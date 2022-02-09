OnePlus ve Oppo’nun Birleşik İşletim Sistemi İçin Yeni Bilgiler Sızdırıldı!

Geçen yıl, OnePlus ve Oppo, gelecekteki akıllı telefonları için Birleşik bir işletim sistemi oluşturmak üzere OxygenOS‘u ColorOS ile entegre etmek için bir birleşme duyurdu. Bu Birleşik İşletim Sisteminin küresel pazarlarda OnePlus 10 Pro ile birlikte gelmesi beklenirken ertelendi. Şimdi, en son bilgiler, OnePlus ve Oppo‘nun birleşik işletim sistemi deneyiminin 2022’nin ikinci yarısında gelmesinin beklendiğini gösteriyor.

İlginizi Çekebilir; HUAWEI Sevgililer Günü’ne Özel Fırsatlar Sunuyor

OnePlus’ın Birleşik İşletim Sistemi Lansman Zaman Çizelgesi Sızdırıldı

Birleştirilmiş işletim sisteminin 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülecek bir OnePlus amiral gemisi ile tanıtılacağı ortaya çıktı. Ancak, şu an için bunun hangi akıllı telefon olacağı hakkında bir bilgi yok; büyük olasılıkla başka bir OnePlus 10 akıllı telefon olabilir, belki de standart model.

Bu işletim sisteminin, bu yıl Mayıs ayında şirketin I/O etkinliğinde duyurulması beklenen Google‘ın yeni nesil Android 13‘ü temel alması bekleniyor. OnePlus-Oppo OS’nin şu anda geliştirmenin ilk aşamasında olduğunu öne sürdü. Bu nedenle, 2022’nin sonlarında lansman bir olasılık gibi görünüyor.

Önceki söylentiler, birleşik işletim sistemi için yeni bir isme işaret ediyordu. Yakın tarihli bir sızıntı bunun H2OOS olduğunu iddia etse de, bunu gerçeğe dönüştürmek zor.

Bilmeyenler için, birleşik işletim sistemi geçen yıl duyurulmuştu ve OnePlus amiral gemisi cihazına 2022’nin başlarında ulaşması bekleniyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde 2022 amiral gemisi OnePlus 10 Pro‘nun tüm dünyada OxygenOS 12 ile birlikte gönderileceği bildirildi. . Bu birleşmenin bir parçası olarak OnePlus, HydrogenOS‘u ColorOS ile değiştirdi, ancak küresel pazarlar hala değişikliği bekliyor.

Şu anda duyduklarımızın sadece bir söylenti olduğunu ve OnePlus‘ın bu konuda açıklama yapmasını beklememiz gerekeceğini belirtmekte fayda var.