 mah doldurdugunu söylemen hem akiciligi etkiliyor hemde izleyeni sıkmaya başlıyor. Onun haricinde 24 saatlik testi yapmanizin bir anlami yok çünkü gem vakit kaybi hemde merak edilen bir durum değil açıkçası onun yerine örn. %100 iken facebook kullanmaya basla ve 1 saat sonunda kac sarj kalms bunu söyle bnce bu daha gerekli bi veri olur. Bu testi twtter ve instagram icinde yapabilirsn. Söyleyeceklerim bu kadar ins başarılarınızın devami gelir ha sunuda soylemeden edemicem paylaştığınız içerikler gayet iyi olmasına rağmen bnce cok az izlenmeniz var niye bilmiyrm gayet iyi yapıyorsunuz halbuki.ha bide bmde talibim tabiki powerbank e. İyi günler…
büşra5 Mayıs 2016 at 17:49
Powerbank’a talibim.
Osman Gökhan Alphan5 Mayıs 2016 at 19:11
Yorum yazmak çok zahmetliymiş… Taaa en alta kadar indim… Yorum yapalım: O powerbank (güç bankası) benim olmalı 😷
recep5 Mayıs 2016 at 19:16
powerbank almayı düşünüyodum. hediye olursa bayram ederim.
Kurtuluş TEKBACAK5 Mayıs 2016 at 19:30
Powerbanka talibim…
Kurtuluş TEKBACAK5 Mayıs 2016 at 19:32
Powerbanka talibim
Oguzhan İnce5 Mayıs 2016 at 20:04
İki buçuk yılda telefon iyice eskidi artık şarjı iki saat bile dayanmıyor o yüzden bende powerbank’a talibim 😂😂
Oguzhan İnce5 Mayıs 2016 at 20:06
İki buçuk yılda telefon iyice eskidi artık şarjı iki saat bile dayanmıyor o yüzden ben de powerbank’a talibim 😂 😂
arslan5 Mayıs 2016 at 20:23
merhaba. testleri 1 kez yapmak yeterli sanki. powerbank den alırım bi mah 🙂
Selim5 Mayıs 2016 at 21:31
Eğer 1 günlük telefon bostayken yaptığınız testi always on mode açık olarak gerceklestirdiyseniz bize pek fikir vermeyecektir diye düşünüyorum çünkü lg g5 haricinde diğer telefonlarla kıyas imkanı olmayacak.
Powerbank a talibim bu arada:)
Eren Yağızay5 Mayıs 2016 at 22:13
Powerbank’i istiyorum
Eren Yağızay5 Mayıs 2016 at 22:14
Powerbank istiyorum!
Furkan IŞIK5 Mayıs 2016 at 22:36
Powerbank ‘i istiyorum
NUH6 Mayıs 2016 at 00:24
powerbank benim olsuuun 😀
bu arada ersin bey uzun videolarda konuşmak seni yoruyor sanırım 🙂 biraz daha kısa olabilir ya da yanında biri daha olsun.
Emirhan yılmaz6 Mayıs 2016 at 11:26
Powerbank e talibim abi
Emirhan yılmaz6 Mayıs 2016 at 11:27
Powerbanke talibim
Emirhan yılmaz6 Mayıs 2016 at 11:32
Powerbank powerbank powerbank talibim talibim talibim
Ahmet Yalçın6 Mayıs 2016 at 14:09
Powerbanka talibim.Arkadaşlara bol şanslar diliyorum. 🙂
serhat6 Mayıs 2016 at 14:28
POWERBANK’E TALİBİM ERSİN ABİ 🙂
Emre6 Mayıs 2016 at 16:32
Ersin abi ben powerbank’e talibim abi saygılar
Ercan uluç6 Mayıs 2016 at 23:40
Powerbank talibim
Ho0k7 Mayıs 2016 at 07:22
Sizi ilk defa izliyorum, yeni formata geçmişiniz galiba fakat videonun başında söylemeniz yetmişti arada tekrara düşmüşsünüz. Başlarda takipte zorlandım ama sonrasında sıkıntı yoktu. Bir de birkaç takipçi mAh söyleme demiş ama 2 farklı telefonun 1 saatte ne kadar sarj tükettiğini % ile karşılaştıramazsın. Format daha da oturacaktır devam..
Hikmet Katipoğlu7 Mayıs 2016 at 10:51
Merhaba Ersin Bey, elinizdeki Sony Powerbank a talibim, ürünü gerçekten kullanmak istiyorum
ayrıca ürünü gönderirseniz kullanırken değerlendirmelerimi sizinle paylaşabilirim.İlginiz için teşekkür ederim.
