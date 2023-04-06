Samsung, 2019’da mobil GPU’lara entegrasyon için AMD RDNA grafik mimarisini lisanslama ortaklığını duyurmuştu. Bu ortaklığın meyvesi olarak geçen yıl Exynos 2200‘de AMD RDNA 2 mimarisine dayalı Xclipse 920 GPU‘yu tanıttı. Bugün ise şirket, AMD ile olan çok yıllı anlaşmanın uzatıldığını duyurdu.

Samsung, genişletilmiş bir Samsung Exynos portföyüne birkaç nesil yüksek performanslı, ultra düşük güçlü AMD Radeon grafik çözümleri getireceğini söyledi. Lisans uzatma sayesinde Samsung, konsol düzeyinde grafik kalitesi ve optimize edilmiş güç tüketimini daha fazla mobil cihaza getireceğini ve inanılmaz derecede sürükleyici ve uzun ömürlü bir oyun deneyimi sunacağını belirtti.

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Hatırlatmak için, Exynos’taki Xclipse GPU, mobil cihazlarda konsol benzeri oyun vaadi ile donanım hızlandırmalı ışın izleme ve değişken oranlı gölgeleme özelliklerine sahip sektörün ilk mobil GPU’su olarak tanıtıldı. Samsung, AMD GPU’lu ilk yonga olan Exynos 2200‘ü, özellikle Galaxy S22 serisi kullanıcıları tarafından bildirilen performans ve ısınma sorunları nedeniyle başarılı olamadı.

Güney Kore’den gelen son raporlara göre Samsung, gelecek yıl Galaxy S24 serisi için Exynos 2400 yonga seti üzerinde çalışıyor ve bu sorunları düzeltiyor olacak. Ortaklıkla ilgili olarak, Samsung Electronics Uygulama İşlemcisi (AP) Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seogjun Lee şunları söyledi; “AMD ile birlikte Samsung, sektörde ilk kez mobil işlemcilere ışın izleme yeteneği getiren yakın tarihli işbirliğimiz de dahil olmak üzere mobil grafiklerde devrim yaratıyor. Ultra düşük güç tüketen çözümler tasarlama konusundaki teknolojik bilgi birikimimizden yararlanarak, mobil grafik alanında süregelen yenilikleri yönlendirmeye devam edeceğiz.”

Galaxy S24 serisinde yeni Exynos yonga setlerini kullanacak olan Samsung’un mobil oyunların grafiklerinde büyük bir sıçrama yaşatması bekleniyor. Bakalım Qualcomm ve Apple‘ın buna cevabı nasıl olacak?