Teknoloji dünyasında gelecek nesil akıllı telefonlara dair sızıntılar hız kesmeden devam ediyor. Samsung cephesinden gelen son bilgiler, şirketin planlarında önemli bir değişikliğe gittiğini gösteriyor. İddialara göre teknoloji devi, Galaxy S26+ modelini piyasaya sürmek için planlarını hızlandırmış durumda. Peki, bu aceleci tavrın arkasında ne yatıyor ve cihaz kullanıcılara neler sunacak?

Samsung Galaxy S26+ neredeyse hiç değişmiyor

Geçtiğimiz dönemde piyasaya sürülen Galaxy S25 Edge modelinin beklentileri karşılayamadığı ve bir hayal kırıklığı yarattığı konuşuluyor. 5.8 mm inceliğindeki bu cihazın başarısızlığı, Samsung’un gelecek stratejilerini de doğrudan etkiledi. Edinilen bilgilere göre şirket, yaklaşan seride yer alması beklenen Galaxy S26 Edge modelini iptal etme kararı aldı. Bu hamle, serinin orta segmentinde bir boşluk oluşmasına neden oldu.

Oluşan bu boşluğu doldurmak isteyen Samsung’un, daha önce rafa kaldırdığı Galaxy S26+ modelini tekrar gündeme aldığı belirtiliyor. Ancak raporlar, bu geri dönüşün biraz aceleye geldiğini ve cihazın önceki nesle kıyasla neredeyse hiçbir değişiklik sunmayacağını öne sürüyor. Galaxy S26+ modelinin, serinin başarısını kanıtlamış üçlü yapısını korumak adına zorunlu bir hamle olduğu düşünülüyor.

Ekran boyutu ve teknik detaylar

Güney Kore kaynaklı TheElec tarafından paylaşılan rapora göre, Samsung bu cihazı tekrar temel model ile Ultra varyantı arasına konumlandırıyor. En dikkat çekici detay ise Galaxy S26+ modelinin 6.66 inçlik bir ekranla gelecek olması. Bu boyut, bir önceki modelle neredeyse birebir aynı özellikler taşıyor. Temel Galaxy S26 modelinin bir miktar büyümesi beklenirken, Plus modelinin yerinde sayması dikkat çekici bir detay olarak karşımıza çıkıyor.

Sektör kaynakları, Samsung’un aslında iptal edilen Edge modelinde kullanmayı planladığı daha gelişmiş OLED ekran teknolojisini Galaxy S26+ modeline entegre etmeyi düşündüğünü belirtiyor. Ancak zaman darlığı ve üretim süreçlerindeki sıkışıklık nedeniyle, şirketin 2025 başlarında gördüğümüz panellere benzer özellikler taşıyan bir ekran kullanmaya karar verdiği ifade ediliyor.

Kısa geliştirme süreci ve bileşenleri seri üretime geçirmek için kısıtlı zamanın kalması, Samsung’u zorlu bir tercihe itmiş görünüyor. Bu durum, Galaxy S26+ modelinin çok küçük değişikliklerle piyasaya sürülmesine neden olurken, serinin diğer üyelerinin daha belirgin iyileştirmeler alabileceği tahmin ediliyor.

Üretim rakamlarına bakıldığında ise Samsung’un asıl odağının Ultra modelinde olduğu açıkça görülüyor. Şirketin Ultra modeli için 3.6 milyon ünite üretmeyi hedeflediği, buna karşın Galaxy S26+ ve temel modelin üretim adetlerinin yarım milyonun biraz üzerinde kalacağı gelen bilgiler arasında.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17 Max özellikleri sızdırıldı! Yeni amiral gemisi neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Neredeyse hiç değişmeyen bir ara model kullanıcıların ilgisini çekebilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!