Uzun bir süredir Samsung Galaxy S23 Ultra kullanan katıl üyemiz Oğuzhan, telefonla olan deneyimlerini bu videoda anlatıyor. Telefonun sevdiği ve sevmediği yanlarına da değinmeden geçmiyor.

Eğer siz de kendi deneyimlerinizi bizimle ve takipçilerimizle paylaşmak isterseniz https://hwp.com.tr/sizingorusunuz adresindeki formu doldurup bizimle iletişime geçebilirsiniz. Peki siz Samsung Galaxy S23 Ultra hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce alınabilir bir telefon mu? Kullandınız mı? Tecrübeleriniz neler? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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