Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S23 ailesi, teknolojinin sıcak konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni seri hakkında kısa süre önce gelen haberler, serideki her cihazın kendine ait özel rengini ortaya çıkarmıştı.



Yeni gelen bir haberle beraber, cihazların resmi tanıtım afişinin sızdırıldığı bilgisi geldi. Yeni serinin tasarımı ve özel renkleri bu haberle beraber kanlı canlı görüntülenmiş oldu!

Galaxy S22 Ultra’nın Kamera Tasarımı, S23 ve S23+’ta Kullanılacak!

Galaxy S22 Ultra’da kullanılan ayrık kamera tasarımının Galaxy S23 ve S23+’ta kendine yer bulacağı bir süredir konuşuluyordu.

Ünlü sızıntı kaynağı 91Mobiles tarafından paylaşılan ve Samsung’un Galaxy S23 serisi için kullanacağı resmi tanıtım afişi olduğu iddia edilen görsel, Galaxy S22 Ultra’daki kamera tasarımının Galaxy S23 ve S23+’ta kullanılacağını doğrulamış oldu.

Ayrıca, afişte Galaxy S23+ ve S23 Ultra’nın özel renk seçeneklerinin de göründüğünü söylemekte fayda var. Galaxy S23 Ultra’da kullanılan yeşil rengin, Galaxy S22 Ultra’da kullanılan yeşil renge göre daha soluk olduğu dikkat çekerken, Galaxy S23+’ta kullanılan pembe rengin oldukça canlı olduğunu söyleyelim.

Hız aşırtma teknolojisi uygulanmış bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setiyle geleceği söylenen ve Android’in yeni kralı olması beklenen seri hakkında ilerleyen günlerde çok daha fazla şey duyacağız gibi görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung Galaxy S23 serisi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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