Samsung Galaxy S22 Tanıtım Videosu ve Pazarlama Görselleri Sızdırıldı!

Uzun zamandır beklenen Samsung Galaxy S22 akıllı telefon serisinin tanıtım videosu ve görselleri, Twitter’da ortaya çıktı. Samsung’un yeni amiral gemisi serisi, uzun zamandır pek çok sızıntıyla karşımıza çıkmıştı. Resmi bir onay olmamasına rağmen Galaxy S22 serisinin teknik özelliklerinin ve tasarımının pek çok kaynak tarafından sızdırıldığını gördük.

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Samsung Galaxy S22 serisinin yeni sızıntıları neler içeriyor?

Popüler sızıntı uzmanlarından olan Dohyun Kim, yaklaşmakta olan serinin tanıtım videosunu ve pazarlama görsellerini paylaştı. Galaxy S22 serisinin tanıtımına bir hafta kala Twitter üzerinden ortaya çıkan bu sızıntı cihazların bazı özelliklerini de doğruluyor. Dohyun Kim tarafından paylaşılan görsellerde serinin üç adet cihaza sahip olduğunu görüyoruz. Bu cihazlar arasında R0 kod adıyla gözüken Galaxy S22, 6.1 inçlik ekran boyutuna sahip. G0 kod adlı Galaxy S22 Plus 6.6 inç, B0 kod adlı Galaxy S22 Ultra modeli ise 6.8 inçlik ekran ile gelecek. Görsellerde, standart ve plus model arasındaki pil ve ekran boyutu farkı net bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S22 modeli 3700 mAh bataryaya sahipken plus model 4500 mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca bu modeller lansman bölgesine göre Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200’den gücünü alacak. Yeni seri, daha yüksek güç tasarrufu sağlayan işlemcilere sahip olduğundan azalan batarya kapasitesi kullanımı etkilemeyecektir. Bununla birlikte her iki cihaz da 8 GB RAM ile gelecek. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Ne yazık ki, geçmişteki bazı sızıntılarda söylenen 512 GB depolama alanı seçeneği görsellerde gözükmüyor. Ultra modele geldiğimizde ise 8/12 GB RAM ve 128/256/512 GB depolama alanı seçeneklerini görüyoruz.

Galaxy S22 Ultra hakkında neler biliyoruz?

Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Note’a benzer bir deneyim için S-Pen desteği ile gelecek. Cihazın ön tarafında 40 MP çözünürlüklü selfie kamerası bulunmakta. Ayrıca arka tarafta üç tanesi yeni olmak üzere dört farklı kamera mevcut. Bununla birlikte cihaz, yüksek çözünürlüğü ve ekran boyutunu karşılamak için 5000 mAh değerinde batarayaya sahip olacak. Son olarak pazarlama görsellerinin önceki sızıntıları doğruladığını söyleyebiliriz. Galaxy S22 ve S22 Plus, düz bir tasarım ile gelecek. Ancak Galaxy S22 Ultra’ya baktığımızda cihazın kavisli ekrana sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca yine ultra modelin, Galaxy Note benzeri bir tasarım ile geleceği sızıntısı da doğrulanmış oluyor. Bununla birlikte paylaşılan tanıtım videosuna göre ultra model, yeşil, bordo, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile gelecek.