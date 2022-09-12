Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un son olarak çıkması beklenen amiral gemisi S23 Ultra modelinden haberler gelmeye devam ediyor. Telefon hakkında en çarpıcı iddialardan biri ise her zaman kamera özellikleri hakkında oldu. Bugün çıkan haberler Samsung Galaxy S23 Ultra cihazının 200 megapiksel değerinde bir ana kamera modülüne sahip olacağını doğruluyor.

S23 Ultra İçin Son Teknolojili 200 MP Kamera

Son çıkan iddialar, Güney Koreli teknoloji devinin cihazları hakkında doğru haberler yapan Ice Universe’den geldi. Habere göre yeni cihaz kamera boyutunda devrim niteliğinde bir tasarım ile geliyor. Ice Universe yazarları Galaxy S23 Ultra’nın arka tarafında 1/1.3 inç boyutunda ve geniş değerde bir f/ diyafram açıklığına sahip 200 megapiksel birincil kameraya sahip olacağından yüzde 100 emin olduklarını belirtiyor. Ayrıca söylentiler Galaxy S23 Ultra’daki görüntü sensörünün, yeni Apple iPhone 14 Pro’nun 1/1.3 inç boyutuna sahip ana 48 megapiksel kamerasından biraz daha büyük olacağını da açıklıyor. Bununla beraber yeni amiral gemisinde şirketin daha öncesinden tasarladığı HP1 veya HP3 sensörleri olmayacak. Bilmeyenler için önceki model Galaxy S22 Ultra’nın kamera tarafında 1/1.33 inç boyutunda, 0.8µm piksel ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 108 megapiksel sensör mevcuttu.

Samsung Galaxy S23 Ultra Cihazının Bilinen Diğer Özellikleri

Şu ana kadar yapılan haberler yeni telefon hakkında birçok özellik bildirdi. Göze çarpan bilgilerden bazılarını sizin için haberimizde derledik. İlk olarak cihazın Qualcomm’un yeni nesil ekran altı parmak izi okuma sensörü ile geleceğini ön görüyoruz. Son model parmak izi teknolojisine sahip sensör, tam da firmanın istediği niteliklerde. S23 Ultra gücünü Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine borçlu olacak. Aynı zamanda yeni amiral gemisi 5.000 mAh değerinde bir batarya ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Telefonun diğer özelliklerinin ise genel hatlarda önceki modele benzemesini bekliyoruz.

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