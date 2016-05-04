Samsung Galaxy S7 Pil Testi

Yeni pil testi formatımızın ilk konuğu Samsung’un yeni süper telefonu Galaxy S7. Bakalım Galaxy S7’nin 3000 mAh’lik pili testimizden geçer puan alabilecek mi?

Şüphesiz bu yılın en önemli telefonlarından biri de Samsung Galaxy S7. S7’nin benim için asıl önemli olan yanıysa kesinlikle pil performansıydı. S6’nın pil performansını beğenmeyen biri olarak Samsung’un S7’de bu soruna odaklanacağından emindim. O nedenle de telefonun pil testini yaparken gerçekten alacağımız sonuçları çok merak ediyordum. Daha S7’nin duyurulduğu ilk gün Samsung’un bu sorunu çözdüğünü düşünmeye başlamıştım. Telefonun pilinin dolum hızının S6’dan bu yana iyileştirildiğini söyleyebilirim.

S7’nin pil tüketimiyle ilgili diğer detayları ise aşağıdaki videomuzdan öğrenebilirsiniz.