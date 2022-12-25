Samsung cephesinin 1 Şubat’ta tanıtılması beklenen bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon modellerinden, tanıtım yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Son olarak, serinin tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra’nın Geekbench sonuçları ortaya çıkmıştı. Şimdiyse, serinin üç farklı modeline ait “imza” renkler ortaya çıktı!

Yeni Renkler Çok Canlı Olacak!

Hatırlatmak gerekirse, Samsung cihazlarında alışıldık renklerin yanında özel renk seçenekleri de sunuluyor. Firma, bu özel renkli cihazları basın fotoğraflarında ve tanıtımlarda sıklıkla kullanıyor.

Galaxy S23 serisi, 2023 yılında oldukça canlı renklerle gelecek gibi duruyor. Öyle ki, sızıntılarda serinin giriş modeli olan Galaxy S23’te pembe altın rengin, serinin ortancası olan Galaxy S23+’ta pembe rengin, serinin tepe modeli olan Galaxy S23 Ultra’da ise yeşil rengin özel renk olacağı bilgisi yer alıyor.

Firma, daha önce de buna benzer renkleri cihazlarında kullanmıştı. Burada Galaxy S23 Ultra’nın yeşil renginin öne çıkacağını söyleyebiliriz. Firma, yeşil rengi Galaxy S22 Ultra’da da kullanmıştı. Her ne kadar yeşil renk çok canlıymış gibi görünse de, cihazın arkasında kullanılması beklenen buzlu cam sayesinde bu rengin oldukça sade ve şık görüneceğini söylemek şimdiden mümkün.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Samsung’un iddia edilen özel renklerini beğendiğiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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