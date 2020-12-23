Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği kesinleşti!

Samsung Galaxy S21 Ultra modelinin S Pen desteği resmiyete kavuştu. FCC üzerinde listelenen akıllı telefonun S Pen desteğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy S21 Ultra kesin olarak S Pen ile geliyor!

Samsung, en önemli markası olan yeni nesil Galaxy S serisini kullanıcılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon serisi önümüzdeki sene piyasada önemli etkiler yapmayı planlıyor. Teknik özellik ve tasarım detayları daha önceden ortaya çıkan akıllı telefon, resmi olarak kullanıcılarına S Pen desteği sunacak. FCC üzerinde görüntülenen akıllı telefon , “kalemli cihaz” olarak adlandırıldı. İmleç kontrolü ve basma fonksiyonlarına sahip olacağı öğrenilen kalem ile birlikte uzun zamandır ortaya atılan iddialar da resmiyete kavuşmuş oldu.

Güney Kore devinin yine daha önceden ortaya atılan iddialara göre Galaxy Note serisini bitirmek istediği konuşuluyordu. Mobil deneyimleri tek çatı altında toplamak isteyen firma, artık bu kesinleşen iddialar ile birlikte sevilen akıllı telefon serisine gerçekten elveda diyebilir. FCC‘de kablosuz şarj paylaşma özelliği hakkında da bilgiler ortaya çıkan akıllı telefon, Galaxy Buds Pro modeli için kullanıcıları sevindirebilecek özelliklere sahip olabilir. Serinin en güçlü modeli olacak olan Samsung Galaxy S21 Ultra 14 Ocak tarihinde serinin kalan üyeleri ve Galaxy Buds Pro ile birlikte tanıtılacak. Bakalım firma, tek çatıda birleştirdiği mobil deneyimler ile kullanıcıları mutlu etmeyi başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.