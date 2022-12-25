Samsung’un bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S23 ailesi, teknolojinin sıcak konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. Yeni seri hakkında geçtiğimiz günlerde gelen sızıntı haberleri, cihazların tanıtım tarihini ortaya çıkarmıştı.

1 Şubat’ta tanıtılacağı söylenen seriden gelen son haberler, serinin tepe modeli olması beklenen Galaxy S23 Ultra’nın yeni Geekbench sonuçlarını ortaya koyuyor! Yeni sonuçların, önceki Geekbench sonuçlarından daha iyi olduğunu ve Snapdragon 8 Gen 2’li cihazların ortalamasından daha yüksek bir tekli çekirdek skoru elde edildiğini söylemek mümkün.

Tanıtım Tarihi Yaklaştıkça Sonuçlar İyileşebilir!

Samsung’un yeni amiral gemisi ailesi hakkında geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Geekbench sonuçları, eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Zira Samsung’un yeni serisinde, hız aşırtma teknolojisi uygulanmış bir Snapdragon 8 Gen 2 kullanılacağı iddia edilse de, cihazların Geekbench testi sonucu hız aşırtma uygulanmamış Snapdragon 8 Gen 2’li cihazların gerisindeydi.

Ancak tanıtım tarihi yaklaştıkça, durum değişecekmiş gibi görünüyor. Öyle ki, Galaxy S23 Ultra’dan gelen yeni Geekbench testi sonuçları cihazın kendi rekorunu kırmakla beraber, aynı zamanda Snapdragon 8 Gen 2’li cihazların ortalama sonuçlarından da daha yüksek bir tekli çekirdek skoruna imza atılmış.

Buna göre, Geekbench veritabanında SM-G981B koduyla ortaya çıkan Galaxy S23 Ultra, tekli çekirdek testinden 1566 puan almış. Bunun Snapdragon 8 Gen 2’nin ortalama 1450 puanlık skorundan biraz daha yukarda olduğunu söylemek mümkün.



Cihazın çoklu çekirdek testinden aldığı puanın ise Snapdragon 8 Gen 2 ortalamasında olduğu görülüyor. Cihaz, çoklu çekirdek testinden 5179 puan almış. İlginç bir şekilde, herhangi bir hız aşırtma uygulanmamış yonga setine sahip olan Xiaomi 13’ün çoklu çekirdek skoru ortalaması 5300 puan ile Galaxy S23 Ultra’dan daha yüksek.

Ancak tanıtım tarihi yaklaştıkça, cihazların yazılımında yapılacak optimizasyonlar sayesinde bu sonuçların değişebileceğini ve Samsung’un yeni amiral gemisi serisinin Android’in performans kralı olabileceğini söylemekte fayda var. Bizler de Samsung’un yeni amiral gemisi akıllı telefonlarının göstereceği performansı merak ediyoruz.

Test Cihazında İlginç Detay: Bellek Kapasitesi Ortaya Çıktı!

Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon ailelerinin tepe modeli olan Ultra’ların giriş seviye modelleri bile, diğer modellerden daha yüksek bellek kapasitesine sahip olmalarıyla öne çıkıyordu.

Firma, Galaxy S20 Ultra ve S21 Ultra modellerinde en düşük 12 GB ve en yüksek 16 GB bellek kapasitesine yer verirken, Galaxy S22 Ultra’da bu değerler sırasıyla 8 GB ve 12 GB olarak değiştirilmiş ve bu karar büyük tepki çekmişti.

Geekbench veritabanında ortaya çıkan Galaxy S23 Ultra, yeni seride de 8 GB bellek kapasiteli bir seçeneğin olacağını gösteriyor. Her ne kadar 8 GB ortalama bir kullanıcı için yeterli olsa da, diğer firmaların amiral gemisi akıllı telefonlarında sunulan en düşük bellek kapasitesini yükseltmesi rekabette Samsung’u geride bırakabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S23 Ultra’nın Geekbench sonucunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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