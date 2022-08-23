Samsung tarafı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttığı yeni katlanabilir telefon modelleri olan Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bir sonraki büyük tanıtımını, 2023 yılının başında gerçekleştirmesi beklenen firmanın bu tanıtımda sonraki amiral gemisi akıllı telefonları olan Galaxy S23 ailesini tanıtacağı düşünülüyor.

Tanıtımın yıldızı olması beklenen ve serinin tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra ise şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Ancak son gelen haberler, cihazın tasarım konusunda pek de heyecan verici değişikliklerle gelmeyeceğini gösteriyor!

Tasarımı Galaxy S22 Ultra’dan Miras Kalabilir!

Samsung hakkındaki isabetli sızıntılarıyla tanınan ünlü sızıntı kaynağı IceUniverse’ün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım, Galaxy S23’ün boyut ve tasarım olarak Galaxy S22 Ultra’ya oldukça benzeyebileceğini gösteriyor.

Buna göre, Galaxy S23 Ultra, önceki modelden yalnızca 0.1-0.2 mm daha kalın olacak ve cihazın ekran boyutu ile batarya kapasitesi önceki modelle aynı olacak.

Bu kalınlık artışının sebebi, cihazın en önemli özelliklerinden biri olan S-Pen’deki değişimler olabilir. Diğer bir ihtimal ise Galaxy S22 Ultra’da bazı kullanıcılar tarafından eleştirilen titreşim motorundaki değişim olabilir. Yine de bunların şimdilik yalnızca tahminden ibaret olduğunu söyleyelim.

Cihazda gerçekleşmesi beklenen tek tasarım değişikliği, cihazın kamera modülünde olacak gibi görünüyor. Zira son gelen bilgiler, cihazın kamera donanımında bir farklılık olabileceğini gösteriyor.

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Asıl Değişim Cihazın Donanımında Olacak Gibi Görünüyor!

Samsung tarafı, bu yıl tasarım değişikliğinden çok donanım iyileştirmelerine yoğunlaşacak gibi görünüyor. Öyle ki, son gelen haberler cihazda daha önce iQOO 9 Pro’da ve vivo X80 Pro’da gördüğümüz Qualcomm’un yeni nesil ekran altı parmak izi teknolojisinin yer alabileceğini gösteriyor.

Bu yeni teknoloji sayesinde Galaxy S23 Ultra’nın parmak izi okuyucusu önceki modele göre daha hatasız ve daha hızlı olacak.

Donanım konusundaki tek değişikliğin bu olmayacağını söylemek mümkün. Zira birçok sızıntı kaynağı, Galaxy S23 Ultra’da Samsung tarafından özel olarak geliştirilen 200 MP çözünürlüklü bir ana kameranın yer alacağı yönünde bilgiler paylaşıyor. Hatırlatmak gerekirse, önceki modelde bulunan ana kamera 108 MP çözünürlüğe sahipti.

Cihazda kullanılacak işlemci konusunda da sevindirici gelişmeler olabilir. Buna göre, Samsung tarafı Galaxy S23 ailesinde Qualcomm’un 2023 yılındaki amiral gemisi yonga seti olması beklenen Snapdragon 8+ Gen 2’ye yer verecek. Bu işlemcinin performans ve verimlilik konusunda önemli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Galaxy S23 Ultra’da hangi özellikleri görmek isterdiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.

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