Ahmet Dizdar7 Mayıs 2016 at 14:16
Abi elinize LG G5 geldiğinde Always ON ile aynı pil testini uygulayın bakalım hangisi daha iyi dayanacak çünkü LG G5’de S7’den 200 mah daha düşük bir pil var ALLAH kime hayr ettiyse o kişi güle güle kullansın iyi günler
Ahmet Dizdar7 Mayıs 2016 at 14:19
İnşallah ben kazanırım diyen herkes var ALLAH kime hayr ettiyse inşallah o kişi güle güle kullanır
benim bir de sorum var LG G5 elinizde varsa ona da özellikle uygulayın benim Facebook’ta 30k’lık bir grubum var orada paylaşmak istiyorum hem LG G5 almak isteyenler yararlanır hem de siz kazanırsınız iyi günler
emre7 Mayıs 2016 at 18:56
powerbanke talibim
emre7 Mayıs 2016 at 19:00
powerbanki istiyorum
emre7 Mayıs 2016 at 19:02
o power banki istiyorum
emre özgen7 Mayıs 2016 at 19:04
powerbanki istemekteyim
Anıl Eren ÇELİK7 Mayıs 2016 at 22:04
Çekilişe katılmak istiyorum
Didem7 Mayıs 2016 at 22:27
poweeeeeerbank’i bence bi öğrenciye hediye etmelisiniz mesela bana! 🙂
Adem Yavuz7 Mayıs 2016 at 23:53
Ben de Sony Powerbank e talibim. Yeni konsept güzel olmuş. Devamını dilerim.
Andre Doneryan8 Mayıs 2016 at 22:29
powerbank’e talibim
Abi bence de pil en önemli şey oldu kullandığım eski telefondan dolayı s7 ye patlamanı anlayabiliyorum .
İyi çalışmalar.
Andre Doneryan8 Mayıs 2016 at 22:36
Powerbank’e talibim.
Abi son zamnlarda kullandığım telefonlar dan ötürü pil en önemli şey oldu benim için, S7 ye parlamanı anlıyorum ve haklı buluyorum.
İyi çalışmalar!
Onur ÇANTAŞ9 Mayıs 2016 at 16:57
Powerbank’a talibim.
1500 mAH lık bi telefon kullandıgım ıcın yasam alanım prız cevrelerı 🙂
İbrahim Küçükakkaya11 Mayıs 2016 at 10:27
Powerbank’e talibim.
Kerem13 Mayıs 2016 at 14:30
Powerbank talibim bu arada 20 dakikalık video testinde mx player kullanmanızı tavsiye ederim diğer cihazlarda da mx player ile yapar ve daha iyi kıyaslama imkanımız olur
Mustafa13 Mayıs 2016 at 19:06
Abi talibim power banke
ömer büyükelçi14 Mayıs 2016 at 12:41
Ben de powerbanke talibim lazım oluyor ya o zımbırtı 😀
Bu arada yeni formattaki pil testinizi gerçekten çok başarılı buldum. Suni testlerin bu noktada yeterli açıklamayı yapmadığını düşünüyorum çünkü
Erdoğan17 Mayıs 2016 at 15:42
powerbank e talibim 😀
Erdoğan17 Mayıs 2016 at 15:42
powerbank e talibim 😀
süleyman karabıyık19 Mayıs 2016 at 13:45
incelemelerinizi ilgiyle izliyorum bunlar güzel bilgiler teşekkür ediyoruz sizden ricam gm 5 plus inceleyebilirmisiniz şimdiden teşekkürler powerbanka ben de talim inşallah bana gönderirsiniz iyi çalışmalar dilerim.
Murat20 Mayıs 2016 at 01:40
Abi bendede s7 var powerbank ı bana verirmisin telefon hediye geldi powerbank yok lazım öğrenciyim
Bayram Ahmed21 Mayıs 2016 at 05:40
Yeni pil testi konseptiniz Çok iyi olmuş zaten aldığını telefonunda pil testi videosunu bakarak karar vermiştim tt175 almıştım pil testine bakarak
Powerbanka talibim
Bayram Ahmed21 Mayıs 2016 at 05:43
Yeni yıl konseptiniz Çok iyi olmuş pil testi için çok teşekkürler Çünkü GT 175 alırken bu pil testinizi baktım ona göre karar vermiştim Çok teşekkürler Powerbank e talibim
Bayram Ahmed21 Mayıs 2016 at 05:46
Yeni pil konseptiniz Çok iyi olmuş Zaten tt75 alırken Bu testte bakarak karar verdim Powerbank e talibim
ÖZCAN31 Mayıs 2016 at 20:51
Her videonuzu büyük bir dikkat ile izliyorum Samsung Galaxy S7 telefon 10 numara keşke ucuz olsaydı
MUSTAFA ÖZMEN4 Haziran 2016 at 01:17
BEN POWERBANK’E TALİBİM.
Emrah Selen9 Haziran 2016 at 22:12
Powebanka talibim.
Emrah Selen9 Haziran 2016 at 23:09
POWERBANK’E TALİBİM
atalay17 Haziran 2016 at 07:11
Powerbanka talibim
ismail bayram30 Eylül 2016 at 09:44
power bank’imi isterim :)..ama s7 alıcam hocam cihaz yakıyor :))
Gündoğan KOBAL5 Aralık 2016 at 01:10
S7 kullanıcısıyım videonuzu çok beğendim tebrik ediyorum cihaz hakkında tecrübe edindim teşekkür ediyorum..power a evet diyorum…
irfan karaduman16 Aralık 2016 at 18:16
Powerbank e talibim gentleman 🙂