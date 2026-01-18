Samsung Galaxy S26 Serisi, teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni amiral gemisi ailesi olarak 25 Şubat’ta ABD San Francisco’da tanıtılacak. Mart ayı başlarında satışa çıkması beklenen seri; Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşuyor. Kore medyasına göre Samsung, Galaxy S26 Serisi ile birlikte Z Fold8 ve Z Flip8 modellerinde fiyat artışına gitmeyecek. Bu da Samsung akıllı telefon pazarında rekabetçi konumunu koruyacağını gösteriyor.

Samsung Galaxy S26 ailesi, yeni nesil M14 AMOLED ekran teknolojisiyle geliyor. Galaxy S26, 6.3 inç; S26+, 6.7 inç; S26 Ultra ise 6.9 inç ekran sunuyor. İnce ve hafif tasarım dikkat çekerken, Galaxy S26 yalnızca 164 gram ağırlığında. S26 Ultra modeli ise Black Shadow, White Shadow, Galactial Blue ve Ultravioiet gibi iddialı renk seçenekleriyle sunulacak. Bu ekranlar, yüksek parlaklık ve gelişmiş renk doğruluğuyla Samsung ekran teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Performans tarafında Samsung Galaxy S26 Serisi, bölgeye göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 işlemciyle geliyor. Galaxy S26 Ultra’nın Geekbench skorları, Android ekosisteminin en güçlü telefonlarından biri olacağını gösteriyor. Samsung için özel üretilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, daha yüksek saat hızına sahip GPU’su sayesinde oyun ve yapay zekâ performansında öne çıkıyor. Tüm modeller Android 16 ve One UI 8.5 ile çalışırken, Qi2 destekli hızlı şarj ve gelişmiş soğutma sistemleri günlük kullanımda önemli avantaj sağlıyor.

Kamera tarafında ise Samsung Galaxy S26 Ultra, 200 MP ana kamerası ve gelişmiş kamera algoritmasıyla fark yaratıyor. Lens flare azaltımı, gecikmesiz 24 MP çekim modu ve daha geniş açılı ön kamera, fotoğraf ve video deneyimini üst seviyeye taşıyor. One UI 8.5 ile doğrulanan Privacy Display özelliği sayesinde ekran içeriği yan açılardan gizlenebiliyor. Tüm bu özellikler, Samsung Galaxy S26 Serisi’ni 2026’nın en iddialı Android telefonları arasına yerleştiriyor.

